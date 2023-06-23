Ekmek 10 lira mı olacak? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı

Ekmek fiyatının 10 lira olacağı yönünde çıkan tartışmalarla ilgili açıklama geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fiyat değişikliğinin zaruri olduğunu belirtti.

Ekmek 10 lira mı olacak? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatlarına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Ekmek maliyetinde un, işçilik ve diğer işletme masraflarının belirleyici olduğuna dikkati çeken Balcı, Toprak Mahsulleri Ofisinin ekmek için uygun fiyatlı, torbası 350 lira olan un verme uygulamasının sona erdiğini, temmuz itibarıyla asgari ücrete yapılan artışın da yansımasının olacağını söyledi.

Şu an piyasada un fiyatının torba başına 520 lirada regüle olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"İşletme giderlerinde en az yüzde 55-60 artış görüldü. Ekmek fiyatlarında bir değişiklik zaruret oldu, mutlaka bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Çünkü fırıncı esnafımızın ekmek üretmesi gerekiyor. Aynı şekilde kaliteli ekmek üretmesi gerekiyor. Bununla birlikte ekmek temel gıda maddesi olduğu için uygun fiyatlı olmalı, en uygun fiyat belirlenmeli. Bugüne kadar hep bu yolu izledik ve buna göre hareket ettik."

"KİLOGRAM FİYATININ 35,5 LİRANIN ÜZERİNDE OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Balcı, temmuzda peyderpey illerin yeni fiyata geçebileceğini belirterek, "Bugüne kadar hassas bir şekilde ekmek fiyatı belirleniyorsa bizler de bundan sonra buna göre maliyeti hesabı yaparak, bunu ekmeğe yansıtacağız ama Türkiye geneline baktığımızda azami olarak kilogram fiyatının 35,5 liranın üzerinde olmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu fiyatın gerçekleşmesi durumunda ekmeğin fiyatının 7 liranın biraz üzerinde olması bekleniyor.

Sektörün sorunlarına da değinen Balcı, bazı zincir marketlerin ekmekle ilgili yönetmeliğe uymadıklarını, bu konuda Ticaret Bakanlığı ile görüşeceklerini, cezalar yetersizse de bunun değerlendirilerek olumsuzluğun ortadan kaldırılmasını isteyeceklerini sözlerine ekledi.

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