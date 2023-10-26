Ehliyet sınavına düzenekle girecekti, polisin dikkati sayesinde yakalandı

Manisa’nın Kula ilçesinde ehliyet sınavı öncesinde polisin dikkati, elektronik bir düzenekle sınava girmeye çalışan adayın foyasını ortaya çıkardı. Şüpheli şahsın düzeneği 2 kişinin kendisine yerleştirdiğini itiraf etmesinin ardından bir araçta yapılan aramada çok sayıda materyal ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Ehliyet sınavına düzenekle girecekti, polisin dikkati sayesinde yakalandı

23 Ekim Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi’nde bulunan E-Sınav merkezinde gerçekleştirilen ehliyet sınavına girecek olan S.A.'nın (28) hareketlerinden şüphelenen polis, şahsın üzerinde yaptığı aramada elektronik bir düzenek tespit etti.

Elektronik düzenekle yakalanan şahsın bu düzeneği kendisine B.T. (19) ve İ.K. (38) tarafından yerleştirdiği bilgisini vermesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, diğer 2 şüpheli şahsı da okul çevresinde olduğunu tespit etti.

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Şüpheli şahısların bulunduğu otomobili yakalayan emniyet güçleri, Cumhuriyet Savcısı’nda alınan arama kararı kapsamında yaptığı aramada araç içerisinde 3 adet cep telefonu, 2 adet bant, 1 adet makas, 1 adet falçata, 1 adet powerbank, 1 adet mikro kulaklık, 3 adet boş kulaklık kutusu, 1 adet açılmamış pil, 2 adet cımbız, 1 addet taşınabilir Wi-fi cihazı ve 1 adet boş sim kart kabı ele geçirdi. Ele geçirilen materyallere el konulurken, şüpheli 3 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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