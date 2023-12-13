"Ehliyet affı" için kanun teklifi verildi. Kimleri kapsıyor?

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"Ehliyet affı" için kanun teklifi verildi. Kimleri kapsıyor?
Ehliyeti iptal edilenler için bir kerelik af önerisi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. CHP’li Mustafa Sarıgül’ün verdiği öneri, insanlara zarar vermeyen, yaralamayan ve uyuşturucu bağımlısı olmayan sürücüleri kapsıyor.

"Birgün'de yer alan habere göre, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ehliyeti iptal edilenler için bir kerelik af getirmeyi amaçlayan bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na ilettiğini açıkladı.

Sarıgül, Parlamento’da yaptığı basın toplantısında, kanun teklifinin, insanlara zarar vermeyen, yaralamayan ve uyuşturucu bağımlısı olmayan tüm sürücülere bir kerelik af tanıdığını belirtti.

Sarıgül, teklifinin kabul edilmesi ve yasalaşması durumunda, ehliyeti iptal edilen ve şoförlük yaparak geçinen kişilerin de yeniden işlerine başlayabileceklerini ifade etti.

Sarıgül, ehliyeti alınan kamyon ve taksi şoförlerinin işsiz kaldığını söyledi. Sarıgül, “Şoförlerimiz uzun zamandır ehliyetlerine yeniden sahip olmayı bekliyorlar. TBMM’nin bu konuda bir düzenleme yapması gerekiyor. Ehliyet sorunu yaşayan vatandaşlarımız ekonomik olarak zor durumda. Ehliyet affı kanun teklifimin yasalaşması şoför esnafımızı sevindirecektir” diye konuştu.

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