Ek vergilerden ve zamlardan gelecek paranın harcanacağı yerler belli oldu. İşte listesi

Ek bütçe teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 4 maddelik teklife göre; bütçeye 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira eklenmesi öngörüldü. Teklifte ek bütçenin gerekçesi olarak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, deprem bölgesinde başlatılan yeniden yapılanma, aile destek programı ve maaş artışlarındaki enflasyon farkı gibi giderler gösterildi. Ek bütçe kanun teklifi, 11 Temmuz Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.

İşte ek vergilerden ve zamlardan gelecek olan paranın harcanacağı kurum ve bakanlıklar:

(A) CETVELİ İCMALİ

GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR İDARE ADI ÖDENEK (TL) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 80.000.000 CUMHURBAŞKANLIĞI 640.236.000 SAYIŞTAY 20.000.000 ADALET BAKANLIĞI 7.633.000.000 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 30.887.707.000 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 3.356.000.000 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 537.000.000 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 279.750.936.000 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 26.298.466.000 SAĞLIK BAKANLIĞI 17.965.131.000 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 5.699.970.000 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 46.151.500.000 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 13.337.000.000 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1.129.700.000 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1.000.000.000 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 515.000.000 TİCARET BAKANLIĞI 232.000.000 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 15.835.000.000 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7.854.615.000 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 7.414.000.000 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 308.000.000 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8.445.050.000 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 276.218.000 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 482.829.000.000 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 482.000.000 GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 930.000.000 AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 1.802.000.000 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI 76.985.357.000 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 36.114.000.000 GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI 1.074.508.886.000 ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI 45.005.627.000 GENEL TOPLAM 1.119.5145513,000 II mill III III Illi HUH Illi III (A) CETVELİ İCMALİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! İDARE ADI ÖDENEK (TL) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 80.000.000 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 130.000.000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 485.000.000 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 75.000.000 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 84.000.000 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 77.500.000 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 73.000.000 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 180.000.000 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 65.000.000 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 160.000.000 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 100.000.000 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 106.250.000 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 75.000.000 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 140.000.000 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 150.500.000 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 60.000.000 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 SÜRT ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 60.000.000 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 50M0.000 TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ .MWOO'OOO SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ i/ 270:000.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA FF..74Ş0.000 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ lli’d65\ooö:oö"o YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! TOPLAMI î L.7S6.250:000 ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI '41.249.377.000 ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI 45:005.627.000 (A) CETVELİ İCMALİ

ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR İDARE ADI ÖDENEK (TL) ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 993.000.000 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 1.317.375.000 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27.319.000.000 GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 100.000.000 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11.450.002.000 TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU 70.000.000 ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI 41.249.377.000 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! TOPLAMI 3.756.250.000 ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI 45.005.627.000 (A) CETVELİ ıı ıııııı m m mı ıı ııııı ııı ııı TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 60-1.23-01-03.05 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000.000 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 80.000.000 640.236.000 GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 2-2.2-01-05.02 Afet ve Acil Yardım Desteği Giderleri 140.000.000 13-2.2-01-03.04 Barışı Destekleme Giderleri 500.000.000 16-2.1-01-01.08 Özlük Giderleri 236.000 SAYIŞTAY 20.000.000 CUMHURBAŞKANLIĞI

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 98-7.3-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 10.000.000 98-7.3-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 10.000.000 ADALET BAKANLIĞI 7.633.000.000 TERTİP AÇIKLAMA ğ âKüTAR^ 1-8.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Ma! ve Malzeme Alım Giderleri (Mahkemeler) M. -;U «M if V 1-8.67-01-03.03 'S Yolluk Giderleri (Mahkemeler) 6.0^00.000 1-8.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri (Yargılama Giderleri) 1.770.000.000 1-8.67-01-03.07 Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri (Mahkemeler) 10.000.000 1-8.68-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri) 4.190.000.000 1-8.68-01-03.03 Geçici Görev Yollukları 90.000.000 1-8.70-01-05.03 Seçim Giderleri 1.200.000.000

Türkiye Büyük Millet Meclisi- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tarih: 07/07/2023 16:11 Sayı: E— 120.01 -1244928 98-8.4-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri lllllllllllllllllllllllllllllll 38.000.000| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 30.887.707.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 43-9.30-01-03.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alınılan, Yapımları ve Giderleri 27.928.000.000 43-9.30-01-03.03 Yolluklar 60.000.000 43-9.30-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 1.500.000.000 43-9.30-01-03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 250.000.000 43-9.30-01-03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 150.000.000 43-9.30-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 55.000.000 98-9.30-01-03.03 Yolluklar 16.000.000 98-9.30-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 98-9.30-01-03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri P f 2{!5.0.Qt)0W 98-9.30-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri y, r*», ' > *■.;.* 832.707.000 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 3.356.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 22-10.10-01-06.03 Gayri Maddi Hak Alımları 30.000.000 22-10.30-01-06.09 Diğer Sermaye Giderleri 91.000.000 29-10.30-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 300.000.000 29-10.30-01-06.09 Diğer Sermaye Giderleri 110.000.000 29-10.67-01-03.03 Güvenlik Korucuları Yolluk Giderleri 200.000.000 45-10.30-01-06.09 Diğer Sermaye Giderleri 250.000.000 45-10.31-01-06.06 Mankul Malların Büyük Onarım Giderleri 233.000.000

45-10.31-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri ıı ıııııı m m mı ııııııı 88.000.000 45-10.31-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 100.000.000 45-10.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 40.000.000 45-10.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 50.000.000 45-10.67-01-03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 10.000.000 98-10.4-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 70.000.000 98-10.4-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 400.000.000 98-10.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 860.000.000 98-10.67-01-03.03 Yolluklar 50.000.000 98-10.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 40.000.000 98-10.67-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 434.000.000 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TERTİP AÇIKLAMA $ F* TÜ-TARS-^İ 'i » 2 W( (TeVh^ 2; $ 13-11.2-01-05.03 i Antalya Diplomasi Forumu Giderleri V 100.00,0.000 13-11.60-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 80.000.000 13-11.60-01-03.03 Yolluk Giderleri 70.000.000 13-11.60-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 57.000.000 98-11.5-01-03.03 Yolluk Giderleri 80.000.000 98-11.10-01-06.01 Mamul Mal Al imlan (Alet ve Cihazlar, Donanım, Makine-Teçhizat) 75.000.000 98-11.10-01-06.03 Gayri Maddi Hak Alımları (Özel Geliştirilmiş Yazılım, Sistem Yazılımı, Uygulama Yazılımı) 75.000.000 II lllllllllllllllllllllll III III HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 279.75U.yj0.UUU TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 9-12.31-01-05.01 Görevlendirme Giderleri (Sosyal Güvenlik Kurumuna 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklardan Gelir Bağlanmış Olanlara "Ek Ödeme" Karşılığı Yapılan Ödemeler) 200.000.000 14-12.40-01-05.04 Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Ödemeleri 8.400.000.000 17-12.40-01-05.01 Görevlendirme Giderleri (Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Faiz Desteği) 8.000.000.000 18-12.40-01-08.01 KİT Sermaye Transferleri (Türkiye Taşkömürü Kurumu) 3.850.000.000 19-12.39-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri (Dış Borçlanma Genel Giderleri) 3.340.000.000 19-12.39-01-04.02 îç Borç Faiz Giderleri 52.854.279.000 19-12.39-01-04.03 Dış Borç Faiz Giderleri 16.535.500.000 19-12.39-01-04.04 Iskonto Giderleri 1.778.539.000 19-12.39-01-04.06 Türev Ürün Giderleri 1.381.692.000 19-12.39-01-04.07 Kira Sertifikası Giderleri 7.989.990.000 22-12.31-01-05.02 Hazine Yardımları (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Maaş Ödemeleri) 400.000.000 22-12.32-01-05.08 Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Mahalli İdarelere Ayrılan Paylar 110.453.794.000 38-12.32-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Değerli Kağıtların Basım Giderleri) 500.000.000 39-12.40-01-05.01 Görevlendirme Giderleri (Çiftçi Kredi Faiz Desteği) 1.682.000.000 39-12.40-01-08.01 KİT Sermaye Transferleri j<gî4.4töQQ.OOO .000 A' 43-12.32-01-05.08 Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Diğer d Paylar U /AŞ. /mWs>2;ooo . â ■t Ş-EM 56-12.32-01-05.01 |> Ar-Ge Personeli İçin İşveren Primi Teşvik M Ödemeleri * 5^KLşş6i4,0.Ş00 64-12.40-01-08.01 KİT Sermaye Transferleri (T.C. Devlet Demiryolları) '^Moo^ooo.ooo 98-12.4-01-03.05 Deprem Bölgesinde Yer Alan İdari Binalara İlişkin Hizmet Alım Giderleri 55.000.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 6-13.42-01-03.05 Engelli Eğitim Desteği 7.200.000.000 6-13.67-01-03.05 Taşımalı Eğitim 900.000.000 6-13.73-01-03.08 Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 20.924.000 37-13.4-01-03.02 Ücretsiz Ders Kitabı Giderleri 857.000.000 37-13.32-01-05.04 Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği 406.186.000 37-13.37-01-05.04 Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği 34.502.000 37-13.42-01-03.05 Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarından Eğitim Alan Öğrencilere Verilen Eğitim Öğretim Desteği 412.000.000 37-13.67-01-03.05 Taşımalı Eğitim 679.000.000 37-13.69-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ahmları 136.699.000 37-13.69-01-03.03 Yolluklar 62.465.000 37-13.69-01-03.08 Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 114.456.000 37-13.69-01-05.04 Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği 124.000.000 37-13.70-01-03.02 Okul Yemeği Giderleri ile Elektrik, Su ve Yakacak Giderleri /F?^S^Ş000 37-13.70-01-03.03 Yolluklar ! k M 72?3MOO0 37-13.70-01-03.08 Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri M W ^101:688:0'00 37-13.70-01-05.04 Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği 59.000.000 26.298.466.000 98-12.10-01-06.06 Bilgi Teknolojilerine Yönelik Bakım Giderleri II mill III III mı İllin 75.250.000 ııııııı 98-12.43-01-03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Ahmları (Madeni Para Basım Giderleri) 500.000.000 99-12.32-01-05.04 Hanehalkı ve İşletmelere Yapılan Transferler (Devletçe Karşılanacak Öğrenci Katkı Payı) 370.000.000

Sayı: E— 120.01-1244928 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

37-13.71-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ahmları ıı ıııııı m m mı ııııııı 66.880.000 37-13.71-01-03.03 Yolluklar 41.944.000 37-13.71-01-03.08 Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 38.760.000 37-13.71-01-05.04 Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği 69.000.000 40-13.11-01-06.05 Deprem Bölgesindeki Eğitim Yapılarında Afet Riskinin Azaltılması 300.000.000 40-13.11-01-06.07 Deprem Bölgesindeki Eğitim Yapılarında Afet Riskinin Azaltılması 1.000.000.000 40-13.31-01-05.04 Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği 60.556.000 40-13.67-01-03.02 Ücretsiz Ders Kitabı Giderleri 1.000.000.000 40-13.67-01-03.05 Taşımalı Eğitim 622.000.000 40-13.68-01-03.02 Okul Yemeği Giderleri ile Elektrik, Su ve Yakacak Giderleri 4.617.340.000 40-13.68-01-03.03 Yolluklar 286.636.000 40-13.68-01-03.08 Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 1.089.520.000 40-13.68-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Okulların Donatım Giderleri 500.000.000 40-13.68-01-06.05 Deprem Bölgesi ve Diğer Bölgelerdeki Anaokulu ve İlköğretim İnşaatları 3.700.000.000 40-13.71-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 48.845.000 40-13.71-01-03.08 Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 93.616.000 51-13.72-01-03.08 Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 20.784.000 98-13.4-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Hizmet B inanma İlişkı Mamul Mal Alımları 500.000.000 r 98-13.36-01-05.02 Depremzedelere ilişkin KonaklamaıGıderleri’/ K 38.190.000 98-13.67-01-03.03 »A .'s-/ Y olluklar 199.606.000 98-13.67-01-03.08 Deprem Bölgesindeki Hizmet Binalarının Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 20.252.000 98-13.67-01-05.02 Depremzedelere İlişkin Konaklama Giderleri 288.641.000

Sayı: ^-120.01-1244928 98-13.70-01-05.02 II lllllllllllllllllllllll III III 155.100.0001 Depremzedelere İlişkin Konaklama Giderleri



TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 53-14.50-07-06.01 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi - Deprem Bölgesinde İhtiyaç Duyulan Biyosidal İlaç Temini 225.000.000 53-14.50-07-06.09 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi - Deprem Bölgesinde Görevli Personelin Ödemeleri ile Hizmet Alım Giderleri 121.000.000 53-14.67-01-03.02 Deprem Bölgesindeki Sağlık Tesislerinin İlaç ve Tıbbi Malzeme Alım Giderleri 1.500.000.000 53-14.67-01-03.05 Aile Hekimliği Giderleri ile Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri 6.712.000.000 53-14.67-01-03.07 Deprem Bölgesindeki Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri 250.000.000 54-14.47-01-06.05 Deprem Acil Durum Hastaneleri ve Diğer Sağlık Tesislerinin Yapım Giderleri 4.784.436.000 54-14.49-01-06.01 Tıbbi Ekipmanların Desteklenmesi Projesi 105.722.000 54-14.49-07-06.01 Tıbbi Ekipmanların Desteklenmesi Projesi 1.313.842.000 54-14.67-01-03.02 Akaryakıt Giderleri ile Deprem Bölgesindeki Sağlık Tesislerinin İlaç ve Tıbbi Malzeme Alım Giderleri 1.580.000.000 54-14.67-01-03.03 Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Personel ile Diğer Personelin Yolluk Giderleri 589.000.000 54-14.67-01-03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 322.131.000 54-14.67-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Hastane^jln-Mamu,L^fâl\ Alım Giderleri $ * 300.000.000 54-14.67-01-06.07 Deprem Bölgesindeki Hastah'ej.^ih^âyrİntehkul a Büyük Onarım Giderleri 78.000.000 98-14.4-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 12.000.000 98-14.67-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Konteynerlerin Tefrişat Giderleri 60.000.000 98-14.67-01-06.07 Deprem Bölgesindeki Konteynerlerin Altyapısının Oluşturulması Giderleri 12.000.000 SAĞLIK BAKANLIĞI 17.965.131.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 3-16.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 35.363.000 3-16.67-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri 20.000.000 3-16.67-01-06.07 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 25.000.000 4-16.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 204.366.000 4-16.67-01-05.04 Koruma Altında Bulunan Yaşlılara Yapılan Harçlık Ödemeleri 14.000.000 4-16.67-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri 13.000.000 4-16.67-01-06.07 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 60.000.000 5-16.31-01-05.04 Bakıma ve Korumaya Muhtaç ÇocuklaraJfapjİat^ Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemel^flföQ* Koruyucu Ailelere Yapılan Ödemeler' J# 2.778.000.000 vâ 5-16.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve MalzemeM-lııfîiGiderlerı v\ ? A T*'** - ,7 196.221.000 5-16.67-01-05.04 YA. ,,L' <> Bakıma ve Korumaya Muhtaç Çocukrâra^Yapilan- Harçhk Ödemeleri 59.000.000 5-16.67-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri 19.000.000 5-16.67-01-06.07 Deprem Bölgesindeki Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 14.000.000 6-16.33-01-05.04 Bakıma İhtiyacı Olan Engellilere Evde Bakım Desteği 4.116.000.000 46.151.500.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 39-15.38-01-06.05 Balıkçı Barınağı Büyük Bakım ve Onarım Giderleri 149.970.000 42-15.38-01-05.04 Avrasya Tüneli Garanti ve Katkı Ödemeleri 1.000.000.000 64-15.38-01-06.01 Demiryolu Altyapısına İlişkin Mamul Mal Alım Giderleri 242.000.000 64-15.38-01-06.05 Demiryolu Altyapısına İlişkin Yapım Giderleri 4.308.000.000 II mill III III Illi HUH Illi III s.oyy.yvu.uuu ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

6-16.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri ıı ıııııı m m mı ıııııı 112.301.000 6-16.67-01-03.05 Engellilerin Özel Kuruluşlarda Bakım Hizmeti Giderleri 557.000.000 6-16.67-01-05.04 Engelli Özel Bakım Merkezlerine Teşvik Ödemeleri ile Engellilere Ödenen Harçlıklar 1.484.000.000 6-16.67-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri 9.500.000 6-16.67-01-06.07 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 40.000.000 8-16.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 12.342.000 8-16.67-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri 5.000.000 11-16.34-01-05.02 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna Hazine Yardımı 30.000.000.000 11-16.34-01-05.04 2022 Sayılı Kanun Kapsamında 65 Yaş Üstü Vatandaşlar ile Engelli Bireylere Bağlanan Aylıklar 5.946.000.000 98-16.4-01-03.05 Çağrı Merkezi Hizmet Alım Giderleri 73.990.000 98-16.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 45.417.000 98-16.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 312.000.000 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 18-17.31-01-05.04 Deprem Bölgesindeki Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarının Ertelenmesi ve Terkini ile Ücretsiz Doğal Gaz Verilmesine İlişkin Giderler 5.587.000.000 22-17.31-01-03.02 Genel Aydınlatma Giderleri X*- ^>^'^750.000.000 13.337.000.000 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ^^şi?â^M29.700.000 TERTİP AÇIKLAMA î ^^TUTAR (TL) 12-18.31-01-05.02 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına Hazine Yardımı 79.000.000 12-18.31-01-06.01 Ortaçağ Arkeolojisi (Türk-İslam Dönemi) Kazıları 4.000.000 12-18.31-01-07.01 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Projeleri 268.000.000 12-18.32-01-06.01 Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi ve Muhtelif İşler ıı ıııııı m ııı mı unu 311.000.000 12-18.32-01-06.05 Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımları 100.000.000 12-18.32-01-06.07 Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi 60.000.000 12-18.34-01-06.05 Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımları 50.000.000 12-18.34-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 15.000.000 12-18.38-01-05.03 Yunus Emre Vakfına Yardım 183.700.000 12-18.69-01-06.01 Klasik Dönem ve Kurtarma Kazıları ile Diğer Kazılar 6.000.000 12-18.70-01-06.01 Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi ve Muhtelif İşler 28.000.000 12-18.70-01-06.07 Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi 20.000.000 98-18.10-01-06.03 Turizm Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme 5.000.000 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

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TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 17-19.37-01-05.04 Yatırım Teşvikleri Kapsamında Sigorta Prim Desteği ile Faiz Desteği 1.000.000.000 1.000.000.000 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 2-20.36-01-06.02 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesine İlişkin Yatırım Giderleri 15.000.000 18-20.33-07-06.07 Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi Kapsamında Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 500.000.000 515.000.000

TİCARET BAKANLIĞI J^O***^ 232.000.000 TERTİP AÇIKLAMA ' M^MPTAR âîM-). 32-21.65-01-03.05 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri^ Hizmet Alımı Giderleri 40.000.000 41-21.39-01-03.03 Geçici Görev Yollukları 5.000.000 41-21.39-01-03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri (EXPO) 85.000.000

41-21.40-01-03.03 Geçici Görev Yollukları II llllllllllllİlilıııııı 5.000.000 41-21.60-01-03.02 Yurt Dışı Teşkilatı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 5.000.000 41-21.60-01-03.03 Yurt Dışı Teşkilatı Sürekli Görev Yollukları 20.000.000 41-21.60-01-03.05 Yurt Dışı Teşkilatı Hizmet Alımı Giderleri 40.000.000 41-21.60-01-03.07 Yurt Dışı Teşkilatı Bakım ve Onarım Giderleri 4.000.000 41-21.60-01-03.09 Yurt Dışı Teşkilatı Tedavi ve Cenaze Giderleri 3.000.000 41-21.65-01-03.05 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Hizmet Alımı Giderleri 20.000.000 98-21.2-01-03.03 Geçici Görev Yollukları 5.000.000 ıııııı TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 33-22.67-01-05.02 Gençlik Merkezleri Personel ve İşletme Giderleri 1.575.354.000 34-22.67-01-05.02 Spor Tesisleri Personel ve İşletme Giderleri 4.067.941.000 62-22.33-01-05.04 Yiyecek Amaçlı Transferler 45.000.000 62-22.36-01-06.05 Yurt İnşaatları 500.000.000 62-22.67-01-05.02 Yurt Personel ve İşletme Giderleri ile Yükseköğretim Öğrencilerine Beslenme ve Barınma Yardımları 9.646.705.000 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 15.835.000.000 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI _ 7.854.615.000 TERTİP AÇIKLAMA F >> ’ MşşUTAR 24-23.41-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Su Kaynaklarının Kalite Kriterlerinin Belinenmlshvei - „ . „ .. V'â. ı. iyileştirilmesi) J t * ı 27.129.000 36-23.4-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Merkeziye Taşra Teşkilatı Modernizasyon) 20.000.000 36-23.34-01-05.02 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna Hazine Yardımı 500.000.000 36-23.34-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma) 50.000.000 36-23.34-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma) ıı ıııııı m m mı ıııııı 50.000.000 36-23.34-01-08.01 Yurtiçi Borç Verme (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) 310.500.000 39-23.30-01-05.04 Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği Ödemeleri 440.000.000 39-23.31-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Çayır Mera Islah ve Amenajman) 42.000.000 39-23.32-01-05.04 Deprem Bölgesindeki Hayvan Yetiştiricilerine Canlı Hayvan Alım Desteği 500.000.000 39-23.33-01-05.04 Su Ürünleri Desteği Ödemeleri 48.500.000 39-23.33-01-06.01 Mamul Mal Alımları (Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi) 15.000.000 39-23.33-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi) 4.800.000 39-23.34-01-05.04 Sulama Birlikleri Su Kullanım Bedeli Desteği 4.500.000.000 39-23.35-01-06.01 Mamul Mal Alımları (Ülkesel Gıda ve Yem Araştırmaları Programı) 2.000.000 39-23.67-01-06.01 Mamul Mal Alımları 13.000.000 39-23.67-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi) 22.400.000 39-23.67-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Bitkisel Üretim Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi) 24.800.000 39-23.67-01-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (Su Ürünleri Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi)^, 10.300.000 39-23.67-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri şş v>''‘ K? 'ş 1.000.000 -A "A 44-23.30-01-06.01 Mamul Mal Alımları (Bitki Sağlığı Uygı&ajnalh’^; ve Kontrolü) 3.200.000 44-23.30-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Bitki Sağlİğûj.' Uygulamaları ve Kontrolü) 4.000.000 44-23.30-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü) 2.000.000 44-23.30-07-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme) 20.155.000 44-23.67-01-06.01 Mamul Mal Alımları (Muhtelif İşler) 10.000.000

44-23.67-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Muhtelif İşler) ıı unu m m mı ııııııı 1.000.000 44-23.67-01-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (Muhtelif İşler) 1.000.000 48-23.67-01-03.01 Doğa Koruma ve Yaban Hayatının Geliştirilmesi Hizmetleri 35.550.000 98-23.4-01-05.02 Sosyal Tesislerde Misafir Edilen Afetzedelerin Giderleri 4.260.000 98-23.4-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi) 40.000.000 98-23.10-01-06.01 Mamul Mal Alımları (Tarımsal Bilgi Altyapısı ve Bulut Bilişim Sistemi) 15.000.000 98-23.10-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Modernizasyonu) 45.000.000 98-23.67-01-03.02 Koruyucu Giyim Yardımı ve Deprem Kaynaklı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 502.937.000 98-23.67-01-03.03 Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Personel İçin Yolluk Giderleri 4.000.000 98-23.67-01-03.05 . Deprem Kaynaklı Yapılan Hizmet Alımları 5.000.000 98-23.67-01-03.07 Deprem Kaynaklı Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 10.000.000 98-23.67-01-05.02 Sosyal Tesislerde Misafir Edilen Afetzedelerin Giderleri 169.084.000 98-23.67-01-06.01 Mamul Mal Alımları (Muhtelif İşler) 65.500.000 98-23.67-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Muhtelif İşler) 58.000.000 98-23.67-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Afet Bölgesi Rehabil. ve Yeniden Yapıland =^. 220.000.000 yut 98-23.67-01-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ? (Muhtelif İşler) M r^-AKs.000.000 98-23.67-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (M^tehİ^ İşler) MhvS ■^*5^.500.000 98-23.67-01-06.09 Diğer Sermaye Giderleri (Muhtelif İşler) 5.000.000 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 7.414.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 29-26.1-01-03.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve Giderleri 4.355.000.000 29-26.1-01-03.03 Yolluklar 359.000.000 29-26.1-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri II lllllllllllllllllllllll III III 233.000.000 29-26.1-01-03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 168.000.000 29-26.1-01-03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 48.000.000 29-26.1-01-06.01 Mamul Mal Alımları 35.000.000 29-26.1-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 180.000.000 29-26.1-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 175.000.000 29-26.1-09-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1.060.000.000 29-26.1-09-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 100.000.000 30-26.1-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 77.000.000 98-26.1-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 388.000.000 98-26.1-01-03.03 Yolluklar 102.000.000 98-26.1-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 78.000.000 98-26.1-01-03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 26.000.000 98-26.1-09-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 30.000.000 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 308.000.000 TERTİP AÇIKLAMA "^.TUTAR 29-27.1-01-03.02 A ,Ş Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlımOdederî ^480.000.000 29-27.1-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 70.000.000 29-27.65-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 53.000.000 29-27.65-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 5.000.000 II lllllllllllllllllllllll III III EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8.445.U5U.UUU TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 13-28.67-01-03.03 Yolluk Giderleri 23.000.000 29-28.10-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 170.000.000 29-28.10-01-06.01 Mamul Mal Alım lan 165.000.000 29-28.11-01-03.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Al imlan 1.430.000.000 29-28.11-01-03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 25.000.000 29-28.11-01-06.01 Mamul Mal Al imlan 80.000.000 29-28.11-01-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 40.000.000 29-28.30-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 825.000.000 29-28.30-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 30.500.000 29-28.30-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 56.500.000 29-28.30-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 38.000.000 29-28.32-01-03.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımlan 400.000.000 29-28.36-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 35.000.000 29-28.41-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 56.000.000 29-28.42-01-06.01 Mamul Mal Alımlan 30.000.000 29-28.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzem e Alım Giderip ^^§529.000.000 29-28.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri M ?^304,'5Ö0.000 30-28.67-01-03.05 î - Hizmet Alım Giderleri i ^400^000.000 98-28.16-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 39.550.000 98-28.16-01-05.02 Sosyal Tesislerde Misafir Edilen Depremzedelere Yönelik Giderler 50.000.000 98-28.67-01-03.03 Yolluk Giderleri II11111111111111lllllllll 254.000.000 98-28.67-01-03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 657.500.000 98-28.67-01-03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 30.500.000 98-28.67-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 185.000.000 98-28.67-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 600.000.000 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 276.218.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 26-29.35-01-03.02 Aday Din Görevlileri İaşe ve İbate Giderleri ile Diğer Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 129.718.000 98-29.67-01-03.03 Yolluklar 146.500.000 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 482.829.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 2-32.39-01-07.01 Afet Konutları Yapımı ve Altyapı Hasar Giderleri 482.814.000.000 98-32.5-01-06.01 Mamul Mal Alımları 3.750.000 98-32.5-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 3.750.000 98-32.5-01-06.03 Gayri Maddi Hak Alımları 3.750.000 98-32.67-01-06.06 Mankul Malların Büyük Onarım Giderleri 3.750.000 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 482.000.000 TERTİP AÇIKLAMA =®s Sss TUTAR * «Şşi 31-33.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlırŞD^erşii £1522.000.000 31-33.67-01-03.03 Yolluk Giderleri Ş 15.000.000 31-33.67-01-03.04 Görev Giderleri 235.000.000 32-33.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 16.000.000

32-33.67-01-03.07 Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri II ıııııııııııııııııııııı 14.000.000 98-33.4-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 15.000.000 98-33.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 35.000.000 98-33.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 130.000.000 GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 930.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 35-36.35-01-03.03 Yolluk Giderleri 10.000.000 35-36.35-01-03.04 Düzensiz Göçmenlerin Sınırdışı İşlemlerine İlişkin Giderler 660.000.000 35-36.37-01-06.03 Gayri Maddi Hak Alımları 35.000.000 35-36.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 185.000.000 35-36.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 10.000.000 35-36.67-01-03.07 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 5.000.000 35-36.67-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 25.000.000 AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ıııııı TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 13-37.31-01-05.03 Erasmus Programı ve Avrupa Dayanışma Programı Katılım Bedeli Ödemeleri 1.802.000.000 1.802.000.000 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI ^-^^985.357.000 TERTİP AÇIKLAMA ! > /Jtutar 99-41.32-01-09.03 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği >■ S fi V, ^$r37'.’2Î0.093.000 99-41.32-01-09.06 Yedek Ödenek ear 3İKSS5 39J75.264.QOO TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 7-105.23-01-05.01 Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamında İşsizlik Sigortası Fonuna Yapılan Ödemeler 3^0.033.000.000 7-105.23-01-05.02 İşsizlik Sigortası Fonuna Devlet Katkısı Ödemesi ile Türkiye İş Kurumuna Hazine Yardımı 6.072.000.000 7-105.23-01-07.03 Hizmet Binalarının Onanını İçin Türkiye İş Kurumuna Hazine Yardımı 9.000.000 GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI 1.074.508.886.000 ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI z ^KWWH27.000 r â. GENEL TOPLAM A 9.51'4.513:000 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

II mill III III II111111111111 III

36.II4.UUU.UUU

(A) CETVELİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI II mill III III II111111111111 III TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 62-403-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 80.000.000 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 80.000.000 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 54-404-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Hastaneler Büyük Onanmı) 35.000.000 62-404-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) 62.000.000 62-404-02-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 4.500.000 62-404-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 28.500.000 130.000.000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 54-405-02-06.01 Mamul Mal Atımları 11.000.000 54-405-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi) 25.000.000 54-405-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri â ^^M-yAooo.ooo 62-405-02-06.01 Mamul Mal Alımlan £***■ ŞL > p ,^-M?25.000 62-405-02-06.03 Gayri Maddi Hak Alımlan HH. L^-â^.760.000 62-405-02-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 15.000 50.000.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 54-406-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Deprem Riski Kaynaklı Poliklinik Binası Yapım îşi) 35.000.000 62-406-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) 100.000.000 62-406-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Tarihi Binaların Onarım ve Restorasyonu) 350.000.000 485.000.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 62-407-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) 50.000.000 62-407-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 25.000.000 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 84.000.000 II III II III III III Illi III II III III 73.UUV.UUU TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 56-408-02-06.01 Mamul Mal Alımlan (Tsunami Erken Uyan İstasyonları Kurulumu) 6.000.000 56-408-02-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (Tsunami Erken Uyan İstasyonları Kurulumu) 3.000.000 62-408-02-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 20.000.000 62-408-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Kültür Varlıkları Bakım Onanım) 55.000.000 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 56-409-02-06.01 Mamul Mal Alımlan (Biyomedikal Görüntüleme ve Tam Sistemleri Geliştirme) 2.500.000 62-409-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım) 75.000.000 77.500.000 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 62-410-02-06.01 Mamul Mal Alımlan (Mühendislik Tarihi Müzesi Tefrişatı) 3.000.000 62-410-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım) 70.000.000 73.000.000 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TERTİP AÇIKLAMA ££^JTAR 54-413-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Aliağa Mesleşş' ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi) a 4K^WOOO 56-413-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Büyük Denâ-° * Hayvanları Araştırma Altyapısı) V/. âşşŞoo 62-413-02-06.01 '■V Mamul Mal Alımlan (Yayın Alımı) ^^^8.000.000 180.000.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 62-414-02-06.01 Mamul Mal Alınılan 10.000.000 62-414-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (II. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyonu) 55.000.000 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ II mill III III II111111111111 III 03.UUU.UUU BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 160.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 62-420-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme) 100.000.000 100.000.000 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 54-415-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Hastane Yemekhanesi-Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi) 76.500.000 54-415-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme) 23.500.000 62-415-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) 40.000.000 62-415-02-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 5.000.000 62-415-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım) 15.000.000 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 54-421-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım) 90.000.000 62-421-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinin Deprem Sebebiyle Onanını) 16.250.000 106.250.000

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TERTİP AÇIKLAMA 54-423-02-06.01 Mamul Mal Atımları ü^MŞ.ooo.ooo 54-423-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Çocuk Hastanesi Projesi) FN M ZH X

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 54-425-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi) 50.000.000 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 II mill III III II111111111111 III 3U.UUV.UVU TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 54-426-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi) 50.000.000 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 54-428-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Fakültesi ve Acil Servis) 90.000.000 62-428-02-06.01 Mamul Mal Alımlan 13.500.000 62-428-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Kampüs Altyapısı Projesi) 21.000.000 62-428-02-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 2.500.000 62-428-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 13.000.000 140.000.000 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 54-429-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Acil Travma ve Yanık Hastanesi) 105.000.000 54-429-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Sebebiyle Mevcut Binanın Onkoloji Hastanesine Dönüştürülmesi) 40.000.000 62-429-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 5.500.000 150.500.000 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TERTİP AÇIKLAMA fi V V^tutar^v% îj iSCjX. '«'J 62-440-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Deprem V Güçlendirme ve Onarım) "s 50.000,000

Türkiye Büyük Millet Meclisi - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tarih: 07/07/2023 16:11 Sayı: ^-120.01-1244928 II lllllllllllllllllllllll III III MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 60.UUU.UUU TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 54-441-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri 20.000.000 62-441-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) 30.000.000 62-441-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onanm) 10.000.000 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 62-443-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Mimarlık Fakültesi Binasının Deprem Sebebiyle Yeniden Yapımı) 25.000.000 62-443-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım) 25.000.000 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 62-459-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) 50.000.000 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 62-460-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Eğitim- Araştırma Alanları ve Deniz Dolgusu Yapımı) 50.000.000 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 62-472-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Kampüs Altyapısı) 50.000.000 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 TERTİP AÇIKLAMA zşşA x wT'E) 62-473-02-06.01 Mamut Mal Al imlan , & Eş 157000.000 62-473-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri \W'T:35;pOO.QQO .AA < v Ş

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 54-474-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Fakülte Binası ve Uygulama Hastanesi) 45.000.000 62-474-02-06.01 Mamul Mal Atımları 15.000.000 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ II mill III III ■■111111111 III III ou.uuu.uuu BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 50.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 54-483-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi) 50.000.000 TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 80.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 62-496-02-06.01 Mamul Mal Alımlan 10.000.000 62-496-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) 60.000.000 62-496-02-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 10.000.000 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 270.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 62-506-02-06.01 Mamul Mal Alımlan 20.000.000 62-506-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanın Giderleri (Mekteb-i Tıbbiye- i Şahane Binası Restorasyonu ile Deprem Güçlendirme ve Onarım) 250.000.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA 740.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 54-519-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Prefabrik Yapımı) 54-519-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Hastane Binalarının Onanmı) -M § ^ıço.ooö.ooo s f 62-519-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Deprem Riski Kaynaklı Derslik ve Merkezi Birimler Yapımı) AîîHŞ^oöoMO • fitti 62-519-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Tarihi Binaların Onanm ve Restorasyonu, Muhtelif Kültür Mirası Koruma Projesi) •""120:000:000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 62-521-02-06.01 Mamul Mal Alımlan 3.380.000 62-521-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 46.620.000 62-521-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım) 15.000.000 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! TOPLAMI a. 3.756.250.000 ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI F * jîJS şşâ.249.377.000 OZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI V' ^‘7^45:005.627.000 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Türkiye Büyük Millet Meclisi - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tarih: 07/07/2023 16:11 Sayı: E--120.01 -1244928 II mill III III Illi Him Illi III O3.UVU.UUU

II 111II III III III Illi III II III III (A) CETVELİ ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 993.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 52-42.32-02-03.05 Sınav Hizmeti Giderleri 993.000.000 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 1.317.375.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 56-49.33-02-07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri (TARAL ve Araştırma Altyapı Destekleri Kapsamındaki Giderler) 395.000.000 56-49.34-02-05.06 Ufuk Avrupa Programı Katkı Payı Ödemeleri 567.000.000 56-49.36-02-06.01 Mamul Mal Alınılan 2.000.000 56-49.36-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 4.000.000 56-49.37-02-06.01 Mamul Mal Alınılan 2.500.000 56-49.37-02-06.03 Gayri Maddi Hak Alınılan 1.250.000 56-49.38-02-06.01 Yayın Alımı ve Elektronik Arşivleme Mamul Mal Alınılan 171.000.000 56-49.38-02-06.06 ULAKNET Projesi 2.000.000 56-49.38-02-06.09 ULAKBİM - Açık Kaynak Yaygınlaştırma Projesi 6.600.000 56-49.40-02-06.01 Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Faaliyetleri 17.000.000 56-49.40-02-06.03 Gayri Maddi Hak Alınılan 5.500.000 56-49.40-02-06.07 MAM Lojman Binaları Güçlendirmesi İşi 2Ş.00O 56-49.41-02-06.01 Araştırma Altyapısının Yenilenmesi ve Geliştirilmesi ff *45.00Q:000 J» L'/r A? '■ »İST. m *.Z 56-49.42-02-06.05 TÜBİTAK Fen Lisesi Yapım İşi Şîocîolooo L «•’* ;" 56-49.42-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri 2ZOWOOO 56-49.42-02-06.09 Bilişim ve Bilgi Güvenliğine Yönelik Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri II mill III III İlil İllin 27.775.000 llllll 56-49.47-02-06.01 Mamul Mal Alımları 500.000 98-49.10-02-06.03 Gayri Maddi Hak Alımlan 4.750.000 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27.319.000.000 TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL) 30-51.34-02-06.07 Otoyollarda Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesine İlişkin Bakım ve Onarım Giderleri 1.300.000.000 30-51.38-02-06.05 Devlet ve İl Yollarında Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesine İlişkin Yapım Giderleri 2.534.000.000 42-51.33-02-06.05 Devlet, İl Yollan ve Otoyolların Planlama, Projelendirme ve Yapım Giderleri 14.757.000.000 42-51.34-02-06.07 Otoyolların Bakım ve Onarım Giderleri 2.946.000.000 42-51.35-02-03.08 Depremde Hasar Gören Yollarda İyileştirme Yapılarak Ulaşımın Sağlanması, Kar ve Buzla Mücadele Edilmesi Faaliyetleri ile Bitüm Alımları 936.479.000 42-51.35-02-06.05 Devlet ve İl Yollarının Yapım, Büyük Bakım ve Onanm Giderleri 3.200.000.000 42-51.35-02-06.07 Devlet ve İl Yollarının Bakım ve Onarım Giderleri 400.000.000 42-51.36-02-06.05 Devlet, İl Yolları ve Otoyolların Planlama, Projelendirme ve Yapım Giderleri 462.000.000 42-51.37-02-03.02 Deprem Bölgesinde Gönderilen İş Makinelerinin Akaryakıt Giderleri 174.229.000 42-51.37-02-06.06 Makine, Teçhizat ve Yedek Parça Alımı ve On arımı 520.000.000 98-51.65-02-03.02 Deprem Bölgesinde Kurulan Seyyar Mutfak ve Barınma Ünitelerinin Tüketim Malzemesi Giderleri 34.846.000 98-51.65-02-03.03 Deprem Bölgesinde Görevlendirilen P,âoMİ^ * İçin Yolluk Giderleri $ İV ıit £T7> 54.446.000 . & - p; 7 > it >'■* GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 7c .?.. / 100.000.000 TERTİP v. ,r,,fckV ‘V ft AÇIKLAMA TUTAR X (TL) 27-66.33-02-07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri 100.000.000