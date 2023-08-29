Eğlence mekanında bıçaklı kavga: 9 yaralı

Tunceli'de, alkollü eğlence mekanında müşterilerle çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Eğlence mekanında bıçaklı kavga: 9 yaralı

Olay, dün gece, şehir merkezinden geçen Munzur Çayı kenarındaki bir alkollü eğlence mekanında meydana geldi. Bir grup müşteriyle iş yeri çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak ve içki şişelerinin kullanıldığı kavgada, 9 kişi yaralandı. Bu sırada bölgeye yakın bir noktada denetim yapan polis ekipleri, mekana gelip havaya ateş ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

tuncelide-eglence-mekaninda-bicakli-kavga-9-yarali-2009-dhaphoto1.jpg

tuncelide-eglence-mekaninda-bicakli-kavga-9-yarali-2009-dhaphoto2.jpg

tuncelide-eglence-mekaninda-bicakli-kavga-9-yarali-2009-dhaphoto3.jpg

tuncelide-eglence-mekaninda-bicakli-kavga-9-yarali-2009-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
A Milli Takım'ın rakibi Polonya Spor
A Milli Takım'ın rakibi Polonya
Binali Yıldırım'dan İBB adaylığı açıklaması Siyaset
Binali Yıldırım'dan İBB adaylığı açıklaması
KYK yurt başvuruları başladı Güncel
KYK yurt başvuruları başladı
Her eve giren meyvenin kolonya ve pestilini yaptılar Güncel
Her eve giren meyvenin kolonya ve pestilini yaptılar
Türkiye’nin sessiz pandemisi ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Türkiye’nin sessiz pandemisi ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Allahuekber dağına vasiyeti yerine getirip barınak yaptı Güncel
Allahuekber dağına vasiyeti yerine getirip barınak yaptı
Nasuh Mahruki merdivenle sınırı geçen Suriyelileri paylaştı komutanlara açık açık sordu Güncel
Nasuh Mahruki merdivenle sınırı geçen Suriyelileri paylaştı komutanlara açık açık sordu