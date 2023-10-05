Ejderkanı bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan yaraları tedavi eden ejderkanı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ejderkanı bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan yaraları tedavi eden ejderkanı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

EJDERKANI BİTKİSİ NEDİR?

Birçenekgiller sınıfının, zambakgiller familyasından, Kanarya adalarında yeti en bir ağaç veya ağaçcıktır.

Gövdesi kalındır. Yaprakları sert ve kılıç şeklindedir. Dallarının ucunda demet şeklinde toplanmıştır.

Yaşlı gövdelerden, boyacılıkta kullanılan, reçinemsi kırmızımtırak bir özsu akar.

EJDERKANI BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Yaraları tedavi eder.

-Dış kanamaları keser.

-Hücrelerin mutasyona uğramasını durdurur, böylece kanserli hücrelerin oluşumu engeller.

- Alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan ejder kanı ağacı yaşanan travmatik olaylar sonucu oluşan morluk, kanama ve kaşınma gibi sağlık sorunlarını dindirmede kullanılır.

- Bakteri ve virüsler çok çabuk çoğalırlar. Hızla yayılan bu enfeksiyonları azaltmak için ilaç olarak sürülür.

- Anemi riskini azaltır.

- Cilt rahatsızlıkları ve yara, yanık gibi durumları da iyileştirir.

- Böcek ısırıklarını önlemek için ayrıca böcek ısırıkları sonrası deforme olmuş alanı iyileştirmek için kullanılır.

- Ağız yaralarını dezenfekte eder.

- İşlenerek tüketildiğinde vücuttaki kan hücrelerinin sayısını artırmanın yanı sıra genç hücrelerin uzun ömürlü olmasını destekler.

EJDERHA KANI AĞACI KULLANIM ALANLARI

Ejderha kanı ağacı, endüstriyel alanda kullanılmaya başlandığından beri sayısında azalma görülmüştür. Bunun yanında kozmetik alanında, tıpta ve boya – cila olarak kullanılmaya devam ediliyor.

Alternatif tıpta ise, kanama, morluk ve kaşınma gibi sağlık sorunlarını çözmede yardımcı olur.

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