Ek vergilerden ve zamlardan gelecek paranın harcanacağı yerler belli oldu. İşte listesi

'2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Ek vergilerden ve zamlardan gelecek paranın harcanacağı yerler belli oldu. İşte listesi

Ek bütçe teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 4 maddelik teklife göre; bütçeye 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira eklenmesi öngörüldü. Teklifte ek bütçenin gerekçesi olarak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, deprem bölgesinde başlatılan yeniden yapılanma, aile destek programı ve maaş artışlarındaki enflasyon farkı gibi giderler gösterildi. Ek bütçe kanun teklifi, 11 Temmuz Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.

İşte ek vergilerden ve zamlardan gelecek olan paranın harcanacağı kurum ve bakanlıklar:

(A) CETVELİ İCMALİ
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR

İDARE ADI

ÖDENEK (TL)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

80.000.000

CUMHURBAŞKANLIĞI

640.236.000

SAYIŞTAY

20.000.000

ADALET BAKANLIĞI

7.633.000.000

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

30.887.707.000

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

3.356.000.000

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

537.000.000

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

279.750.936.000

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

26.298.466.000

SAĞLIK BAKANLIĞI

17.965.131.000

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

5.699.970.000

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

46.151.500.000

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

13.337.000.000

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

1.129.700.000

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

1.000.000.000

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

515.000.000

TİCARET BAKANLIĞI

232.000.000

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

15.835.000.000

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

7.854.615.000

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

7.414.000.000

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

308.000.000

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8.445.050.000

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

276.218.000

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

482.829.000.000

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

482.000.000

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

930.000.000

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

1.802.000.000

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

76.985.357.000

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

36.114.000.000

GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI

1.074.508.886.000

ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI

45.005.627.000

GENEL TOPLAM

1.119.5145513,000

II mill III III Illi HUH Illi III

(A) CETVELİ İCMALİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR!

İDARE ADI

ÖDENEK (TL)

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

80.000.000

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

130.000.000

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

50.000.000

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

485.000.000

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

75.000.000

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

84.000.000

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

77.500.000

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

73.000.000

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

180.000.000

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

65.000.000

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

160.000.000

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

100.000.000

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

106.250.000

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

75.000.000

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

50.000.000

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

50.000.000

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

140.000.000

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

150.500.000

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

50.000.000

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

60.000.000

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

50.000.000

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

50.000.000

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

50.000.000

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

50.000.000

SÜRT ÜNİVERSİTESİ

50.000.000

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

60.000.000

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

50M0.000

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ

.MWOO'OOO

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

i/ 270:000.000

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

FF..74Ş0.000

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

lli’d65\ooö:oö"o

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! TOPLAMI

î L.7S6.250:000

ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI

'41.249.377.000

ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI

45:005.627.000

(A) CETVELİ İCMALİ
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR

İDARE ADI

ÖDENEK (TL)

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

993.000.000

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

1.317.375.000

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27.319.000.000

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

100.000.000

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11.450.002.000

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU

70.000.000

ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI

41.249.377.000

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! TOPLAMI

3.756.250.000

ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI

45.005.627.000

(A) CETVELİ

ıı ıııııı m m mı ıı ııııı ııı ııı

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

60-1.23-01-03.05

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

80.000.000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

80.000.000

640.236.000

GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

2-2.2-01-05.02

Afet ve Acil Yardım Desteği Giderleri

140.000.000

13-2.2-01-03.04

Barışı Destekleme Giderleri

500.000.000

16-2.1-01-01.08

Özlük Giderleri

236.000

SAYIŞTAY

20.000.000

CUMHURBAŞKANLIĞI


TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

98-7.3-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

10.000.000

98-7.3-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

10.000.000

ADALET BAKANLIĞI

7.633.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA ğ

âKüTAR^

1-8.67-01-03.02

Tüketime Yönelik Ma! ve Malzeme Alım Giderleri (Mahkemeler) M.

-;U «M

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1-8.67-01-03.03

'S

Yolluk Giderleri (Mahkemeler)

6.0^00.000

1-8.67-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri (Yargılama Giderleri)

1.770.000.000

1-8.67-01-03.07

Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri (Mahkemeler)

10.000.000

1-8.68-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri)

4.190.000.000

1-8.68-01-03.03

Geçici Görev Yollukları

90.000.000

1-8.70-01-05.03

Seçim Giderleri

1.200.000.000

Türkiye Büyük Millet Meclisi- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Tarih: 07/07/2023 16:11

Sayı: E— 120.01 -1244928

98-8.4-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

lllllllllllllllllllllllllllllll

38.000.000|

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

30.887.707.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

43-9.30-01-03.02

Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alınılan, Yapımları ve Giderleri

27.928.000.000

43-9.30-01-03.03

Yolluklar

60.000.000

43-9.30-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

1.500.000.000

43-9.30-01-03.07

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

250.000.000

43-9.30-01-03.08

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

150.000.000

43-9.30-01-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

55.000.000

98-9.30-01-03.03

Yolluklar

16.000.000

98-9.30-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

98-9.30-01-03.07

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

P f 2{!5.0.Qt)0W

98-9.30-01-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

y, r*», ' > *■.;.*

832.707.000

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

3.356.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

22-10.10-01-06.03

Gayri Maddi Hak Alımları

30.000.000

22-10.30-01-06.09

Diğer Sermaye Giderleri

91.000.000

29-10.30-01-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

300.000.000

29-10.30-01-06.09

Diğer Sermaye Giderleri

110.000.000

29-10.67-01-03.03

Güvenlik Korucuları Yolluk Giderleri

200.000.000

45-10.30-01-06.09

Diğer Sermaye Giderleri

250.000.000

45-10.31-01-06.06

Mankul Malların Büyük Onarım Giderleri

233.000.000

45-10.31-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

ıı ıııııı m m mı ııııııı

88.000.000

45-10.31-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

100.000.000

45-10.67-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

40.000.000

45-10.67-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

50.000.000

45-10.67-01-03.07

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

10.000.000

98-10.4-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

70.000.000

98-10.4-01-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

400.000.000

98-10.67-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

860.000.000

98-10.67-01-03.03

Yolluklar

50.000.000

98-10.67-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

40.000.000

98-10.67-01-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

434.000.000

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

TERTİP

AÇIKLAMA $

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'i » 2 W( (TeVh^ 2; $

13-11.2-01-05.03

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Antalya Diplomasi Forumu Giderleri

V 100.00,0.000

13-11.60-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

80.000.000

13-11.60-01-03.03

Yolluk Giderleri

70.000.000

13-11.60-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

57.000.000

98-11.5-01-03.03

Yolluk Giderleri

80.000.000

98-11.10-01-06.01

Mamul Mal Al imlan (Alet ve Cihazlar, Donanım, Makine-Teçhizat)

75.000.000

98-11.10-01-06.03

Gayri Maddi Hak Alımları (Özel Geliştirilmiş Yazılım, Sistem Yazılımı, Uygulama Yazılımı)

75.000.000

II lllllllllllllllllllllll III III

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 279.75U.yj0.UUU

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

9-12.31-01-05.01

Görevlendirme Giderleri (Sosyal Güvenlik Kurumuna 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklardan Gelir Bağlanmış Olanlara "Ek Ödeme" Karşılığı Yapılan Ödemeler)

200.000.000

14-12.40-01-05.04

Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Ödemeleri

8.400.000.000

17-12.40-01-05.01

Görevlendirme Giderleri (Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Faiz Desteği)

8.000.000.000

18-12.40-01-08.01

KİT Sermaye Transferleri (Türkiye Taşkömürü Kurumu)

3.850.000.000

19-12.39-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri (Dış Borçlanma Genel Giderleri)

3.340.000.000

19-12.39-01-04.02

îç Borç Faiz Giderleri

52.854.279.000

19-12.39-01-04.03

Dış Borç Faiz Giderleri

16.535.500.000

19-12.39-01-04.04

Iskonto Giderleri

1.778.539.000

19-12.39-01-04.06

Türev Ürün Giderleri

1.381.692.000

19-12.39-01-04.07

Kira Sertifikası Giderleri

7.989.990.000

22-12.31-01-05.02

Hazine Yardımları (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Maaş Ödemeleri)

400.000.000

22-12.32-01-05.08

Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Mahalli İdarelere Ayrılan Paylar

110.453.794.000

38-12.32-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Değerli Kağıtların Basım Giderleri)

500.000.000

39-12.40-01-05.01

Görevlendirme Giderleri (Çiftçi Kredi Faiz Desteği)

1.682.000.000

39-12.40-01-08.01

KİT Sermaye Transferleri

j<gî4.4töQQ.OOO .000

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43-12.32-01-05.08

Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Diğer d

Paylar U

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/mWs>2;ooo . â ■t Ş-EM

56-12.32-01-05.01

|>

Ar-Ge Personeli İçin İşveren Primi Teşvik M

Ödemeleri *

5^KLşş6i4,0.Ş00

64-12.40-01-08.01

KİT Sermaye Transferleri (T.C. Devlet Demiryolları)

'^Moo^ooo.ooo

98-12.4-01-03.05

Deprem Bölgesinde Yer Alan İdari Binalara İlişkin Hizmet Alım Giderleri

55.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

6-13.42-01-03.05

Engelli Eğitim Desteği

7.200.000.000

6-13.67-01-03.05

Taşımalı Eğitim

900.000.000

6-13.73-01-03.08

Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

20.924.000

37-13.4-01-03.02

Ücretsiz Ders Kitabı Giderleri

857.000.000

37-13.32-01-05.04

Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği

406.186.000

37-13.37-01-05.04

Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği

34.502.000

37-13.42-01-03.05

Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarından Eğitim Alan Öğrencilere Verilen Eğitim Öğretim Desteği

412.000.000

37-13.67-01-03.05

Taşımalı Eğitim

679.000.000

37-13.69-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ahmları

136.699.000

37-13.69-01-03.03

Yolluklar

62.465.000

37-13.69-01-03.08

Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

114.456.000

37-13.69-01-05.04

Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği

124.000.000

37-13.70-01-03.02

Okul Yemeği Giderleri ile Elektrik, Su ve Yakacak Giderleri

/F?^S^Ş000

37-13.70-01-03.03

Yolluklar !

k M 72?3MOO0

37-13.70-01-03.08

Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

M W

^101:688:0'00

37-13.70-01-05.04

Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği

59.000.000

26.298.466.000

98-12.10-01-06.06

Bilgi Teknolojilerine Yönelik Bakım Giderleri

II mill III III mı İllin

75.250.000

ııııııı

98-12.43-01-03.01

Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Ahmları (Madeni Para Basım Giderleri)

500.000.000

99-12.32-01-05.04

Hanehalkı ve İşletmelere Yapılan Transferler (Devletçe Karşılanacak Öğrenci Katkı Payı)

370.000.000


Sayı: E— 120.01-1244928

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI


37-13.71-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ahmları

ıı ıııııı m m mı ııııııı

66.880.000

37-13.71-01-03.03

Yolluklar

41.944.000

37-13.71-01-03.08

Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

38.760.000

37-13.71-01-05.04

Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği

69.000.000

40-13.11-01-06.05

Deprem Bölgesindeki Eğitim Yapılarında Afet Riskinin Azaltılması

300.000.000

40-13.11-01-06.07

Deprem Bölgesindeki Eğitim Yapılarında Afet Riskinin Azaltılması

1.000.000.000

40-13.31-01-05.04

Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği

60.556.000

40-13.67-01-03.02

Ücretsiz Ders Kitabı Giderleri

1.000.000.000

40-13.67-01-03.05

Taşımalı Eğitim

622.000.000

40-13.68-01-03.02

Okul Yemeği Giderleri ile Elektrik, Su ve Yakacak Giderleri

4.617.340.000

40-13.68-01-03.03

Yolluklar

286.636.000

40-13.68-01-03.08

Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

1.089.520.000

40-13.68-01-06.01

Deprem Bölgesindeki Okulların Donatım Giderleri

500.000.000

40-13.68-01-06.05

Deprem Bölgesi ve Diğer Bölgelerdeki Anaokulu ve İlköğretim İnşaatları

3.700.000.000

40-13.71-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

48.845.000

40-13.71-01-03.08

Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

93.616.000

51-13.72-01-03.08

Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

20.784.000

98-13.4-01-06.01

Deprem Bölgesindeki Hizmet B inanma İlişkı

Mamul Mal Alımları

500.000.000

r

98-13.36-01-05.02

Depremzedelere ilişkin KonaklamaıGıderleri’/

K 38.190.000

98-13.67-01-03.03

»A .'s-/

Y olluklar

199.606.000

98-13.67-01-03.08

Deprem Bölgesindeki Hizmet Binalarının Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

20.252.000

98-13.67-01-05.02

Depremzedelere İlişkin Konaklama Giderleri

288.641.000

Sayı: ^-120.01-1244928

98-13.70-01-05.02

II lllllllllllllllllllllll III III

155.100.0001

Depremzedelere İlişkin Konaklama Giderleri


TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

53-14.50-07-06.01

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi - Deprem Bölgesinde İhtiyaç Duyulan Biyosidal İlaç Temini

225.000.000

53-14.50-07-06.09

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi - Deprem Bölgesinde Görevli Personelin Ödemeleri ile Hizmet Alım Giderleri

121.000.000

53-14.67-01-03.02

Deprem Bölgesindeki Sağlık Tesislerinin İlaç ve Tıbbi Malzeme Alım Giderleri

1.500.000.000

53-14.67-01-03.05

Aile Hekimliği Giderleri ile Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri

6.712.000.000

53-14.67-01-03.07

Deprem Bölgesindeki Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri

250.000.000

54-14.47-01-06.05

Deprem Acil Durum Hastaneleri ve Diğer Sağlık Tesislerinin Yapım Giderleri

4.784.436.000

54-14.49-01-06.01

Tıbbi Ekipmanların Desteklenmesi Projesi

105.722.000

54-14.49-07-06.01

Tıbbi Ekipmanların Desteklenmesi Projesi

1.313.842.000

54-14.67-01-03.02

Akaryakıt Giderleri ile Deprem Bölgesindeki Sağlık Tesislerinin İlaç ve Tıbbi Malzeme Alım Giderleri

1.580.000.000

54-14.67-01-03.03

Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Personel ile Diğer Personelin Yolluk Giderleri

589.000.000

54-14.67-01-03.09

Tedavi ve Cenaze Giderleri

322.131.000

54-14.67-01-06.01

Deprem Bölgesindeki Hastane^jln-Mamu,L^fâl\

Alım Giderleri $ *

300.000.000

54-14.67-01-06.07

Deprem Bölgesindeki Hastah'ej.^ih^âyrİntehkul a Büyük Onarım Giderleri

78.000.000

98-14.4-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

12.000.000

98-14.67-01-06.01

Deprem Bölgesindeki Konteynerlerin Tefrişat Giderleri

60.000.000

98-14.67-01-06.07

Deprem Bölgesindeki Konteynerlerin Altyapısının Oluşturulması Giderleri

12.000.000

SAĞLIK BAKANLIĞI

17.965.131.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

3-16.67-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

35.363.000

3-16.67-01-06.01

Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri

20.000.000

3-16.67-01-06.07

Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

25.000.000

4-16.67-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

204.366.000

4-16.67-01-05.04

Koruma Altında Bulunan Yaşlılara Yapılan Harçlık Ödemeleri

14.000.000

4-16.67-01-06.01

Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri

13.000.000

4-16.67-01-06.07

Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

60.000.000

5-16.31-01-05.04

Bakıma ve Korumaya Muhtaç ÇocuklaraJfapjİat^ Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemel^flföQ* Koruyucu Ailelere Yapılan Ödemeler' J#

2.778.000.000

5-16.67-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve MalzemeM-lııfîiGiderlerı v\ ? A T*'** -

,7 196.221.000

5-16.67-01-05.04

YA. ,,L' <>

Bakıma ve Korumaya Muhtaç Çocukrâra^Yapilan- Harçhk Ödemeleri

59.000.000

5-16.67-01-06.01

Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri

19.000.000

5-16.67-01-06.07

Deprem Bölgesindeki Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

14.000.000

6-16.33-01-05.04

Bakıma İhtiyacı Olan Engellilere Evde Bakım Desteği

4.116.000.000

46.151.500.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

39-15.38-01-06.05

Balıkçı Barınağı Büyük Bakım ve Onarım Giderleri

149.970.000

42-15.38-01-05.04

Avrasya Tüneli Garanti ve Katkı Ödemeleri

1.000.000.000

64-15.38-01-06.01

Demiryolu Altyapısına İlişkin Mamul Mal Alım Giderleri

242.000.000

64-15.38-01-06.05

Demiryolu Altyapısına İlişkin Yapım Giderleri

4.308.000.000

II mill III III Illi HUH Illi III s.oyy.yvu.uuu

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

6-16.67-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

ıı ıııııı m m mı ıııııı

112.301.000

6-16.67-01-03.05

Engellilerin Özel Kuruluşlarda Bakım Hizmeti Giderleri

557.000.000

6-16.67-01-05.04

Engelli Özel Bakım Merkezlerine Teşvik Ödemeleri ile Engellilere Ödenen Harçlıklar

1.484.000.000

6-16.67-01-06.01

Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri

9.500.000

6-16.67-01-06.07

Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

40.000.000

8-16.67-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

12.342.000

8-16.67-01-06.01

Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri

5.000.000

11-16.34-01-05.02

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna Hazine Yardımı

30.000.000.000

11-16.34-01-05.04

2022 Sayılı Kanun Kapsamında 65 Yaş Üstü Vatandaşlar ile Engelli Bireylere Bağlanan Aylıklar

5.946.000.000

98-16.4-01-03.05

Çağrı Merkezi Hizmet Alım Giderleri

73.990.000

98-16.67-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

45.417.000

98-16.67-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

312.000.000

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

18-17.31-01-05.04

Deprem Bölgesindeki Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarının Ertelenmesi ve Terkini ile Ücretsiz Doğal Gaz Verilmesine İlişkin Giderler

5.587.000.000

22-17.31-01-03.02

Genel Aydınlatma Giderleri X*-

^>^'^750.000.000

13.337.000.000

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ^^şi?â^M29.700.000

TERTİP

AÇIKLAMA î

^^TUTAR

(TL)

12-18.31-01-05.02

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına Hazine Yardımı

79.000.000

12-18.31-01-06.01

Ortaçağ Arkeolojisi (Türk-İslam Dönemi) Kazıları

4.000.000

12-18.31-01-07.01

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Projeleri

268.000.000

12-18.32-01-06.01

Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi ve Muhtelif İşler

ıı ıııııı m ııı mı unu

311.000.000

12-18.32-01-06.05

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımları

100.000.000

12-18.32-01-06.07

Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi

60.000.000

12-18.34-01-06.05

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımları

50.000.000

12-18.34-01-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

15.000.000

12-18.38-01-05.03

Yunus Emre Vakfına Yardım

183.700.000

12-18.69-01-06.01

Klasik Dönem ve Kurtarma Kazıları ile Diğer Kazılar

6.000.000

12-18.70-01-06.01

Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi ve Muhtelif İşler

28.000.000

12-18.70-01-06.07

Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi

20.000.000

98-18.10-01-06.03

Turizm Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme

5.000.000

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI


ıııııı


TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

17-19.37-01-05.04

Yatırım Teşvikleri Kapsamında Sigorta Prim Desteği ile Faiz Desteği

1.000.000.000

1.000.000.000

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

2-20.36-01-06.02

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesine İlişkin Yatırım Giderleri

15.000.000

18-20.33-07-06.07

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi Kapsamında Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

500.000.000

515.000.000


TİCARET BAKANLIĞI J^O***^ 232.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA '

M^MPTAR âîM-).

32-21.65-01-03.05

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri^

Hizmet Alımı Giderleri

40.000.000

41-21.39-01-03.03

Geçici Görev Yollukları

5.000.000

41-21.39-01-03.06

Temsil ve Tanıtma Giderleri (EXPO)

85.000.000

41-21.40-01-03.03

Geçici Görev Yollukları

II llllllllllllİlilıııııı

5.000.000

41-21.60-01-03.02

Yurt Dışı Teşkilatı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

5.000.000

41-21.60-01-03.03

Yurt Dışı Teşkilatı Sürekli Görev Yollukları

20.000.000

41-21.60-01-03.05

Yurt Dışı Teşkilatı Hizmet Alımı Giderleri

40.000.000

41-21.60-01-03.07

Yurt Dışı Teşkilatı Bakım ve Onarım Giderleri

4.000.000

41-21.60-01-03.09

Yurt Dışı Teşkilatı Tedavi ve Cenaze Giderleri

3.000.000

41-21.65-01-03.05

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Hizmet Alımı Giderleri

20.000.000

98-21.2-01-03.03

Geçici Görev Yollukları

5.000.000

ıııııı

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

33-22.67-01-05.02

Gençlik Merkezleri Personel ve İşletme Giderleri

1.575.354.000

34-22.67-01-05.02

Spor Tesisleri Personel ve İşletme Giderleri

4.067.941.000

62-22.33-01-05.04

Yiyecek Amaçlı Transferler

45.000.000

62-22.36-01-06.05

Yurt İnşaatları

500.000.000

62-22.67-01-05.02

Yurt Personel ve İşletme Giderleri ile Yükseköğretim Öğrencilerine Beslenme ve Barınma Yardımları

9.646.705.000

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

15.835.000.000

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI _ 7.854.615.000

TERTİP

AÇIKLAMA F >>

’ MşşUTAR

24-23.41-01-06.02

Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Su

Kaynaklarının Kalite Kriterlerinin Belinenmlshvei - „ . „ .. V'â. ı.

iyileştirilmesi) J t * ı

27.129.000

36-23.4-01-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Merkeziye Taşra Teşkilatı Modernizasyon)

20.000.000

36-23.34-01-05.02

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna Hazine Yardımı

500.000.000

36-23.34-01-06.02

Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma)

50.000.000

36-23.34-01-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma)

ıı ıııııı m m mı ıııııı

50.000.000

36-23.34-01-08.01

Yurtiçi Borç Verme (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi)

310.500.000

39-23.30-01-05.04

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği Ödemeleri

440.000.000

39-23.31-01-06.02

Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Çayır Mera Islah ve Amenajman)

42.000.000

39-23.32-01-05.04

Deprem Bölgesindeki Hayvan Yetiştiricilerine Canlı Hayvan Alım Desteği

500.000.000

39-23.33-01-05.04

Su Ürünleri Desteği Ödemeleri

48.500.000

39-23.33-01-06.01

Mamul Mal Alımları (Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi)

15.000.000

39-23.33-01-06.02

Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi)

4.800.000

39-23.34-01-05.04

Sulama Birlikleri Su Kullanım Bedeli Desteği

4.500.000.000

39-23.35-01-06.01

Mamul Mal Alımları (Ülkesel Gıda ve Yem Araştırmaları Programı)

2.000.000

39-23.67-01-06.01

Mamul Mal Alımları

13.000.000

39-23.67-01-06.02

Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi)

22.400.000

39-23.67-01-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Bitkisel Üretim Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi)

24.800.000

39-23.67-01-06.06

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (Su Ürünleri Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi)^,

10.300.000

39-23.67-01-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri şş v>''‘

K? 'ş

1.000.000

-A "A

44-23.30-01-06.01

Mamul Mal Alımları (Bitki Sağlığı Uygı&ajnalh’^; ve Kontrolü)

3.200.000

44-23.30-01-06.02

Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Bitki Sağlİğûj.' Uygulamaları ve Kontrolü)

4.000.000

44-23.30-01-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü)

2.000.000

44-23.30-07-06.02

Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme)

20.155.000

44-23.67-01-06.01

Mamul Mal Alımları (Muhtelif İşler)

10.000.000

44-23.67-01-06.02

Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Muhtelif İşler)

ıı unu m m mı ııııııı

1.000.000

44-23.67-01-06.06

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (Muhtelif İşler)

1.000.000

48-23.67-01-03.01

Doğa Koruma ve Yaban Hayatının Geliştirilmesi Hizmetleri

35.550.000

98-23.4-01-05.02

Sosyal Tesislerde Misafir Edilen Afetzedelerin Giderleri

4.260.000

98-23.4-01-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi)

40.000.000

98-23.10-01-06.01

Mamul Mal Alımları (Tarımsal Bilgi Altyapısı ve Bulut Bilişim Sistemi)

15.000.000

98-23.10-01-06.02

Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Modernizasyonu)

45.000.000

98-23.67-01-03.02

Koruyucu Giyim Yardımı ve Deprem Kaynaklı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

502.937.000

98-23.67-01-03.03

Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Personel İçin Yolluk Giderleri

4.000.000

98-23.67-01-03.05 .

Deprem Kaynaklı Yapılan Hizmet Alımları

5.000.000

98-23.67-01-03.07

Deprem Kaynaklı Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

10.000.000

98-23.67-01-05.02

Sosyal Tesislerde Misafir Edilen Afetzedelerin Giderleri

169.084.000

98-23.67-01-06.01

Mamul Mal Alımları (Muhtelif İşler)

65.500.000

98-23.67-01-06.02

Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Muhtelif İşler)

58.000.000

98-23.67-01-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Afet Bölgesi Rehabil. ve Yeniden Yapıland

=^. 220.000.000 yut

98-23.67-01-06.06

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ?

(Muhtelif İşler) M

r^-AKs.000.000

98-23.67-01-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (M^tehİ^

İşler) MhvS

■^*5^.500.000

98-23.67-01-06.09

Diğer Sermaye Giderleri (Muhtelif İşler)

5.000.000

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 7.414.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

29-26.1-01-03.02

Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve Giderleri

4.355.000.000

29-26.1-01-03.03

Yolluklar

359.000.000

29-26.1-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

II lllllllllllllllllllllll III III

233.000.000

29-26.1-01-03.07

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

168.000.000

29-26.1-01-03.08

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

48.000.000

29-26.1-01-06.01

Mamul Mal Alımları

35.000.000

29-26.1-01-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

180.000.000

29-26.1-01-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

175.000.000

29-26.1-09-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

1.060.000.000

29-26.1-09-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

100.000.000

30-26.1-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

77.000.000

98-26.1-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

388.000.000

98-26.1-01-03.03

Yolluklar

102.000.000

98-26.1-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

78.000.000

98-26.1-01-03.07

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve

Onarım Giderleri

26.000.000

98-26.1-09-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

30.000.000

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

308.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

"^.TUTAR

29-27.1-01-03.02

A ,Ş

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlımOdederî

^480.000.000

29-27.1-01-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

70.000.000

29-27.65-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

53.000.000

29-27.65-01-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

5.000.000

II lllllllllllllllllllllll III III

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8.445.U5U.UUU

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

13-28.67-01-03.03

Yolluk Giderleri

23.000.000

29-28.10-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

170.000.000

29-28.10-01-06.01

Mamul Mal Alım lan

165.000.000

29-28.11-01-03.02

Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Al imlan

1.430.000.000

29-28.11-01-03.07

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

25.000.000

29-28.11-01-06.01

Mamul Mal Al imlan

80.000.000

29-28.11-01-06.06

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

40.000.000

29-28.30-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

825.000.000

29-28.30-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

30.500.000

29-28.30-01-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

56.500.000

29-28.30-01-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

38.000.000

29-28.32-01-03.02

Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımlan

400.000.000

29-28.36-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

35.000.000

29-28.41-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

56.000.000

29-28.42-01-06.01

Mamul Mal Alımlan

30.000.000

29-28.67-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderip

^^§529.000.000

29-28.67-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

M ?^304,'5Ö0.000

30-28.67-01-03.05

î -

Hizmet Alım Giderleri

i ^400^000.000

98-28.16-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

39.550.000

98-28.16-01-05.02

Sosyal Tesislerde Misafir Edilen Depremzedelere Yönelik Giderler

50.000.000

98-28.67-01-03.03

Yolluk Giderleri

II11111111111111lllllllll

254.000.000

98-28.67-01-03.07

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

657.500.000

98-28.67-01-03.08

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

30.500.000

98-28.67-01-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

185.000.000

98-28.67-01-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

600.000.000

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 276.218.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

26-29.35-01-03.02

Aday Din Görevlileri İaşe ve İbate Giderleri ile Diğer Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

129.718.000

98-29.67-01-03.03

Yolluklar

146.500.000

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 482.829.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

2-32.39-01-07.01

Afet Konutları Yapımı ve Altyapı Hasar Giderleri

482.814.000.000

98-32.5-01-06.01

Mamul Mal Alımları

3.750.000

98-32.5-01-06.02

Menkul Sermaye Üretim Giderleri

3.750.000

98-32.5-01-06.03

Gayri Maddi Hak Alımları

3.750.000

98-32.67-01-06.06

Mankul Malların Büyük Onarım Giderleri

3.750.000

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 482.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

=®sSssTUTAR

* «Şşi

31-33.67-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlırŞD^erşii

£1522.000.000

31-33.67-01-03.03

Yolluk Giderleri

Ş 15.000.000

31-33.67-01-03.04

Görev Giderleri

235.000.000

32-33.67-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

16.000.000

32-33.67-01-03.07

Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri

II ıııııııııııııııııııııı

14.000.000

98-33.4-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

15.000.000

98-33.67-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

35.000.000

98-33.67-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

130.000.000

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

930.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

35-36.35-01-03.03

Yolluk Giderleri

10.000.000

35-36.35-01-03.04

Düzensiz Göçmenlerin Sınırdışı İşlemlerine İlişkin Giderler

660.000.000

35-36.37-01-06.03

Gayri Maddi Hak Alımları

35.000.000

35-36.67-01-03.02

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

185.000.000

35-36.67-01-03.05

Hizmet Alım Giderleri

10.000.000

35-36.67-01-03.07

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

5.000.000

35-36.67-01-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

25.000.000

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

ıııııı

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

13-37.31-01-05.03

Erasmus Programı ve Avrupa Dayanışma Programı Katılım Bedeli Ödemeleri

1.802.000.000

1.802.000.000

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

^-^^985.357.000

TERTİP

AÇIKLAMA

! >

/Jtutar

99-41.32-01-09.03

Yatırımları Hızlandırma Ödeneği

>■ S fi V,

^$r37'.’2Î0.093.000

99-41.32-01-09.06

Yedek Ödenek

ear

3İKSS5 39J75.264.QOO

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

7-105.23-01-05.01

Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamında İşsizlik Sigortası Fonuna Yapılan Ödemeler

3^0.033.000.000

7-105.23-01-05.02

İşsizlik Sigortası Fonuna Devlet Katkısı Ödemesi ile Türkiye İş Kurumuna Hazine Yardımı

6.072.000.000

7-105.23-01-07.03

Hizmet Binalarının Onanını İçin Türkiye İş Kurumuna Hazine Yardımı

9.000.000

GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI

1.074.508.886.000

ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI

z

^KWWH27.000 r â.

GENEL TOPLAM

A

9.51'4.513:000

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI


II mill III III II111111111111 III


36.II4.UUU.UUU

(A) CETVELİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

II mill III III II111111111111 III

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

62-403-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

80.000.000

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

80.000.000

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

54-404-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Hastaneler Büyük Onanmı)

35.000.000

62-404-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)

62.000.000

62-404-02-06.06

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

4.500.000

62-404-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

28.500.000

130.000.000

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

54-405-02-06.01

Mamul Mal Atımları

11.000.000

54-405-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi)

25.000.000

54-405-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

â

^^M-yAooo.ooo

62-405-02-06.01

Mamul Mal Alımlan

£***■ ŞL

> p ,^-M?25.000

62-405-02-06.03

Gayri Maddi Hak Alımlan HH.

L^-â^.760.000

62-405-02-06.06

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

15.000

50.000.000

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

54-406-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Deprem Riski Kaynaklı Poliklinik Binası Yapım îşi)

35.000.000

62-406-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)

100.000.000

62-406-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Tarihi Binaların Onarım ve Restorasyonu)

350.000.000

485.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

62-407-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)

50.000.000

62-407-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

25.000.000

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

84.000.000

II III II III III III Illi III II III III 73.UUV.UUU

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

56-408-02-06.01

Mamul Mal Alımlan (Tsunami Erken Uyan İstasyonları Kurulumu)

6.000.000

56-408-02-06.06

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (Tsunami Erken Uyan İstasyonları Kurulumu)

3.000.000

62-408-02-06.06

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

20.000.000

62-408-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Kültür Varlıkları Bakım Onanım)

55.000.000

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR

(TL)

56-409-02-06.01

Mamul Mal Alımlan (Biyomedikal Görüntüleme ve Tam Sistemleri Geliştirme)

2.500.000

62-409-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım)

75.000.000

77.500.000

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

62-410-02-06.01

Mamul Mal Alımlan (Mühendislik Tarihi Müzesi Tefrişatı)

3.000.000

62-410-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım)

70.000.000

73.000.000

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

TERTİP

AÇIKLAMA

££^JTAR

54-413-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Aliağa Mesleşş' ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi) a

4K^WOOO

56-413-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Büyük Denâ-° * Hayvanları Araştırma Altyapısı) V/.

âşşŞoo

62-413-02-06.01

'■V

Mamul Mal Alımlan (Yayın Alımı)

^^^8.000.000

180.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

62-414-02-06.01

Mamul Mal Alınılan

10.000.000

62-414-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (II. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyonu)

55.000.000

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

II mill III III II111111111111 III 03.UUU.UUU

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

160.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

62-420-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme)

100.000.000

100.000.000

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

54-415-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Hastane Yemekhanesi-Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi)

76.500.000

54-415-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme)

23.500.000

62-415-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)

40.000.000

62-415-02-06.06

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

5.000.000

62-415-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım)

15.000.000

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ


TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

54-421-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım)

90.000.000

62-421-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinin Deprem Sebebiyle Onanını)

16.250.000

106.250.000


KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


TERTİP

AÇIKLAMA

54-423-02-06.01

Mamul Mal Atımları

ü^MŞ.ooo.ooo

54-423-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Çocuk Hastanesi Projesi)

FN M

ZH

X

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

54-425-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi)

50.000.000

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

50.000.000

II mill III III II111111111111 III

3U.UUV.UVU

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

54-426-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi)

50.000.000

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

54-428-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Fakültesi ve Acil Servis)

90.000.000

62-428-02-06.01

Mamul Mal Alımlan

13.500.000

62-428-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Kampüs Altyapısı Projesi)

21.000.000

62-428-02-06.06

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

2.500.000

62-428-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

13.000.000

140.000.000

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

54-429-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Acil Travma ve Yanık Hastanesi)

105.000.000

54-429-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Sebebiyle Mevcut Binanın Onkoloji Hastanesine Dönüştürülmesi)

40.000.000

62-429-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

5.500.000

150.500.000

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

TERTİP

AÇIKLAMA fi

V V^tutar^v% îj iSCjX. '«'J

62-440-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Deprem V

Güçlendirme ve Onarım)

"s

50.000,000

Türkiye Büyük Millet Meclisi - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Tarih: 07/07/2023 16:11

Sayı: ^-120.01-1244928

II lllllllllllllllllllllll III III

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 60.UUU.UUU

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

54-441-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri

20.000.000

62-441-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)

30.000.000

62-441-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onanm)

10.000.000

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 50.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

62-443-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Mimarlık Fakültesi Binasının Deprem Sebebiyle Yeniden Yapımı)

25.000.000

62-443-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım)

25.000.000

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

50.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

62-459-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)

50.000.000

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

50.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

62-460-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Eğitim- Araştırma Alanları ve Deniz Dolgusu Yapımı)

50.000.000

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 50.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

62-472-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Kampüs Altyapısı)

50.000.000

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

50.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

zşşA xwT'E)

62-473-02-06.01

Mamut Mal Al imlan ,

& Eş 157000.000

62-473-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

\W'T:35;pOO.QQO

.AA < v Ş

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

54-474-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Fakülte Binası ve Uygulama Hastanesi)

45.000.000

62-474-02-06.01

Mamul Mal Atımları

15.000.000

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

II mill III III ■■111111111 III III ou.uuu.uuu

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

50.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

54-483-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi)

50.000.000

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 80.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

62-496-02-06.01

Mamul Mal Alımlan

10.000.000

62-496-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)

60.000.000

62-496-02-06.06

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

10.000.000

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 270.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

62-506-02-06.01

Mamul Mal Alımlan

20.000.000

62-506-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onanın Giderleri (Mekteb-i Tıbbiye- i Şahane Binası Restorasyonu ile Deprem Güçlendirme ve Onarım)

250.000.000

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

740.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

54-519-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Prefabrik Yapımı)

54-519-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Hastane Binalarının Onanmı)

-M

§ ^ıço.ooö.ooo

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62-519-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Deprem Riski Kaynaklı Derslik ve Merkezi Birimler Yapımı)

AîîHŞ^oöoMO

• fitti

62-519-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Tarihi Binaların Onanm ve Restorasyonu, Muhtelif Kültür Mirası Koruma Projesi)

•""120:000:000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

62-521-02-06.01

Mamul Mal Alımlan

3.380.000

62-521-02-06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

46.620.000

62-521-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım)

15.000.000

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! TOPLAMI

a. 3.756.250.000

ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI F * jîJS

şşâ.249.377.000

OZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI V'

^‘7^45:005.627.000

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi -

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanlığı

Tarih: 07/07/2023 16:11

Sayı: E--120.01 -1244928

II mill III III Illi Him Illi III

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II 111II III III III Illi III II III III

(A) CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 993.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

52-42.32-02-03.05

Sınav Hizmeti Giderleri

993.000.000

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 1.317.375.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

56-49.33-02-07.01

Yurtiçi Sermaye Transferleri (TARAL ve Araştırma Altyapı Destekleri Kapsamındaki Giderler)

395.000.000

56-49.34-02-05.06

Ufuk Avrupa Programı Katkı Payı Ödemeleri

567.000.000

56-49.36-02-06.01

Mamul Mal Alınılan

2.000.000

56-49.36-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

4.000.000

56-49.37-02-06.01

Mamul Mal Alınılan

2.500.000

56-49.37-02-06.03

Gayri Maddi Hak Alınılan

1.250.000

56-49.38-02-06.01

Yayın Alımı ve Elektronik Arşivleme Mamul Mal Alınılan

171.000.000

56-49.38-02-06.06

ULAKNET Projesi

2.000.000

56-49.38-02-06.09

ULAKBİM - Açık Kaynak Yaygınlaştırma Projesi

6.600.000

56-49.40-02-06.01

Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Faaliyetleri

17.000.000

56-49.40-02-06.03

Gayri Maddi Hak Alınılan

5.500.000

56-49.40-02-06.07

MAM Lojman Binaları Güçlendirmesi İşi

2Ş.00O

56-49.41-02-06.01

Araştırma Altyapısının Yenilenmesi ve Geliştirilmesi

ff *45.00Q:000

L'/r A? '■

»İST. m *.Z

56-49.42-02-06.05

TÜBİTAK Fen Lisesi Yapım İşi

Şîocîolooo

L «•’* ;"

56-49.42-02-06.07

Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri

2ZOWOOO

56-49.42-02-06.09

Bilişim ve Bilgi Güvenliğine Yönelik Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

II mill III III İlil İllin

27.775.000

llllll

56-49.47-02-06.01

Mamul Mal Alımları

500.000

98-49.10-02-06.03

Gayri Maddi Hak Alımlan

4.750.000

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27.319.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

30-51.34-02-06.07

Otoyollarda Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesine İlişkin Bakım ve Onarım Giderleri

1.300.000.000

30-51.38-02-06.05

Devlet ve İl Yollarında Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesine İlişkin Yapım Giderleri

2.534.000.000

42-51.33-02-06.05

Devlet, İl Yollan ve Otoyolların Planlama, Projelendirme ve Yapım Giderleri

14.757.000.000

42-51.34-02-06.07

Otoyolların Bakım ve Onarım Giderleri

2.946.000.000

42-51.35-02-03.08

Depremde Hasar Gören Yollarda İyileştirme Yapılarak Ulaşımın Sağlanması, Kar ve Buzla Mücadele Edilmesi Faaliyetleri ile Bitüm Alımları

936.479.000

42-51.35-02-06.05

Devlet ve İl Yollarının Yapım, Büyük Bakım ve Onanm Giderleri

3.200.000.000

42-51.35-02-06.07

Devlet ve İl Yollarının Bakım ve Onarım Giderleri

400.000.000

42-51.36-02-06.05

Devlet, İl Yolları ve Otoyolların Planlama, Projelendirme ve Yapım Giderleri

462.000.000

42-51.37-02-03.02

Deprem Bölgesinde Gönderilen İş Makinelerinin Akaryakıt Giderleri

174.229.000

42-51.37-02-06.06

Makine, Teçhizat ve Yedek Parça Alımı ve On arımı

520.000.000

98-51.65-02-03.02

Deprem Bölgesinde Kurulan Seyyar Mutfak ve Barınma Ünitelerinin Tüketim Malzemesi Giderleri

34.846.000

98-51.65-02-03.03

Deprem Bölgesinde Görevlendirilen P,âoMİ^ * İçin Yolluk Giderleri $ İV ıit£T7>

54.446.000

. & - p; 7 > it >'■*

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 7c .?.. / 100.000.000

TERTİP

v. ,r,,fckV ‘V ft

AÇIKLAMA

TUTAR

X (TL)

27-66.33-02-07.01

Yurtiçi Sermaye Transferleri

100.000.000

II lllllllllllllllllllllll III III

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11.450.002.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

18-76.65-02-06.05

Yusufeli ve HES Projesi Yapım Giderleri

500.000.000

24-76.31-02-06.05

Tarımsal Sulama ve Taşkın Koruma Faaliyetlerine İlişkin Giderler

1.800.367.000

24-76.32-02-06.05

Tarımsal Sulama ve İçme Suyu Yatırımlarına İlişkin Giderler

538.284.000

24-76.33-02-06.05

İçme Suyu Yatırımlarına İlişkin Giderler

750.000.000

24-76.34-02-07.01

Mersin-Alaköprü Barajı Yeniden Yerleşim İşlerine İlişkin Giderler

150.000.000

24-76.36-02-06.01

Tarımsal Sulama Yatırmlarına İlişkin Makine ve Teçhizat Alımı

100.000.000

24-76.36-02-06.06

Deprem Bölgesindeki Tarımsal Sulama Yatırımlarına İlişkin Menkul Malların Bakım ve Onarım Giderleri

4.000.000.000

24-76.41-02-06.05

Tarımsal Sulama, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Giderler

125.000.000

24-76.44-02-06.05

Taşkın Koruma Faaliyetlerine İlişkin Giderler

21.060.000

24-76.65-02-03.02

Yakacak Atımları ile Deprem Bölgesinde Yürütülen Çalışmalara İlişkin Yiyecek, Temizlik Malzemesi, Giyecek Atımları, Akaryakıt ve Yağ Atımları

210.000.000

24-76.65-02-03.03

Deprem Bölgesinde Yürütülen Çalışmalara İlişkin Yolluk Giderleri

70.000.000

24-76.65-02-03.05

Personel Servisi ve Taşıt Kiralama Giderleri

50.000.000

24-76.65-02-06.05

Tarımsal Sulama Yatırımlarına İlişkin Giddrît^ â.V

2.835.291.000

24-76.65-02-06.07

Tarımsal Sulama ve Taşkın Koruma ’’ ş-

Faaliyetlerine İlişkin Giderler n 5 t>«

23 o .ooo.ooo

98-76.65-02-05.02

V. ' s, '*• .x_ !

Kamu Sosyal Tesislerinde Misafir Edilen.

Afetzedelere Yönelik Faaliyetler kyyj '

T. 70.000.000

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU 70.000.000

TERTİP

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

18-104.27-02-06.02

Eneıji Alanında Uygulama ve Ar-Ge Projeleri Giderleri

50.000.000

49-104.31-02-06.02

Bor ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Giderleri

ıı ıııııı m m mı ııııııı

2.500.000

49-104.32-02-06.01

Cevher Zenginleştirme ve Saflaştırma Laboratuvannın ve Yerli Kalıcı Mıknatıs Geliştirilmesine İlişkin Mamul Mal Alımlan

10.000.000

49-104.32-02-06.02

Bor ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Giderleri

2.500.000

49-104.32-02-06.07

Yerli Kalıcı Mıknatıs Geliştirilmesine İlişkin Bakım Onarım Giderleri

5.000.000

ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI

41.249.377.000

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! TOPLAMI

’^^756.250.000

ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI

.( ş'45.0Ü5.'627.000

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