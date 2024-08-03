Ehliyet sınavları sil baştan değişti. Artık tüm adaylar için zorunlu oldu

Geçen ay yürürlüğü giren ehliyet ehliyet sınavlarında yapılan değişiklik bu ay itibari ile uygulanmaya başlandı. Yapılan değişikliklerle bir dizi de önlem alındı. Bunların başında da başında direksiyon sınavların başarısız olan adayların yerlerine başkalarını sokma girişimlerinin engellenmesi için alınan sıkı tedbirler geldi.

Ehliyet alma şartları zorlaştırılırken yeni düzenlemeyle sınav sürelerini 35 dakikadan 40 dakikaya çıkarıldı. Park etme manevraları ve güzergahlarla ilgili de değişiklik yapıldı.

Bundan böyle ehliyet sınavları iki farklı güzergahta yapılabilecek. Herkesin güzergahı ise sınav sabahı çekilecek kura ile tespit edilecek. Sınavlarda her adaya denk gelmediği için eşitsizlik yaratan u dönüşü uygulaması ise tüm sürücü adayları için zorunlu hale getirildi.

Sınavlarda çokça rastlanan dublör kullanılması sorununa da yeni tedbirler getirildi. Sürücü kurslarına kayıt olan öğrencilerin kayıt sırasında canlı ortamda güncel fotoğrafları çekilerek sisteme aktırılmaya başlandı. Böylece sınavlarda dublör kullananların önüne geçildi.

Yeni düzenlemeler ile sınavların daha güvenilir hale getirilmesi amaçlandı. Araç kullanma becerisini edinemeyen adaylara sürücü belgesi verilmemesi hedeflendi.

Engelli sürücü adayları için yapılan yeni düzenleme ile de kendi sağlayacakları araçlar ile sınava girmelerinin önü açılarak sınav sırasında rahat davranmaları sağlandı.