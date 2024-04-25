Ekmek arası dondurma yediniz mi?

Kahramanmaraş'ta bir fırında satılan ekmek arası dondurma, sosyal medyada kısa sürede fenomen haline geldi. Geleneksel Maraş dondurmasıyla ünlü şehirde, fırın tarafından özel olarak hazırlanan ekmek arası dondurma, hem lezzetiyle hem de farklı sunumuyla dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görseller ve videolar, ekmek arası dondurmanın geniş kitlelerce beğenilmesine ve paylaşılmasına yol açtı. Kısa sürede viral olan bu fenomen ürün, farklı lezzetleri sevenlerin ilgisini çektiği kadar eleştiri de aldı.