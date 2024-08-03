Atilla Yeşilada net rakam verdi: Rekor kıracak

Rekor artış beklenen altın rakamlarında yaşanan geri hareket yatırımcıyı paniğe sevk ederken ünlü ekonomist Atilla Yeşilada altının kaç liraya çıkacağına dair bir açıklama yaptı.

3 Ağustos Cumartesi günü gram altın alışta 2.608,16 liradan satışta 2.608,81 liradan işlem gördü. Çeyrek altında ise günü alışta fiyatı 4.173,00 lira satış fiyatı 4.265,00 liradan kapattı. Cumhuriyet altını ise günü alıştı 16.692 satışta 17.009 liradan günü kapattı.

Atilla Yeşilada, güvenli liman olarak görülen altın yatırımını işaret ederek rekor kıracak rakamı

Altının gelecekte çizeceği rotayı yakından takip eden yatırımcıya beklenen haber Atilla Yeşilada'dan geldi.

SAVAŞ SİNYALLERİ ALTINI FİYATLARINI ETKELEDİ

İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin artması, İran'ın yaptığı açıklamalar sonucunda altın tarafında ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. Son günlerde dövize göre çok kazandıran altında ise yıl sonuna kadar rekor artışlar bekleniyor.

POWELL'IN ŞAHİN AÇIKLAMALARI FRENLEDİ

FED'in faiz kararını sabit tutma yönünde vermesi ve ardından FED Başkanı Powell'ın şahin açıklamaları ilk etapta altın tarafında 10 dolarlık düşüşe neden olmuştu.

ATİLLA YEŞİLADA: 3 BİN TL’Yİ GÖRÜR

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, ABD'de süren seçim sürecine işaret ederek seçim tarihi olan 5 Kasım'a kadar altında rekor kırılması için tek şartı söyledi.

Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi durumunda altının 3 bin lirayı göreceğini vurgulayan Atilla Yeşilada, “Onun haricinde bir senaryolarda rekor görmüyor. FED tarafında gelecek bir faiz indiriminde de artar. Ancak ben şu anda bir faiz indirimini mümkün olmadığını düşünüyorum. Böyle riskli ortamda altının en çok prim yapan varlık olması gerekirdi” diye konuştu.