Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 3 yaralı

Kaynak: İHA
Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 3 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir otomobil, panelvan tipi araç ile çarpıştı. Panelvan tipi aracın sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi 7089. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.Ş. kontrolündeki panelvan tipi araç ile sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle panelvan tipi araç savruldu ve bahçe duvarına çarptı.

Kazada 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapılırken, 3 yaralı Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Panelvan tipi aracın sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirtilirken yaralıların durumunun iyi olduğu iletildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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