Kağıt toplayıcılarının hilesi 'pes' dedirtti

Kaynak: İHA
Kağıt toplayıcılarının hilesi 'pes' dedirtti

Fatih, Cağaloğlu'nda karton toplayıcılığı yapan iki kişinin, topladıkları kartonları kantarda daha ağır gelmesi için üzerine su dökerek hile yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre çekçekle karton toplayıcılığı yapan iki kişi, topladıkları kartonların ağır gelmesi için hileye başvurdu. Yol üzerindeki çeşmeye gelen şahıslar, yanlarında getirdikleri kovalara su doldurarak kartonların üzerine boşalttı. Bu yöntemle, topladıkları kartonların ağırlığını artırdılar.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, kağıt toplayıcılarının kova ile çeşmeden su doldurarak kartonların üzerine boşalttıkları açıkça görülüyor.

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