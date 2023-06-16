Ekmek almaya giden çocuktan sevindirici haber

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki evinden iddiaya göre ekmek almak için ve kaybolan 8 yaşındaki çocuk, evinden 30 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri tarafından bulundu.