AKP’nin oy deposu olan ilde ekmeğe ve simide çifte zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin yüzde 52 oy aldığı Kocaeli'nde ekmeğe ce simide zam yapıldı.

AKP’nin oy deposu olan ilde ekmeğe ve simide çifte zam

Yüksek enflasyon ve dolar kurunun fırlamasıyla adeta A’dan Z’ye her şeye zam yağıyor. Ekmek ve unlu mamullerine zam üstüne zam geldi.

AKP’nin yüzde 52 oy aldığı Kocaeli’nde ekmeğe ve simide zam yapıldı.

Kocaeli Fırıncılar Odası'nın yüzde 50 zam talebi KESOB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kabul edildi.

Kocaeli'de 19 Temmuz itibariyle 210 gram ekmek 5 TL'den 7.50 TL'ye yükseldi. 100 gram simidin fiyatı ise 10 TL oldu.

Fırınlarda satılan ekmeğin yanı sıra Halk Emek fiyatına zam geldi. Alınan karara göre 210 gram halk ekmek 5 liradan satılacak.

ZAM ÜSTÜNE ZAM

Geçtiğimiz günlerde de Erdoğan’ın memleketi Rize’de ekmeğe bu yıl içinde ikinci zam gelmişti. Kentte ekmeğin fiyatı 8,5 lira oldu. Ayrıca simit fiyatı da 10 liraya yükseldi.

AKP’nin diğer kalesi Yozgat’ta da 20 Temmuz’dan itibaren 210 gram ekmek 6,5 liraya yükseltildi. Pide ve parmak çörek fiyatı da 5 liradan 7 liraya çıktı.

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