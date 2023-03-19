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Yüklü gelen uygulamalar artık olmayacak. O ülke kararını verdi

Hindistan hükümeti, akıllı telefonlarda yüklü gelen uygulamaların kaldırılma kararını aldığını duyurdu.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 16:05
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Hindistan'da satılan telefonlarda yüklü gelen uygulamalar artık olmayacak

Yüklü gelen uygulamalar artık olmayacak. O ülke kararını verdi
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Hindistan hükümeti, cep telefonlarında önceden yüklenmiş uygulamaların kaldırılmasına yönelik önemli bir adım atma kararı aldığını duyurdu. 

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Yeni yasa değişikliği ile birlikte birçok üretici yüklü uygulamalarını kaldıracak. 

UYGULAMALAR TESTE SOKULACAK

Bunun yanında Hindistan Standartları Bürosu da yeni akıllı telefon modelleri uyumluluk açısından teste tâbi tutacak.

Hindistan hükümeti ayrıca, işletim sistemlerindeki büyük güncellemeleri de taramayı planlıyor. Güney Asya ülkesi akıllı telefon üreticilerine yeni kurallara adapte olmaları için bir yıl süre vermiş durumda. Bu sürenin ardından şirketler telefonlarda varsayılan olarak sunulan ve silinemeyen uygulamaları kaldırmak zorunca kalacak.

Bu süreçte en çok etkilenen markaların ise Samsung, Apple ve Vivo gibi üreticiler olması bekleniyor.

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