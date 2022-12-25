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Ehliyetsiz sürücü bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, ehliyetsiz kişinin kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak devrildi. Yaşanan kazada, otomobilde bulunan 16 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 05:51
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Ehliyetsiz sürücü bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Ehliyetsiz sürücü bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Doğanhisar-Hüyük kara yolu Yenice Kavşağı'nda bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada araçtaki Muhammet İpekten (16) ile Furkan Akyıl (16) olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Dönmez (16) ve Hasan Berke Kalkan (16) ise yaralandı.

Yaralı Dönmez ile Kalkan, sağlık ekiplerince Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahale sonrası Konya'daki başka bir hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)

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