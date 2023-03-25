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Ekmek satma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da ekmek satma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 01:31
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Ekmek satma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı

Ekmek satma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı
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Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi, Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet T., mahallede seyyar olarak ekmek sattığı gerekçesiyle market sahibi Zübeyir A. (44) ile tartıştı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Akşam saatlerinde Mehmet T., kayınbiraderi Mahmut Taş'ı (29) da yanına alıp, Zübeyir A.'nın iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tabancalarla ateş açması sonucu Mahmut Taş ve Zübeyir A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mahmut Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Zübeyir A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet T.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. (İHA)

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