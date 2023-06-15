Ekmeğe büyük zam getirecek karar. Satışı durduruldu

Toprak Mahsulleri Ofisi’nden ekmeğe büyük zam getirecek karar çıktı. Buna göre, un fabrikalarına sübvansiyonlu un satışı durduruldu. Söz konusu karar, çiftçiyi korumak yerine ithalat yapmanın sonucu olarak görülüyor.

Ekmeğe büyük zam getirecek karar. Satışı durduruldu

AKP iktidarının ekonomiyi içine sürüklediği krizin etkileri, seçim sonrası daha da belirgin hale geliyor. Türkiye her yeni güne ya “yeni” ya da “beklenen” zam haberleriyle uyanıyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, bunun son örneklerinden biri Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) aldığı yeni bir kararla ortaya çıktı. TMO, ekmek fiyatlarını kontrol altında tutabilmak için un fabrikalarına sürdürdüğü sübvansiyonlu buğday satışını bu aydan itibaren durdurdu. Bu durum, 50 kiloluk un çuvalının devlet destekli 340 TL olan fiyatını 570 TL’ye yükseltti. Bu nedenle ekmek fiyatına yüzde 30-50 zam gelmesi bekleniyor.

"GELECEK YIL DAHA AZ ÜRETİM YAPAR HALE GELECEĞİZ"

Gelişmeyi değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez şuna dikkat çekti: “Tüketiciyi korumak için devletin zarar yazarak üreticiye sübvansiyon vermesini olumlu görsek de bu sürdürülebilir değil. Asıl önemli olan çiftçiyi korumak, ithalatı önlemek. Bu alım fiyatlarıyla gelecek yıl daha az üretim yapacak hale geleceğiz.”

CHP Milletvekili Ayhan Barut da maliyetlere atıfla çiftçiye desteğin artırılmasını önerdi.

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