Eklem ağrılarından şikâyetçi kişilerin beslenme düzenlerine dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor. Eklemlerinizi güçlendirmek için beslenmenize ona uygun besinler eklemelisiniz. Peki, eklem ağrılarına iyi gelen besinler neler? Eklemler için hangi besinleri tüketmeliyiz?

Eklem rahatsızlığı veya eklem ağrısı tipik olarak ellerde, kalçalarda, omurgada, dizlerde ve ayaklarda hissedilir. Bazı insanlar eklem bölgelerinde ağrı, zonklama veya yanma hissi yaşarlar. Çok fazla aktivite yapmak eklem ağrılarını artırır.

Eklem ağrısı, kişinin eklem bölgelerinde daha önce bir yaralanması olduğunda, diğer kronik tıbbi durumları olduğunda, depresyon, anksiyete, stres, aşırı kilo ve kötü sağlık durumunda ortaya çıkar. Egzersiz ve doğru beslenme gibi eklem sağlığını iyileştirmenin birkaç yolu vardır.

EKLEM AĞRILARI İÇİN HANGİ BESİNLERİ TÜKETMELİYİZ?

- Badem, fındık, ceviz, yer fıstığı gibi tohumlar ve yemişler, omega 3 yağ asitleri açısından zengindir ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Bu tohumlar ve kabuklu yemişler ayrıca lif, kalsiyum, magnezyum, çinko ve E Vitamini içerir ve eklemler için sağlıklı olan ve aynı zamanda kalp için de iyi olan çoklu doymamış ve tekli doymamış yağların iyi bir kaynağıdır.

- Yaban mersini, böğürtlen, çilek, kızılcık ve ahududu gibi meyveler antioksidan bakımından zengindir. Birkaç çalışma, meyvelerin eklemler üzerindeki etkisini kanıtlamıştır. Meyvelerde bulunan antioksidanlar, vücudu serbest radikallerden ve iltihaplanmadan korur.

- Hayvan çalışmalarında, brokoli, karnabahar gibi turpgillerden sebzelerin, osteoartritte iltihaplanmayı önleyen doğal bir bileşik olan sülforafan içerdiği bulunmuştur.

Her zaman mevsim sebzelerini tercih edin ve tüketmeden önce iyice yıkadığınızdan emin olun ki, yetiştirme sırasında kullanılan tarım ilaçları ve gübreler pişirmeden önce tamamen ortadan kalksın .

- Zeytinyağının insan sağlığı üzerindeki rolü üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Eklemler için yararlı olmasından insan kalbi için en sağlıklı yağlardan biri olmasına kadar, zeytinyağı birçok nedenden dolayı kesinlikle sağlıklı bir seçimdir.

- Daha iyi eklemler için diyetinize zeytinyağı ekleyin. Zeytinyağı, iltihaplanma ile ilişkili riskleri azaltabilir.

- Bitter çikolata, hafife alınan sağlıklı bir besindir. Pek çok faydası vardır ve bunlardan biri de doğası gereği anti-inflamatuardır.

- Kronik inflamasyon diyabet, artrit ve hatta kanser gibi sağlık komplikasyonlarına yol açar. Bitter çikolatadaki anti inflamatuar özellikler, vücudun iltihaplanmanın zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olur.

- Eklem için kırmızı biber, somon, yulaf, zerdeçal, sarımsak, zencefil, ıspanak ve üzüm tüketilebilir.

Bu tavsiyeler sağlık raporlarına ve araştırmalara dayanmakla birlikte, diyette herhangi bir değişiklik yapmadan önce bir doktora danışılmalıdır. Herhangi bir kişiye belirli bir diyet önerildiğinde mevcut sağlık durumu, kronik hastalıklar gibi çeşitli faktörler dikkate alınacaktır.