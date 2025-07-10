Ekmek aslanın midesine indi: Brezilya’da enflasyon uçuşuna devam ediyor

Brezilya’da yıllık enflasyon oranı Haziran 2025’te yüzde 5,35’e yükselerek, Mayıs ayındaki yüzde 5,32’lik seviyeyi aştı. Böylece üst üste dokuzuncu ayda da ülkenin Merkez Bankası tarafından belirlenen yüzde 4,5’lik hedef tavanının üzerinde kalmış oldu. Brezilya İstatistik Enstitüsü IBGE tarafından açıklanan verilere göre, ulaştırma, konut, iletişim ve giyim kalemlerinde fiyat artışları hızlandı. Ulaştırma yüzde 5,11’e, konut yüzde 5,30’a, iletişim yüzde 2,16’ya, giyim ise yüzde 4,68’e yükseldi.

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ELEKTRİK TARİFESİ ETKİSİ

Haziran ayında uygulanmaya başlayan Kırmızı Bayrak Seviye 1 tarifesiyle birlikte konut elektriğine her 100 kilovatsaat için 4,46 Brezilya reali ek ücret getirildi. Bu artış, elektrik faturalarına yansıyarak konut elektriği fiyatlarının yüzde 2,96 yükselmesine neden oldu. Böylece konut elektriği, tüketici fiyatları sepetinde en fazla yukarı yönlü etki yaratan kalem oldu. Bu durum, genel enflasyon oranında belirleyici rol oynadı.

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GIDA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Öte yandan bazı kalemlerde fiyat artışları yavaşladı ya da düşüş gösterdi. Gıda fiyatları Mayıs ayındaki yüzde 7,33’lük artıştan yüzde 6,66’ya gerilerken, sağlık harcamaları, kişisel giderler, eğitim ve ev eşyaları gibi kalemlerde de artış oranları düşüşe geçti. Aylık bazda ise tüketici fiyatları Haziran’da yüzde 0,24 arttı. Bu oran Mayıs ayındaki yüzde 0,26’nın biraz altında kaldı. Gıda fiyatları Haziran ayında yüzde 0,18 oranında gerileyerek enflasyonu sınırlayan faktörler arasında yer aldı.