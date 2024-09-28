Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 kişi yaralandı

İstanbul Sultangazi’de ehliyetsiz olduğu öğrenilen Hamza Emir Balyemez'in kullandığı 34 EJS 126 plaka motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Ay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet karşı istikametten gelen Polis Memuru Burak Ş.' nin kullandığı motosiklete ve cadde üzerinde park halinde bulunan 34 FE 5276 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaya Sedat Ay, motosiklet sürücüsü Emir Balyemez, polis memurları Burak Ş. ve Mehmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılan yaya Sedat Ay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.