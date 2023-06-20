A Haber ekmeğin 250 gramdan 200'e düşecek olmasını böyle haber yaptı: Artık israf olmayacak

Vatandaşların en temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatı seçimlerin sona ermesinden sonra, hemen hemen her ilde zamlanmaya başladı. A Haber ise ekmeğe zam gelmeden gramajının düşürülmesini ‘’alınan karar halkı memnun etti’’ şeklinde verdi.

A Haber ekmekle ilgili yaptığı haberle yine şaşırtmadı. "Ekmek 250 gramdan 200 grama düşecek" şeklinde yaptığı haberi "halkı memnun etti" şeklinde servis etti.

Yapılan haberde muhabir fırında ekmek almaya gelen vatandaşa "İsraf oluyor mu hiç" diye sordu. Vatandaş da, "çok" dedi. Muhabirin "200 grama düşme ihtimali var" demesi üzerine vatandaş, "daha iyi olur. Zaten yarısını yiyoruz yarısı çöpe gidiyor" diye konuştu.

BOZUK PARA KITLIĞI DAHİ SEBEP

Fırıncılar ve Ekmek Üreticileri Sendikası, ekmek fiyatlarının önümüzdeki zamanlarda artmasının kaçınılmaz olduğunun belirtmişlerdi.

Hatta piyasadaki bozuk paraların son dönemde oldukça azalmasından sonra ekmek fiyatlarının 10 TL olabileceği de konuşuluyor.