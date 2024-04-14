Ehliyetsiz sürücü bariyerlere çarpıp takla attı

Kaynak: DHA
Ehliyetsiz sürücü bariyerlere çarpıp takla attı
İstanbul Çekmeköy’de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü babasından izinsiz aldığı aracı bariyerlere çarptıktan sonra yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Muhammed E. B. babasından izinsiz aldığı taksiyle trafiğe çıktı. Viraja hızlı girdiği iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan sürücü taklalar attıktan sonra durabildi.

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Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri dubalar koyarak çevrede güvenlik önlemi aldı.Bir itfaiye eri ise, elindeki bayrakla diğer sürücüleri uyardı. Hurdaya dönen taksiden çıkarılan 16 yaşındaki sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, hurdaya dönen taksi çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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"ÇOK SÜRATLİYDİ"

Kazayı görerek yardıma koşan Muharrem Kocatepe "Burada kahvaltı yapıyorduk, araba çok süratliydi. Bariyerlere çıktıktan sonra taklalar attı. Arabayı süren genç bir çocuktu. Burada kendisine yardımcı olmaya çalıştım. Yolcusu yoktu " diye konuştu. Görgü tanığı Rasim Şimşek "Sürücünün kafasında yara vardı sadece. Biz buradan koştuk Jandarmaya haber verdik, itfaiyeye haber verdik. Onlar da müdahale ettiler. Çok takkat attı. Buradan hızlı geliyordu. Takla attı " diye konuştu. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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