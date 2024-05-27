Araç motoruna giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA
Araç motoruna giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Batman'da otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu, jandarma personelinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldıktan sonra araç sahibi tarafından sahiplenildi.

Batman’ın Sason ilçesinde yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Aşağı Mahalle'de park halinde bulunan bir otomobilin kaputundan motor kısmına giren kedi yavrusu, yoldan geçen jandarma personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Olay, mahallede oyun oynayan çocukların durumu fark ederek araç sahibine ve iş dönüşü evine gitmekte olan jandarma personeline haber vermesiyle başladı. Jandarma ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkararak güvenli bir şekilde kurtardı. Yavru kedinin durumunun iyi olduğu anlaşılınca, araç sahibi Müzeyyen Eker, kediyi sahiplendi.

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