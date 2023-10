Ejderkanı bitkisi yaralara iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan yaraları tedavi eden ejderkanı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

YARA TEDAVİSİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Yara tedavisi için cerrahi veya cerrahi olmayan birçok tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Her tedavi yönteminin bir etki mekanizması bulunmaktadır. Yaranın ihtiyacına göre bu tedavi biçimleri çoğu zaman birbiri ile birlikte kullanılır. Unutulmaması gereken her yara için kullanılacak, her yarayı iyileştirecek tek bir tedavi bulunmamaktadır. Bazen aynı hastada bile yaranın değişik durumlarına ve aşamalarına göre farklı tedavi yöntemleri seçilir.

Esasen dokunun farklı nedenlerle bütünlüğünün bozulması demek olan yara, cerrahi bir sorundur ve asıl tedavisi de cerrahi yöntemlerdir. Örneğin sağlıklı bir kişide ortaya çıkan basit bir kesik dikiş atılması ile kapanır ve bunun için fazladan bir tedaviye ihtiyaç da olmaz. Öte yandan diyabetik yara, bası yarası, venöz ülser, atardamar tıkanıklığına bağlı yaralar gibi “kronik yara” adı verilen durumlar adından da anlaşılacağı gibi geç iyileşen, güç iyileşen ya da iyileşmeyen sorunlu yaralardır. Bu gibi durumlarda sadece cerrahi yara tedavi yöntemleri yeterli olmaz, farklı ilaç ve cihazların, farklı tedavi yöntemlerinin de kullanılması gerekir.

EJDERHA KANI AĞACI KULLANIM ALANLARI

Ejderha kanı ağacı, endüstriyel alanda kullanılmaya başlandığından beri sayısında azalma görülmüştür. Bunun yanında kozmetik alanında, tıpta ve boya – cila olarak kullanılmaya devam ediliyor.

Alternatif tıpta ise, kanama, morluk ve kaşınma gibi sağlık sorunlarını çözmede yardımcı olur.