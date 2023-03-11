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e-Kitap için ücretsiz uygulamalar belli oldu

2023 yılında e-Kitap okumak için ücretsiz olan uygulamalar açıklandı. İşte o uygulamalar…

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:04
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e-Kitap için ücretsiz uygulamalar belli oldu

e-Kitap için ücretsiz uygulamalar belli oldu
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e-kitaplar kolaylık sağladığı ve genellikle ücretsiz veya ucuz olduğu için gittikçe artıyor.

Shiftdelete’De yer alan bilgilere göre, ücretsiz e-kitap uygulamaları listelendi.

İŞTE O LİSTE

FBReader

E-kitap uygulamalarından biri olan FBReader, kendi ağ kitaplığından indirilen kitapları okumanıza imkan tanıyor. Uygulama, ePub, PDF, mobi, HTML, RTF ve düz metin dahil pek çok biçimi destekliyor. Ayrıca uygulamanın iOS, Android, Windows ve Linux olmak üzere birçok sürümü de mevcut.

Uygulamada e-kitap okurken isteğe göre açık ya da koyu tema arasında geçişi yapabilirsiniz.

CepteKitaplık

Bu uygulama özellikle kitaplarını sürekli olarak bir yerlerde unutan kişilere göre. Yanınızda kitabınızı taşıyamadığınız ya da bir yerde unuttuğunuz için kitap okumayan kullanıcılar, uygulama sayesinde istediği kitabı her zaman istediği yerden okuma şansına sahip olacak.

Kitapyurdu E-Kitap

Bu uygulama, Kitapyurdu’nun çıkarmış olduğu bir e-kitap uygulaması. Uygulama içerisinde pek çok e-kitabı çevrimdışı bir şekilde dinlemek, ya da okumak mümkün. Kitaplığınızda yer alan kitapları internet erişimine ihtiyaç duymadan da okuyabilirsiniz.

Uygulamada e-kitap okurken isteğe göre açık ya da koyu tema arasında geçişi yapabilirsiniz. Bununla birlikte metnin yönünü, yazının stilini, boyutunu ve rengini değiştirmeniz de mümkün..

CepteKitaplık

Bu uygulama özellikle kitaplarını sürekli olarak bir yerlerde unutan kişilere göre. Yanınızda kitabınızı taşıyamadığınız ya da bir yerde unuttuğunuz için kitap okumayan kullanıcılar, uygulama sayesinde istediği kitabı her zaman istediği yerden okuma şansına sahip olacak.

Kitapyurdu E-Kitap

Bu uygulama, Kitapyurdu’nun çıkarmış olduğu bir e-kitap uygulaması. Uygulama içerisinde pek çok e-kitabı çevrimdışı bir şekilde dinlemek, ya da okumak mümkün.

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