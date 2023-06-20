A Haber ekmeğin 250 gramdan 200'e düşecek olmasını böyle haber yaptı: Artık israf olmayacak

A Haber, ekmeğin 250 gramdan 200 grama düşecek olmasını, ''halkı memnun etti'' diye servis etti.

A Haber ekmeğin 250 gramdan 200'e düşecek olmasını böyle haber yaptı: Artık israf olmayacak

Vatandaşların en temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatı seçimlerin sona ermesinden sonra, hemen hemen her ilde zamlanmaya başladı. A Haber ise ekmeğe zam gelmeden gramajının düşürülmesini ‘’alınan karar halkı memnun etti’’ şeklinde verdi.

A Haber ekmekle ilgili yaptığı haberle yine şaşırtmadı. "Ekmek 250 gramdan 200 grama düşecek" şeklinde yaptığı haberi "halkı memnun etti" şeklinde servis etti.

Yapılan haberde muhabir fırında ekmek almaya gelen vatandaşa "İsraf oluyor mu hiç" diye sordu. Vatandaş da, "çok" dedi. Muhabirin "200 grama düşme ihtimali var" demesi üzerine vatandaş, "daha iyi olur. Zaten yarısını yiyoruz yarısı çöpe gidiyor" diye konuştu.

BOZUK PARA KITLIĞI DAHİ SEBEP

Fırıncılar ve Ekmek Üreticileri Sendikası, ekmek fiyatlarının önümüzdeki zamanlarda artmasının kaçınılmaz olduğunun belirtmişlerdi.

Hatta piyasadaki bozuk paraların son dönemde oldukça azalmasından sonra ekmek fiyatlarının 10 TL olabileceği de konuşuluyor.

İlgili Haberler
AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL. Ekmek fiyatına 4 lira zam
Ekmeğe büyük zam getirecek karar. Satışı durduruldu
AKP'nin kalesinde ekmeğe yüzde 100 zam
Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Değişim çağrısı yapan İmamoğlu'ndan yeni çıkış Siyaset
Değişim çağrısı yapan İmamoğlu'ndan yeni çıkış
Kapıkule’de gümrük kaçağı 60 adet hard disk ele geçirildi Güncel
Kapıkule’de gümrük kaçağı 60 adet hard disk ele geçirildi
Mayon Yanardağı'ndaki lav akıntıları 2,5 kilometre mesafeye ulaştı Dünya
Mayon Yanardağı'ndaki lav akıntıları 2,5 kilometre mesafeye ulaştı
Erdoğan, Barzani'yi kabul etti Siyaset
Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje Magazin
Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje
Bursa'daki operasyonda 65 gözaltı gerçekleştirildi Yaşam
Bursa'daki operasyonda 65 gözaltı gerçekleştirildi
Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı forması için PFDK'dan karar Spor
Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı forması için PFDK'dan karar