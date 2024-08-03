Ünlü anket firmasından AKP’ye kötü haber. 'Instagram yasağı en az 2 puan oy kaybettirecek'

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından dün sabah saatlerinde Instagram'a erişim engeli getirildi. Alınan karar, BTK'nin site bilgileri sorgulama sayfasında paylaşıldı.

BAKAN URALOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılar yapmalarına rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini açıkladı.

"Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz" diyen Uraloğlu, görüşmelerin devam ettiğini ve sosyal medya platformunun eksikleri giderilince engelin kaldırılacağını ifade etti.

Erişim engeli ikinci günde de yaşanırken Asal Araştırma direktörü Adem Belede iktidar partisi AKP'ye kötü haber geldi.

Belede, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ekonomiye hayat pahalılığının devam ettiği müddetçe AKP’nin oy kaybı yaşamaya mahkum olduğunu, emekli ve asgari ücretlilerinde temmuz ayı içerisinde beklentilerinin karşılanmadığını, ülkenin en önemli ikinci sorununun ‘mülteciler’ olduğunu da ifade etti.

"INSTAGRAM YASAĞI AKP'YE EN AZ 2 PUAN OY KAYBETTİRECEK"

Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın da AKP’ye oy kaybettirdiğini dile getiren Belede, Instagram yasağının da AKP’ye en az 2 puan oy kaybettireceğini ifade etti.

Belede, “BTK kararıyla Türkiye’de Instagram’ın erişime kapatılması daha şimdiden AK Parti’nin 2 puan oy kaybına neden olacak. Kapatılma kararının uzaması halinde bu kaybın artma ihtimali yüksektir” ifadelerini kullandı.