Eklem faresi neden ve nasıl oluşur

Eklem faresi, bu eklemlerde oluşan, kemik veya kıkırdak parçalarının eklem sıvısı içinde serbestçe dolaşan bir durum. İşte eklem faresi ile ilgili bilinmeyenlerin ayrıntıları...

Eklem faresi, hastalarda çeşitli belirtilere sebep olabilir. Eklem faresi, nedeni tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır ve osteokondritis dissekas olarak da adlandırılır. Eklem faresi, boyutları birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişen parçalardan oluşur.

Eklem faresi, ilerleyen zamanlarda eklemlerde kireçlenme veya başka eklem hastalıklarına yol açabilir. Eklem kıkırdağı, eklemde yükü taşıyan ve ağrısız hareketi sağlayan özel bir eklem bölümüdür.

Eklem kıkırdağı, aynı zamanda eklemlerin birbirine temas eden yüzeylerini kaplayarak eklemleri korur. Eklem kıkırdağı, zamanla yıpranabilir ve yumuşayarak parçalanabilir. Eklem kıkırdağı yıprandıkça, eklem yüzeyini koruma işlevini de yerine getiremez. Eklem kıkırdağı yıpranması sonucunda, eklem altındaki kemik açığa çıkar ve bu duruma osteoartrit veya artroz denir. Halk arasında bu durum kireçlenme olarak bilinir. Bu durumun tedavisi yoktur, ancak ilaç veya cerrahi yöntemlerle rahatlatılabilir.

EKLEM KIKIRDAĞININ YARALANMASI

Eklem kıkırdağının yaralanması veya aşınması, eklemin ilgili bölgesinde şiddetli eklem ağrısına neden olabilir. Ayrıca eklem sıvısının fazlalaşması, eklemde şişmeye sebep olabilir. Eklem şişmesi, aktivite veya sporla azalmaz, aksine artar ve dinlenmeyle azalır.

Eklem şişmesi, eklemlerde takılma, kilitlenme, sıkışma gibi problemlere neden olabilir. Eklem faresi, eklem veya kemik yapısının bozulması sonucunda kopan bir parçadır. Bu parça, eklem sıvısı içinde serbestçe hareket edebilir ve hastalar tarafından hissedilebilir. Eklem sıvısı veya sinoviyum içinde bulunan bu parçaya eklem faresi (loose body) denir.

Eklem faresi, birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişen boyutlara sahip olabilir. Eklem faresi, ileride eklemlerde kireçlenme veya başka eklem hastalıklarına neden olabilir. Eklem faresi, genellikle düşme, çarpma gibi travmalar, kırıklar, romatoid artrit, osteoartrit gibi hastalıklar sonucunda oluşabilir. Eklem faresi, sporcular veya sık egzersiz yapan kişilerde daha yaygın görülen bir durumdur. Eklemlerde kilitlenme, ağrı, şişlik gibi belirtiler, eklem içinde hareket halinde olan bir cisim hissi, eklem faresinin işaretleri olabilir. Eklem faresi, yaşlanma ile de ortaya çıkabilir. Yaşlanma ile birlikte vücuttaki su miktarı azalır, elastisite kaybolur, kondrosit boyutları büyür, lizozomal enzimler azalır ve bunlar kıkırdağın yumuşamasına neden olur.

Kıkırdağın yumuşaması, direncini kaybetmesine ve dikey küçük çatlaklar oluşmasına ve hatta bazı yerlerde dökülmesine neden olur. Bu durum, eklemlerin birleştiği yerlerdeki kemiklerin açığa çıkmasına ve eklemlerde aşınmanın artmasına ve hastaların şikayetlerinin şiddetlenmesine neden olur.

EN ÇOK NEREDE GÖRÜLÜR?

Eklem faresi, en çok dizlerde görülse de, başka eklemlerde de görülebilir. Omuz veya dirsek ekleminde eklem faresi olması, kol hareketlerinin kısıtlanmasına ve kolda kilitlenme ve ağrıya neden olabilir. Kalça ekleminde eklem faresi olması, kilitlenme ve yürüyüş bozukluğuna yol açabilir. Eklem faresi, bazı belirtilere sebep olabilir. Bunlar şunlardır:

Takılma,

Hareket sırasında eklem içinde bir cismin hareket ettiğini hissetme,

Ağrı,

Eklemden ses gelmesi,

Hareket kısıtlılığı,