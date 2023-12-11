Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı ekim ayında yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Bu oran, Kasım 2012'den bu yana en düşük işsizlik oranı oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ekim ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı. TÜİK'e göre ekim ayında işsizlik oranı yüzde 8,5 oldu.

Türkiye'de işsizlik ekimde yüzde 8,5 ile Kasım 2012’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İşsizlik oranı eylülde önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu oran erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edilmişti.

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 21,8 olmuştu

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