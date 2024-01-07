Ekmeden biçilmez atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Ekmeden biçilmez atasözünün anlamı nedir?
Ekmeden biçilmez atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Ekmeden biçilmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir işten ya da durumdan kazanç elde edebilmek isteyen kişinin öncelikli olarak emek harcamasının gerektiği vurgulanır.

Ayrıca bu atasözüyle anlatılmak istenen başka bir konu ise başka bir insana karşı fedakarlık gösterilmeli ki o kişiden karşılık alınabilinsin.

Atalarımız bu cümleyi "toprağa bir tohum ekmeden ondan bir şey bekleyemezsin" ile anlatmak istemişlerdir.

EKMEDEN BİÇİLMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Daha kitabın kapağını açmamışsın 'sınavı nasıl geçeceğim' diyorsun. Ekmeden nasıl biçeceksin ki?"

"Ekmeden biçemezsin önce bir kıza kendini kanıtla bakalım."

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