Ekmek arası dondurma yediniz mi?

Kaynak: Haber Merkezi
Ekmek arası dondurma yediniz mi?
Kahramanmaraş'ta satılan ekmek arası dondurma, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kahramanmaraş'ta bir fırında satılan ekmek arası dondurma, sosyal medyada kısa sürede fenomen haline geldi. Geleneksel Maraş dondurmasıyla ünlü şehirde, fırın tarafından özel olarak hazırlanan ekmek arası dondurma, hem lezzetiyle hem de farklı sunumuyla dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görseller ve videolar, ekmek arası dondurmanın geniş kitlelerce beğenilmesine ve paylaşılmasına yol açtı. Kısa sürede viral olan bu fenomen ürün, farklı lezzetleri sevenlerin ilgisini çektiği kadar eleştiri de aldı.

Son Haberler
Kartal havadaki dronu kaptı Video
Kartal havadaki dronu kaptı
Ümraniye'den acı haber: Görev başında şehit oldu Gündem
Ümraniye'den acı haber: Görev başında şehit oldu
Adana'da bir yolcu, kapısı açık seyreden otobüsten düştü Video
Adana'da bir yolcu, kapısı açık seyreden otobüsten düştü
Şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu Yaşam
Şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu
Sarıyer'de kadın öğretmene okul koridorlarında saldırı: Öğrenciden tehdit, veliden yumruk Yaşam
Sarıyer'de kadın öğretmene okul koridorlarında saldırı: Öğrenciden tehdit, veliden yumruk
Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Ukrayna’dan kaçan Türkler YÖK’e göre savaş mağduru değil! Gündem
Ukrayna’dan kaçan Türkler YÖK’e göre savaş mağduru değil!