Kağıt toplayıcılarının hilesi 'pes' dedirtti

Perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre çekçekle karton toplayıcılığı yapan iki kişi, topladıkları kartonların ağır gelmesi için hileye başvurdu. Yol üzerindeki çeşmeye gelen şahıslar, yanlarında getirdikleri kovalara su doldurarak kartonların üzerine boşalttı. Bu yöntemle, topladıkları kartonların ağırlığını artırdılar.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, kağıt toplayıcılarının kova ile çeşmeden su doldurarak kartonların üzerine boşalttıkları açıkça görülüyor.