Döviz kuru bu kez ilaç fiyatlarını vurdu. Yüzde 30,5 zam geliyor

Döviz kurunun artışıyla gelen zamlar bu kez ilaç fiyatlarını etkiledi. Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre fiyatlandırmada baz alınan euro kuruna göre ilaçlara yüzde 30 zam yapıldı.