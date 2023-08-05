Ekmek ve simide 6 ay içinde ikinci zam! Durmak yok zamlara devam

Her geçen gün ürünlere zam gelmeye devam ederken bir zam haberi de Samsun'da geldi.

Ekmek ve simide 6 ayda ikinci zammın yapıldığı Samsun'daki fiaytlar vatandaşın dikkatinden kaçamdı.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit'in açıklamasına göre, 85 gram susamlı Samsun simidi bugünden itibaren 7,5 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Başkan Yiğit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Simide de ekmek gibi bu yılın Şubat ayında zam yapmıştı. O zamanki tarifede 75 gram simidin fiyatını 5 TL olarak belirlemiştik. Bugün yaptığımız zamla birlikte simidin gramını 10 gram arttırdık, fiyatını da 7,5 TL yaptık. Böylelikle bugünden itibaren Samsun genelinde 85 gram simit 7,5 TL'den satılacak. Artan maliyetler nedeniyle böyle bir zam yapmak zorunda kaldık." dedi.

2023 yılının Şubat ayında ekmek ve simit fiyatlarına yapılan zamla birlikte, bu ürünler 6 ay içinde ikinci kez zamlanmış oldu.