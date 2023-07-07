Ek vergilerden ve zamlardan gelecek paranın harcanacağı yerler belli oldu. İşte listesi

Ek bütçe teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 4 maddelik teklife göre; bütçeye 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira eklenmesi öngörüldü. Teklifte ek bütçenin gerekçesi olarak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, deprem bölgesinde başlatılan yeniden yapılanma, aile destek programı ve maaş artışlarındaki enflasyon farkı gibi giderler gösterildi. Ek bütçe kanun teklifi, 11 Temmuz Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.
İşte ek vergilerden ve zamlardan gelecek olan paranın harcanacağı kurum ve bakanlıklar:
(A) CETVELİ İCMALİ
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR
İDARE ADI
ÖDENEK (TL)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
80.000.000
CUMHURBAŞKANLIĞI
640.236.000
SAYIŞTAY
20.000.000
ADALET BAKANLIĞI
7.633.000.000
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
30.887.707.000
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
3.356.000.000
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
537.000.000
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
279.750.936.000
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
26.298.466.000
SAĞLIK BAKANLIĞI
17.965.131.000
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
5.699.970.000
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
46.151.500.000
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
13.337.000.000
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
1.129.700.000
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
1.000.000.000
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
515.000.000
TİCARET BAKANLIĞI
232.000.000
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
15.835.000.000
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
7.854.615.000
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
7.414.000.000
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
308.000.000
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8.445.050.000
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
276.218.000
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
482.829.000.000
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
482.000.000
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI
930.000.000
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
1.802.000.000
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
76.985.357.000
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
36.114.000.000
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI
1.074.508.886.000
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI
45.005.627.000
GENEL TOPLAM
1.119.5145513,000
II mill III III Illi HUH Illi III
(A) CETVELİ İCMALİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR!
İDARE ADI
ÖDENEK (TL)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
80.000.000
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
130.000.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
50.000.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
485.000.000
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
75.000.000
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
84.000.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
77.500.000
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
73.000.000
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
180.000.000
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
65.000.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
160.000.000
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
100.000.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
106.250.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
75.000.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
50.000.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
50.000.000
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
140.000.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
150.500.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
50.000.000
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
60.000.000
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
50.000.000
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
50.000.000
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
50.000.000
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
50.000.000
SÜRT ÜNİVERSİTESİ
50.000.000
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
60.000.000
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
50M0.000
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ
.MWOO'OOO
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
i/ 270:000.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
FF..74Ş0.000
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
lli’d65\ooö:oö"o
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! TOPLAMI
î L.7S6.250:000
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI
'41.249.377.000
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI
45:005.627.000
(A) CETVELİ İCMALİ
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR
İDARE ADI
ÖDENEK (TL)
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
993.000.000
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
1.317.375.000
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
27.319.000.000
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
100.000.000
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11.450.002.000
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU
70.000.000
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI
41.249.377.000
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! TOPLAMI
3.756.250.000
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI
45.005.627.000
(A) CETVELİ
ıı ıııııı m m mı ıı ııııı ııı ııı
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
2-2.2-01-05.02
Afet ve Acil Yardım Desteği Giderleri
140.000.000
13-2.2-01-03.04
Barışı Destekleme Giderleri
500.000.000
16-2.1-01-01.08
Özlük Giderleri
236.000
SAYIŞTAY
20.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
98-7.3-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
10.000.000
98-7.3-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
10.000.000
ADALET BAKANLIĞI
7.633.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA ğ
âKüTAR^
1-8.67-01-03.02
Tüketime Yönelik Ma! ve Malzeme Alım Giderleri (Mahkemeler) M.
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1-8.67-01-03.03
'S
Yolluk Giderleri (Mahkemeler)
6.0^00.000
1-8.67-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri (Yargılama Giderleri)
1.770.000.000
1-8.67-01-03.07
Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri (Mahkemeler)
10.000.000
1-8.68-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri)
4.190.000.000
1-8.68-01-03.03
Geçici Görev Yollukları
90.000.000
1-8.70-01-05.03
Seçim Giderleri
1.200.000.000
Türkiye Büyük Millet Meclisi- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Tarih: 07/07/2023 16:11
Sayı: E— 120.01 -1244928
98-8.4-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
lllllllllllllllllllllllllllllll
38.000.000|
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
30.887.707.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
43-9.30-01-03.02
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alınılan, Yapımları ve Giderleri
27.928.000.000
43-9.30-01-03.03
Yolluklar
60.000.000
43-9.30-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
1.500.000.000
43-9.30-01-03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
250.000.000
43-9.30-01-03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
150.000.000
43-9.30-01-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
55.000.000
98-9.30-01-03.03
Yolluklar
16.000.000
98-9.30-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
98-9.30-01-03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
P f 2{!5.0.Qt)0W
98-9.30-01-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
y, r*», ' > *■.;.*
832.707.000
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
3.356.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
22-10.10-01-06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
30.000.000
22-10.30-01-06.09
Diğer Sermaye Giderleri
91.000.000
29-10.30-01-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
300.000.000
29-10.30-01-06.09
Diğer Sermaye Giderleri
110.000.000
29-10.67-01-03.03
Güvenlik Korucuları Yolluk Giderleri
200.000.000
45-10.30-01-06.09
Diğer Sermaye Giderleri
250.000.000
45-10.31-01-06.06
Mankul Malların Büyük Onarım Giderleri
233.000.000
45-10.31-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
ıı ıııııı m m mı ııııııı
88.000.000
45-10.31-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
100.000.000
45-10.67-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
40.000.000
45-10.67-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
50.000.000
45-10.67-01-03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
10.000.000
98-10.4-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
70.000.000
98-10.4-01-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
400.000.000
98-10.67-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
860.000.000
98-10.67-01-03.03
Yolluklar
50.000.000
98-10.67-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
40.000.000
98-10.67-01-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
434.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA $
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'i » 2 W( (TeVh^ 2; $
13-11.2-01-05.03
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Antalya Diplomasi Forumu Giderleri
V 100.00,0.000
13-11.60-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
80.000.000
13-11.60-01-03.03
Yolluk Giderleri
70.000.000
13-11.60-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
57.000.000
98-11.5-01-03.03
Yolluk Giderleri
80.000.000
98-11.10-01-06.01
Mamul Mal Al imlan (Alet ve Cihazlar, Donanım, Makine-Teçhizat)
75.000.000
98-11.10-01-06.03
Gayri Maddi Hak Alımları (Özel Geliştirilmiş Yazılım, Sistem Yazılımı, Uygulama Yazılımı)
75.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
9-12.31-01-05.01
Görevlendirme Giderleri (Sosyal Güvenlik Kurumuna 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklardan Gelir Bağlanmış Olanlara "Ek Ödeme" Karşılığı Yapılan Ödemeler)
200.000.000
14-12.40-01-05.04
Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Ödemeleri
8.400.000.000
17-12.40-01-05.01
Görevlendirme Giderleri (Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Faiz Desteği)
8.000.000.000
18-12.40-01-08.01
KİT Sermaye Transferleri (Türkiye Taşkömürü Kurumu)
3.850.000.000
19-12.39-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri (Dış Borçlanma Genel Giderleri)
3.340.000.000
19-12.39-01-04.02
îç Borç Faiz Giderleri
52.854.279.000
19-12.39-01-04.03
Dış Borç Faiz Giderleri
16.535.500.000
19-12.39-01-04.04
Iskonto Giderleri
1.778.539.000
19-12.39-01-04.06
Türev Ürün Giderleri
1.381.692.000
19-12.39-01-04.07
Kira Sertifikası Giderleri
7.989.990.000
22-12.31-01-05.02
Hazine Yardımları (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Maaş Ödemeleri)
400.000.000
22-12.32-01-05.08
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Mahalli İdarelere Ayrılan Paylar
110.453.794.000
38-12.32-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Değerli Kağıtların Basım Giderleri)
500.000.000
39-12.40-01-05.01
Görevlendirme Giderleri (Çiftçi Kredi Faiz Desteği)
1.682.000.000
39-12.40-01-08.01
KİT Sermaye Transferleri
j<gî4.4töQQ.OOO .000
A'
43-12.32-01-05.08
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Diğer d
Paylar U
/AŞ.
/mWs>2;ooo . â ■t Ş-EM
56-12.32-01-05.01
|>
Ar-Ge Personeli İçin İşveren Primi Teşvik M
Ödemeleri *
5^KLşş6i4,0.Ş00
64-12.40-01-08.01
KİT Sermaye Transferleri (T.C. Devlet Demiryolları)
'^Moo^ooo.ooo
98-12.4-01-03.05
Deprem Bölgesinde Yer Alan İdari Binalara İlişkin Hizmet Alım Giderleri
55.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
6-13.42-01-03.05
Engelli Eğitim Desteği
7.200.000.000
6-13.67-01-03.05
Taşımalı Eğitim
900.000.000
6-13.73-01-03.08
Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
20.924.000
37-13.4-01-03.02
Ücretsiz Ders Kitabı Giderleri
857.000.000
37-13.32-01-05.04
Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği
406.186.000
37-13.37-01-05.04
Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği
34.502.000
37-13.42-01-03.05
Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarından Eğitim Alan Öğrencilere Verilen Eğitim Öğretim Desteği
412.000.000
37-13.67-01-03.05
Taşımalı Eğitim
679.000.000
37-13.69-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ahmları
136.699.000
37-13.69-01-03.03
Yolluklar
62.465.000
37-13.69-01-03.08
Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
114.456.000
37-13.69-01-05.04
Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği
124.000.000
37-13.70-01-03.02
Okul Yemeği Giderleri ile Elektrik, Su ve Yakacak Giderleri
/F?^S^Ş000
37-13.70-01-03.03
Yolluklar !
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37-13.70-01-03.08
Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
M W
^101:688:0'00
37-13.70-01-05.04
Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği
59.000.000
37-13.71-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ahmları
ıı ıııııı m m mı ııııııı
66.880.000
37-13.71-01-03.03
Yolluklar
41.944.000
37-13.71-01-03.08
Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
38.760.000
37-13.71-01-05.04
Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği
69.000.000
40-13.11-01-06.05
Deprem Bölgesindeki Eğitim Yapılarında Afet Riskinin Azaltılması
300.000.000
40-13.11-01-06.07
Deprem Bölgesindeki Eğitim Yapılarında Afet Riskinin Azaltılması
1.000.000.000
40-13.31-01-05.04
Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği
60.556.000
40-13.67-01-03.02
Ücretsiz Ders Kitabı Giderleri
1.000.000.000
40-13.67-01-03.05
Taşımalı Eğitim
622.000.000
40-13.68-01-03.02
Okul Yemeği Giderleri ile Elektrik, Su ve Yakacak Giderleri
4.617.340.000
40-13.68-01-03.03
Yolluklar
286.636.000
40-13.68-01-03.08
Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
1.089.520.000
40-13.68-01-06.01
Deprem Bölgesindeki Okulların Donatım Giderleri
500.000.000
40-13.68-01-06.05
Deprem Bölgesi ve Diğer Bölgelerdeki Anaokulu ve İlköğretim İnşaatları
3.700.000.000
40-13.71-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
48.845.000
40-13.71-01-03.08
Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
93.616.000
51-13.72-01-03.08
Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
20.784.000
98-13.4-01-06.01
Deprem Bölgesindeki Hizmet B inanma İlişkı
Mamul Mal Alımları
500.000.000
r
98-13.36-01-05.02
Depremzedelere ilişkin KonaklamaıGıderleri’/
K 38.190.000
98-13.67-01-03.03
»A .'s-/
Y olluklar
199.606.000
98-13.67-01-03.08
Deprem Bölgesindeki Hizmet Binalarının Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
20.252.000
98-13.67-01-05.02
Depremzedelere İlişkin Konaklama Giderleri
288.641.000
Sayı: ^-120.01-1244928
98-13.70-01-05.02
II lllllllllllllllllllllll III III
155.100.0001
Depremzedelere İlişkin Konaklama Giderleri
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
53-14.50-07-06.01
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi - Deprem Bölgesinde İhtiyaç Duyulan Biyosidal İlaç Temini
225.000.000
53-14.50-07-06.09
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi - Deprem Bölgesinde Görevli Personelin Ödemeleri ile Hizmet Alım Giderleri
121.000.000
53-14.67-01-03.02
Deprem Bölgesindeki Sağlık Tesislerinin İlaç ve Tıbbi Malzeme Alım Giderleri
1.500.000.000
53-14.67-01-03.05
Aile Hekimliği Giderleri ile Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
6.712.000.000
53-14.67-01-03.07
Deprem Bölgesindeki Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri
250.000.000
54-14.47-01-06.05
Deprem Acil Durum Hastaneleri ve Diğer Sağlık Tesislerinin Yapım Giderleri
4.784.436.000
54-14.49-01-06.01
Tıbbi Ekipmanların Desteklenmesi Projesi
105.722.000
54-14.49-07-06.01
Tıbbi Ekipmanların Desteklenmesi Projesi
1.313.842.000
54-14.67-01-03.02
Akaryakıt Giderleri ile Deprem Bölgesindeki Sağlık Tesislerinin İlaç ve Tıbbi Malzeme Alım Giderleri
1.580.000.000
54-14.67-01-03.03
Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Personel ile Diğer Personelin Yolluk Giderleri
589.000.000
54-14.67-01-03.09
Tedavi ve Cenaze Giderleri
322.131.000
54-14.67-01-06.01
Deprem Bölgesindeki Hastane^jln-Mamu,L^fâl\
Alım Giderleri $ *
300.000.000
54-14.67-01-06.07
Deprem Bölgesindeki Hastah'ej.^ih^âyrİntehkul a Büyük Onarım Giderleri
78.000.000
98-14.4-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
12.000.000
98-14.67-01-06.01
Deprem Bölgesindeki Konteynerlerin Tefrişat Giderleri
60.000.000
98-14.67-01-06.07
Deprem Bölgesindeki Konteynerlerin Altyapısının Oluşturulması Giderleri
12.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
3-16.67-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
35.363.000
3-16.67-01-06.01
Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri
20.000.000
3-16.67-01-06.07
Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
25.000.000
4-16.67-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
204.366.000
4-16.67-01-05.04
Koruma Altında Bulunan Yaşlılara Yapılan Harçlık Ödemeleri
14.000.000
4-16.67-01-06.01
Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri
13.000.000
4-16.67-01-06.07
Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
60.000.000
5-16.31-01-05.04
Bakıma ve Korumaya Muhtaç ÇocuklaraJfapjİat^ Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemel^flföQ* Koruyucu Ailelere Yapılan Ödemeler' J#
2.778.000.000
vâ
5-16.67-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve MalzemeM-lııfîiGiderlerı v\ ? A T*'** -
,7 196.221.000
5-16.67-01-05.04
YA. ,,L' <>
Bakıma ve Korumaya Muhtaç Çocukrâra^Yapilan- Harçhk Ödemeleri
59.000.000
5-16.67-01-06.01
Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri
19.000.000
5-16.67-01-06.07
Deprem Bölgesindeki Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
14.000.000
6-16.33-01-05.04
Bakıma İhtiyacı Olan Engellilere Evde Bakım Desteği
4.116.000.000
6-16.67-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
ıı ıııııı m m mı ıııııı
112.301.000
6-16.67-01-03.05
Engellilerin Özel Kuruluşlarda Bakım Hizmeti Giderleri
557.000.000
6-16.67-01-05.04
Engelli Özel Bakım Merkezlerine Teşvik Ödemeleri ile Engellilere Ödenen Harçlıklar
1.484.000.000
6-16.67-01-06.01
Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri
9.500.000
6-16.67-01-06.07
Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
40.000.000
8-16.67-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
12.342.000
8-16.67-01-06.01
Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri
5.000.000
11-16.34-01-05.02
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna Hazine Yardımı
30.000.000.000
11-16.34-01-05.04
2022 Sayılı Kanun Kapsamında 65 Yaş Üstü Vatandaşlar ile Engelli Bireylere Bağlanan Aylıklar
5.946.000.000
98-16.4-01-03.05
Çağrı Merkezi Hizmet Alım Giderleri
73.990.000
98-16.67-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
45.417.000
98-16.67-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
312.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA î
^^TUTAR
(TL)
12-18.31-01-05.02
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına Hazine Yardımı
79.000.000
12-18.31-01-06.01
Ortaçağ Arkeolojisi (Türk-İslam Dönemi) Kazıları
4.000.000
12-18.31-01-07.01
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Projeleri
268.000.000
12-18.32-01-06.01
Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi ve Muhtelif İşler
ıı ıııııı m ııı mı unu
311.000.000
12-18.32-01-06.05
Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımları
100.000.000
12-18.32-01-06.07
Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi
60.000.000
12-18.34-01-06.05
Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımları
50.000.000
12-18.34-01-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
15.000.000
12-18.38-01-05.03
Yunus Emre Vakfına Yardım
183.700.000
12-18.69-01-06.01
Klasik Dönem ve Kurtarma Kazıları ile Diğer Kazılar
6.000.000
12-18.70-01-06.01
Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi ve Muhtelif İşler
28.000.000
12-18.70-01-06.07
Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi
20.000.000
98-18.10-01-06.03
Turizm Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme
5.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
2-20.36-01-06.02
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesine İlişkin Yatırım Giderleri
15.000.000
18-20.33-07-06.07
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi Kapsamında Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
500.000.000
TİCARET BAKANLIĞI J^O***^ 232.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA '
M^MPTAR âîM-).
32-21.65-01-03.05
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri^
Hizmet Alımı Giderleri
40.000.000
41-21.39-01-03.03
Geçici Görev Yollukları
5.000.000
41-21.39-01-03.06
Temsil ve Tanıtma Giderleri (EXPO)
85.000.000
41-21.40-01-03.03
Geçici Görev Yollukları
II llllllllllllİlilıııııı
5.000.000
41-21.60-01-03.02
Yurt Dışı Teşkilatı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
5.000.000
41-21.60-01-03.03
Yurt Dışı Teşkilatı Sürekli Görev Yollukları
20.000.000
41-21.60-01-03.05
Yurt Dışı Teşkilatı Hizmet Alımı Giderleri
40.000.000
41-21.60-01-03.07
Yurt Dışı Teşkilatı Bakım ve Onarım Giderleri
4.000.000
41-21.60-01-03.09
Yurt Dışı Teşkilatı Tedavi ve Cenaze Giderleri
3.000.000
41-21.65-01-03.05
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Hizmet Alımı Giderleri
20.000.000
98-21.2-01-03.03
Geçici Görev Yollukları
5.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
33-22.67-01-05.02
Gençlik Merkezleri Personel ve İşletme Giderleri
1.575.354.000
34-22.67-01-05.02
Spor Tesisleri Personel ve İşletme Giderleri
4.067.941.000
62-22.33-01-05.04
Yiyecek Amaçlı Transferler
45.000.000
62-22.36-01-06.05
Yurt İnşaatları
500.000.000
62-22.67-01-05.02
Yurt Personel ve İşletme Giderleri ile Yükseköğretim Öğrencilerine Beslenme ve Barınma Yardımları
9.646.705.000
TERTİP
AÇIKLAMA F >>
’ MşşUTAR
24-23.41-01-06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Su
Kaynaklarının Kalite Kriterlerinin Belinenmlshvei - „ . „ .. V'â. ı.
iyileştirilmesi) J t * ı
27.129.000
36-23.4-01-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Merkeziye Taşra Teşkilatı Modernizasyon)
20.000.000
36-23.34-01-05.02
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna Hazine Yardımı
500.000.000
36-23.34-01-06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma)
50.000.000
36-23.34-01-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma)
ıı ıııııı m m mı ıııııı
50.000.000
36-23.34-01-08.01
Yurtiçi Borç Verme (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi)
310.500.000
39-23.30-01-05.04
Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği Ödemeleri
440.000.000
39-23.31-01-06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Çayır Mera Islah ve Amenajman)
42.000.000
39-23.32-01-05.04
Deprem Bölgesindeki Hayvan Yetiştiricilerine Canlı Hayvan Alım Desteği
500.000.000
39-23.33-01-05.04
Su Ürünleri Desteği Ödemeleri
48.500.000
39-23.33-01-06.01
Mamul Mal Alımları (Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi)
15.000.000
39-23.33-01-06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi)
4.800.000
39-23.34-01-05.04
Sulama Birlikleri Su Kullanım Bedeli Desteği
4.500.000.000
39-23.35-01-06.01
Mamul Mal Alımları (Ülkesel Gıda ve Yem Araştırmaları Programı)
2.000.000
39-23.67-01-06.01
Mamul Mal Alımları
13.000.000
39-23.67-01-06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi)
22.400.000
39-23.67-01-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Bitkisel Üretim Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi)
24.800.000
39-23.67-01-06.06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (Su Ürünleri Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi)^,
10.300.000
39-23.67-01-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri şş v>''‘
K? 'ş
1.000.000
-A "A
44-23.30-01-06.01
Mamul Mal Alımları (Bitki Sağlığı Uygı&ajnalh’^; ve Kontrolü)
3.200.000
44-23.30-01-06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Bitki Sağlİğûj.' Uygulamaları ve Kontrolü)
4.000.000
44-23.30-01-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü)
2.000.000
44-23.30-07-06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme)
20.155.000
44-23.67-01-06.01
Mamul Mal Alımları (Muhtelif İşler)
10.000.000
44-23.67-01-06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Muhtelif İşler)
ıı unu m m mı ııııııı
1.000.000
44-23.67-01-06.06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (Muhtelif İşler)
1.000.000
48-23.67-01-03.01
Doğa Koruma ve Yaban Hayatının Geliştirilmesi Hizmetleri
35.550.000
98-23.4-01-05.02
Sosyal Tesislerde Misafir Edilen Afetzedelerin Giderleri
4.260.000
98-23.4-01-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi)
40.000.000
98-23.10-01-06.01
Mamul Mal Alımları (Tarımsal Bilgi Altyapısı ve Bulut Bilişim Sistemi)
15.000.000
98-23.10-01-06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Modernizasyonu)
45.000.000
98-23.67-01-03.02
Koruyucu Giyim Yardımı ve Deprem Kaynaklı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
502.937.000
98-23.67-01-03.03
Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Personel İçin Yolluk Giderleri
4.000.000
98-23.67-01-03.05 .
Deprem Kaynaklı Yapılan Hizmet Alımları
5.000.000
98-23.67-01-03.07
Deprem Kaynaklı Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
10.000.000
98-23.67-01-05.02
Sosyal Tesislerde Misafir Edilen Afetzedelerin Giderleri
169.084.000
98-23.67-01-06.01
Mamul Mal Alımları (Muhtelif İşler)
65.500.000
98-23.67-01-06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Muhtelif İşler)
58.000.000
98-23.67-01-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Afet Bölgesi Rehabil. ve Yeniden Yapıland
=^. 220.000.000 yut
98-23.67-01-06.06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ?
(Muhtelif İşler) M
r^-AKs.000.000
98-23.67-01-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (M^tehİ^
İşler) MhvS
■^*5^.500.000
98-23.67-01-06.09
Diğer Sermaye Giderleri (Muhtelif İşler)
5.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
29-26.1-01-03.02
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve Giderleri
4.355.000.000
29-26.1-01-03.03
Yolluklar
359.000.000
29-26.1-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
II lllllllllllllllllllllll III III
233.000.000
29-26.1-01-03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
168.000.000
29-26.1-01-03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
48.000.000
29-26.1-01-06.01
Mamul Mal Alımları
35.000.000
29-26.1-01-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
180.000.000
29-26.1-01-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
175.000.000
29-26.1-09-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
1.060.000.000
29-26.1-09-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
100.000.000
30-26.1-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
77.000.000
98-26.1-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
388.000.000
98-26.1-01-03.03
Yolluklar
102.000.000
98-26.1-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
78.000.000
98-26.1-01-03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
26.000.000
98-26.1-09-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
30.000.000
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
308.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
"^.TUTAR
29-27.1-01-03.02
A ,Ş
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlımOdederî
^480.000.000
29-27.1-01-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
70.000.000
29-27.65-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
53.000.000
29-27.65-01-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
5.000.000
II lllllllllllllllllllllll III III
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8.445.U5U.UUU
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
13-28.67-01-03.03
Yolluk Giderleri
23.000.000
29-28.10-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
170.000.000
29-28.10-01-06.01
Mamul Mal Alım lan
165.000.000
29-28.11-01-03.02
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Al imlan
1.430.000.000
29-28.11-01-03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
25.000.000
29-28.11-01-06.01
Mamul Mal Al imlan
80.000.000
29-28.11-01-06.06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
40.000.000
29-28.30-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
825.000.000
29-28.30-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
30.500.000
29-28.30-01-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
56.500.000
29-28.30-01-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
38.000.000
29-28.32-01-03.02
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımlan
400.000.000
29-28.36-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
35.000.000
29-28.41-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
56.000.000
29-28.42-01-06.01
Mamul Mal Alımlan
30.000.000
29-28.67-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderip
^^§529.000.000
29-28.67-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
M ?^304,'5Ö0.000
30-28.67-01-03.05
î -
Hizmet Alım Giderleri
i ^400^000.000
98-28.16-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
39.550.000
98-28.16-01-05.02
Sosyal Tesislerde Misafir Edilen Depremzedelere Yönelik Giderler
50.000.000
98-28.67-01-03.03
Yolluk Giderleri
II11111111111111lllllllll
254.000.000
98-28.67-01-03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
657.500.000
98-28.67-01-03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
30.500.000
98-28.67-01-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
185.000.000
98-28.67-01-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
600.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
26-29.35-01-03.02
Aday Din Görevlileri İaşe ve İbate Giderleri ile Diğer Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
129.718.000
98-29.67-01-03.03
Yolluklar
146.500.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
2-32.39-01-07.01
Afet Konutları Yapımı ve Altyapı Hasar Giderleri
482.814.000.000
98-32.5-01-06.01
Mamul Mal Alımları
3.750.000
98-32.5-01-06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
3.750.000
98-32.5-01-06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
3.750.000
98-32.67-01-06.06
Mankul Malların Büyük Onarım Giderleri
3.750.000
TERTİP
AÇIKLAMA
=®sSssTUTAR
* «Şşi
31-33.67-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlırŞD^erşii
£1522.000.000
31-33.67-01-03.03
Yolluk Giderleri
Ş 15.000.000
31-33.67-01-03.04
Görev Giderleri
235.000.000
32-33.67-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
16.000.000
32-33.67-01-03.07
Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri
II ıııııııııııııııııııııı
14.000.000
98-33.4-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
15.000.000
98-33.67-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
35.000.000
98-33.67-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
130.000.000
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI
930.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
35-36.35-01-03.03
Yolluk Giderleri
10.000.000
35-36.35-01-03.04
Düzensiz Göçmenlerin Sınırdışı İşlemlerine İlişkin Giderler
660.000.000
35-36.37-01-06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
35.000.000
35-36.67-01-03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
185.000.000
35-36.67-01-03.05
Hizmet Alım Giderleri
10.000.000
35-36.67-01-03.07
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
5.000.000
35-36.67-01-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
25.000.000
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
^-^^985.357.000
TERTİP
AÇIKLAMA
! >
/Jtutar
99-41.32-01-09.03
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği
>■ S fi V,
^$r37'.’2Î0.093.000
99-41.32-01-09.06
Yedek Ödenek
ear
3İKSS5 39J75.264.QOO
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
7-105.23-01-05.01
Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamında İşsizlik Sigortası Fonuna Yapılan Ödemeler
3^0.033.000.000
7-105.23-01-05.02
İşsizlik Sigortası Fonuna Devlet Katkısı Ödemesi ile Türkiye İş Kurumuna Hazine Yardımı
6.072.000.000
7-105.23-01-07.03
Hizmet Binalarının Onanını İçin Türkiye İş Kurumuna Hazine Yardımı
9.000.000
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI
1.074.508.886.000
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI
z
^KWWH27.000 r â.
GENEL TOPLAM
A
9.51'4.513:000
(A) CETVELİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
II mill III III II111111111111 III
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
62-403-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
80.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
54-404-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Hastaneler Büyük Onanmı)
35.000.000
62-404-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)
62.000.000
62-404-02-06.06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
4.500.000
62-404-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
28.500.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
54-405-02-06.01
Mamul Mal Atımları
11.000.000
54-405-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi)
25.000.000
54-405-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
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^^M-yAooo.ooo
62-405-02-06.01
Mamul Mal Alımlan
£***■ ŞL
> p ,^-M?25.000
62-405-02-06.03
Gayri Maddi Hak Alımlan HH.
L^-â^.760.000
62-405-02-06.06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
15.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
54-406-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Deprem Riski Kaynaklı Poliklinik Binası Yapım îşi)
35.000.000
62-406-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)
100.000.000
62-406-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Tarihi Binaların Onarım ve Restorasyonu)
350.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
62-407-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)
50.000.000
62-407-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
25.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
56-408-02-06.01
Mamul Mal Alımlan (Tsunami Erken Uyan İstasyonları Kurulumu)
6.000.000
56-408-02-06.06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (Tsunami Erken Uyan İstasyonları Kurulumu)
3.000.000
62-408-02-06.06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
20.000.000
62-408-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Kültür Varlıkları Bakım Onanım)
55.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR
(TL)
56-409-02-06.01
Mamul Mal Alımlan (Biyomedikal Görüntüleme ve Tam Sistemleri Geliştirme)
2.500.000
62-409-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım)
75.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
62-410-02-06.01
Mamul Mal Alımlan (Mühendislik Tarihi Müzesi Tefrişatı)
3.000.000
62-410-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım)
70.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
££^JTAR
54-413-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Aliağa Mesleşş' ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi) a
4K^WOOO
56-413-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Büyük Denâ-° * Hayvanları Araştırma Altyapısı) V/.
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62-413-02-06.01
'■V
Mamul Mal Alımlan (Yayın Alımı)
^^^8.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
62-414-02-06.01
Mamul Mal Alınılan
10.000.000
62-414-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (II. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyonu)
55.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
54-415-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Hastane Yemekhanesi-Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi)
76.500.000
54-415-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme)
23.500.000
62-415-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)
40.000.000
62-415-02-06.06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
5.000.000
62-415-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım)
15.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
54-421-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım)
90.000.000
62-421-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinin Deprem Sebebiyle Onanını)
16.250.000
TERTİP
AÇIKLAMA
54-423-02-06.01
Mamul Mal Atımları
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54-423-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Çocuk Hastanesi Projesi)
FN M
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TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
54-425-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi)
50.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
54-426-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi)
50.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
54-428-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Fakültesi ve Acil Servis)
90.000.000
62-428-02-06.01
Mamul Mal Alımlan
13.500.000
62-428-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Kampüs Altyapısı Projesi)
21.000.000
62-428-02-06.06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
2.500.000
62-428-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
13.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
54-429-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Acil Travma ve Yanık Hastanesi)
105.000.000
54-429-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Sebebiyle Mevcut Binanın Onkoloji Hastanesine Dönüştürülmesi)
40.000.000
62-429-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
5.500.000
TERTİP
AÇIKLAMA fi
V V^tutar^v% îj iSCjX. '«'J
62-440-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Deprem V
Güçlendirme ve Onarım)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Tarih: 07/07/2023 16:11
Sayı: ^-120.01-1244928
II lllllllllllllllllllllll III III
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 60.UUU.UUU
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
54-441-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri
20.000.000
62-441-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)
30.000.000
62-441-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onanm)
10.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
62-443-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Mimarlık Fakültesi Binasının Deprem Sebebiyle Yeniden Yapımı)
25.000.000
62-443-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım)
25.000.000
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
50.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
62-459-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)
50.000.000
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
50.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
62-460-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Eğitim- Araştırma Alanları ve Deniz Dolgusu Yapımı)
50.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
62-472-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Kampüs Altyapısı)
50.000.000
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
50.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
zşşA xwT'E)
62-473-02-06.01
Mamut Mal Al imlan ,
& Eş 157000.000
62-473-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
\W'T:35;pOO.QQO
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TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
54-474-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Fakülte Binası ve Uygulama Hastanesi)
45.000.000
62-474-02-06.01
Mamul Mal Atımları
15.000.000
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
50.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
54-483-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi)
50.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
62-496-02-06.01
Mamul Mal Alımlan
10.000.000
62-496-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)
60.000.000
62-496-02-06.06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
10.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
62-506-02-06.01
Mamul Mal Alımlan
20.000.000
62-506-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onanın Giderleri (Mekteb-i Tıbbiye- i Şahane Binası Restorasyonu ile Deprem Güçlendirme ve Onarım)
250.000.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
740.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
54-519-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Prefabrik Yapımı)
54-519-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Hastane Binalarının Onanmı)
-M
§ ^ıço.ooö.ooo
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62-519-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Deprem Riski Kaynaklı Derslik ve Merkezi Birimler Yapımı)
AîîHŞ^oöoMO
• fitti
62-519-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Tarihi Binaların Onanm ve Restorasyonu, Muhtelif Kültür Mirası Koruma Projesi)
•""120:000:000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
62-521-02-06.01
Mamul Mal Alımlan
3.380.000
62-521-02-06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
46.620.000
62-521-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım)
15.000.000
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! TOPLAMI
a. 3.756.250.000
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI F * jîJS
şşâ.249.377.000
OZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI V'
^‘7^45:005.627.000
II 111II III III III Illi III II III III
(A) CETVELİ
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
52-42.32-02-03.05
Sınav Hizmeti Giderleri
993.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
56-49.33-02-07.01
Yurtiçi Sermaye Transferleri (TARAL ve Araştırma Altyapı Destekleri Kapsamındaki Giderler)
395.000.000
56-49.34-02-05.06
Ufuk Avrupa Programı Katkı Payı Ödemeleri
567.000.000
56-49.36-02-06.01
Mamul Mal Alınılan
2.000.000
56-49.36-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
4.000.000
56-49.37-02-06.01
Mamul Mal Alınılan
2.500.000
56-49.37-02-06.03
Gayri Maddi Hak Alınılan
1.250.000
56-49.38-02-06.01
Yayın Alımı ve Elektronik Arşivleme Mamul Mal Alınılan
171.000.000
56-49.38-02-06.06
ULAKNET Projesi
2.000.000
56-49.38-02-06.09
ULAKBİM - Açık Kaynak Yaygınlaştırma Projesi
6.600.000
56-49.40-02-06.01
Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Faaliyetleri
17.000.000
56-49.40-02-06.03
Gayri Maddi Hak Alınılan
5.500.000
56-49.40-02-06.07
MAM Lojman Binaları Güçlendirmesi İşi
2Ş.00O
56-49.41-02-06.01
Araştırma Altyapısının Yenilenmesi ve Geliştirilmesi
ff *45.00Q:000
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»İST. m *.Z
56-49.42-02-06.05
TÜBİTAK Fen Lisesi Yapım İşi
Şîocîolooo
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56-49.42-02-06.07
Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri
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56-49.42-02-06.09
Bilişim ve Bilgi Güvenliğine Yönelik Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
II mill III III İlil İllin
27.775.000
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56-49.47-02-06.01
Mamul Mal Alımları
500.000
98-49.10-02-06.03
Gayri Maddi Hak Alımlan
4.750.000
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
27.319.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
30-51.34-02-06.07
Otoyollarda Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesine İlişkin Bakım ve Onarım Giderleri
1.300.000.000
30-51.38-02-06.05
Devlet ve İl Yollarında Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesine İlişkin Yapım Giderleri
2.534.000.000
42-51.33-02-06.05
Devlet, İl Yollan ve Otoyolların Planlama, Projelendirme ve Yapım Giderleri
14.757.000.000
42-51.34-02-06.07
Otoyolların Bakım ve Onarım Giderleri
2.946.000.000
42-51.35-02-03.08
Depremde Hasar Gören Yollarda İyileştirme Yapılarak Ulaşımın Sağlanması, Kar ve Buzla Mücadele Edilmesi Faaliyetleri ile Bitüm Alımları
936.479.000
42-51.35-02-06.05
Devlet ve İl Yollarının Yapım, Büyük Bakım ve Onanm Giderleri
3.200.000.000
42-51.35-02-06.07
Devlet ve İl Yollarının Bakım ve Onarım Giderleri
400.000.000
42-51.36-02-06.05
Devlet, İl Yolları ve Otoyolların Planlama, Projelendirme ve Yapım Giderleri
462.000.000
42-51.37-02-03.02
Deprem Bölgesinde Gönderilen İş Makinelerinin Akaryakıt Giderleri
174.229.000
42-51.37-02-06.06
Makine, Teçhizat ve Yedek Parça Alımı ve On arımı
520.000.000
98-51.65-02-03.02
Deprem Bölgesinde Kurulan Seyyar Mutfak ve Barınma Ünitelerinin Tüketim Malzemesi Giderleri
34.846.000
98-51.65-02-03.03
Deprem Bölgesinde Görevlendirilen P,âoMİ^ * İçin Yolluk Giderleri $ İV ıit£T7>
54.446.000
TERTİP
v. ,r,,fckV ‘V ft
AÇIKLAMA
TUTAR
X (TL)
27-66.33-02-07.01
Yurtiçi Sermaye Transferleri
100.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
18-76.65-02-06.05
Yusufeli ve HES Projesi Yapım Giderleri
500.000.000
24-76.31-02-06.05
Tarımsal Sulama ve Taşkın Koruma Faaliyetlerine İlişkin Giderler
1.800.367.000
24-76.32-02-06.05
Tarımsal Sulama ve İçme Suyu Yatırımlarına İlişkin Giderler
538.284.000
24-76.33-02-06.05
İçme Suyu Yatırımlarına İlişkin Giderler
750.000.000
24-76.34-02-07.01
Mersin-Alaköprü Barajı Yeniden Yerleşim İşlerine İlişkin Giderler
150.000.000
24-76.36-02-06.01
Tarımsal Sulama Yatırmlarına İlişkin Makine ve Teçhizat Alımı
100.000.000
24-76.36-02-06.06
Deprem Bölgesindeki Tarımsal Sulama Yatırımlarına İlişkin Menkul Malların Bakım ve Onarım Giderleri
4.000.000.000
24-76.41-02-06.05
Tarımsal Sulama, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Giderler
125.000.000
24-76.44-02-06.05
Taşkın Koruma Faaliyetlerine İlişkin Giderler
21.060.000
24-76.65-02-03.02
Yakacak Atımları ile Deprem Bölgesinde Yürütülen Çalışmalara İlişkin Yiyecek, Temizlik Malzemesi, Giyecek Atımları, Akaryakıt ve Yağ Atımları
210.000.000
24-76.65-02-03.03
Deprem Bölgesinde Yürütülen Çalışmalara İlişkin Yolluk Giderleri
70.000.000
24-76.65-02-03.05
Personel Servisi ve Taşıt Kiralama Giderleri
50.000.000
24-76.65-02-06.05
Tarımsal Sulama Yatırımlarına İlişkin Giddrît^ â.V
2.835.291.000
24-76.65-02-06.07
Tarımsal Sulama ve Taşkın Koruma ’’ ş-
Faaliyetlerine İlişkin Giderler n 5 t>«
23 o .ooo.ooo
98-76.65-02-05.02
V. ' s, '*• .x_ !
Kamu Sosyal Tesislerinde Misafir Edilen.
Afetzedelere Yönelik Faaliyetler kyyj '
T. 70.000.000
TERTİP
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
18-104.27-02-06.02
Eneıji Alanında Uygulama ve Ar-Ge Projeleri Giderleri
50.000.000
49-104.31-02-06.02
Bor ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Giderleri
ıı ıııııı m m mı ııııııı
2.500.000
49-104.32-02-06.01
Cevher Zenginleştirme ve Saflaştırma Laboratuvannın ve Yerli Kalıcı Mıknatıs Geliştirilmesine İlişkin Mamul Mal Alımlan
10.000.000
49-104.32-02-06.02
Bor ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Giderleri
2.500.000
49-104.32-02-06.07
Yerli Kalıcı Mıknatıs Geliştirilmesine İlişkin Bakım Onarım Giderleri
5.000.000
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI
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