Ünlü anket firmasından AKP’ye kötü haber. 'Instagram yasağı en az 2 puan oy kaybettirecek'

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü anket firmasından AKP’ye kötü haber. 'Instagram yasağı en az 2 puan oy kaybettirecek'

Yaklaşık 60 milyon kişinin kullandığı Instagram, BTK’nın aldığı kararla kararıyla kapatıldı. Yasağa yönelik tepkiler devam ederken, Asal Araştırma direktörü Adem Belede'den AKP'ye kötü haber geldi. Belede'ye göre Instagram’a uygulanan erişim engeli kararı, AKP'nin oy oranını etkileyecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından dün sabah saatlerinde Instagram'a erişim engeli getirildi. Alınan karar, BTK'nin site bilgileri sorgulama sayfasında paylaşıldı.

BAKAN URALOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılar yapmalarına rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini açıkladı.

"Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz" diyen Uraloğlu, görüşmelerin devam ettiğini ve sosyal medya platformunun eksikleri giderilince engelin kaldırılacağını ifade etti.

Erişim engeli ikinci günde de yaşanırken Asal Araştırma direktörü Adem Belede iktidar partisi AKP'ye kötü haber geldi.

adem-belede1.jpg

Belede, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ekonomiye hayat pahalılığının devam ettiği müddetçe AKP’nin oy kaybı yaşamaya mahkum olduğunu, emekli ve asgari ücretlilerinde temmuz ayı içerisinde beklentilerinin karşılanmadığını, ülkenin en önemli ikinci sorununun ‘mülteciler’ olduğunu da ifade etti.

"INSTAGRAM YASAĞI AKP'YE EN AZ 2 PUAN OY KAYBETTİRECEK"

Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın da AKP’ye oy kaybettirdiğini dile getiren Belede, Instagram yasağının da AKP’ye en az 2 puan oy kaybettireceğini ifade etti.

Belede, “BTK kararıyla Türkiye’de Instagram’ın erişime kapatılması daha şimdiden AK Parti’nin 2 puan oy kaybına neden olacak. Kapatılma kararının uzaması halinde bu kaybın artma ihtimali yüksektir” ifadelerini kullandı.

adem-belede2.jpg

İlgili Haberler
Ehliyet sınavları sil baştan değişti. Artık tüm adaylar için zorunlu oldu
Troll Furkan Bölükbaşı Haniye için ‘Kanı yerde kalmayacak’ dedi unutamayacağı cevabı yedi. Naapcan Starbucks mü bascan?
Instagram’ın erişime engellenmesi sonrası Saray’dan ilk açıklama
İmamoğlu'ndan İsrailli Bakan Katz'a sert çıkış! 'Sizden öğrenecek değiliz!'
Koşun, koşun, dolar geliyor
Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi erişime açıldı
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan hadsiz paylaşım. Yanan Türk bayrağı ve İstanbul görseli paylaştı
Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Facebook Diyanet'in paylaşımını kaldırdı. Ayasofya'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınmıştı
Instagram'ın erişime kapatılmasının günlük maliyeti belli oldu. Ekonomiye büyük kaybettirdi
Instagram’a erişim engeli sonrası hükümetten ilk açıklama,
Son Haberler
Busenaz Sürmeneli olimpiyatlara veda etti Spor
Busenaz Sürmeneli olimpiyatlara veda etti
Beşiktaş taraftarı Galatasaray taraftarını kovaladı Spor
Beşiktaş taraftarı Galatasaray taraftarını kovaladı
İsrail içinde sivillerin olduğu okulu vurdu Gündem
İsrail içinde sivillerin olduğu okulu vurdu
Hatice Kolçak: Ne altın ne dolar ne de borsa. Hepsini ezip geçecek Ekonomi
Hatice Kolçak: Ne altın ne dolar ne de borsa. Hepsini ezip geçecek
Binicilikte altın madalya Almanya'nın Spor
Binicilikte altın madalya Almanya'nın
Ehliyet sınavları sil baştan değişti. Artık tüm adaylar için zorunlu oldu Ekonomi
Ehliyet sınavları sil baştan değişti. Artık tüm adaylar için zorunlu oldu
Sörloth teklifi kabul etti imzayı atıyor Spor
Sörloth teklifi kabul etti imzayı atıyor