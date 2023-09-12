Ekmek simit ve poğaçaya zam yağdı. Yüzde 52 Türkiyesi günaydın

Muğla'nın Milas ilçesinde fiyatı 5 liradan 7 liraya yükselen ekmeğin ardından, 7 liradan satılan simit 10 liraya, 9 liradan satılan poğaça ise 12,5 liraya yükseldi. Aydın’da yüzde 42 zamlanan simidin fiyatı 10 liraya çıktı.

Ekmek simit ve poğaçaya zam yağdı. Yüzde 52 Türkiyesi günaydın

Zamla yatıp, zamla kalkan Türkiye'de ekmek, simit ve poğaça zam geldi.

Milas'ta ekmek, simit ve poğaçaya ardı ardına zam geldi. 2023 tarihindeki zamla fiyatı 5 liradan 7 liraya yükselen ekmeğin yanı sıra bu kez 7 liradan satışta olan simit 10 liraya, 9 liradan satışta olan poğaça ise 12,5 liaya yükseldi.

MALİYETLER ARTTI

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) tarafından fırıncı esnafının talebi üzerine simit için zam kararı alındı. Ekimden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesine göre simit 10 liradan tüketiciyle buluşacak.

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, maliyetlerdeki artış nedeniyle simide zammın kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, “Aydın’da 1 Ekim itibariyle simit 10 lira olacak. Malum olduğu üzere un, susam, benzin, asgari ücrette ciddi bir artış oldu. Bu yüzden fırıncı esnafının zam talebini olumlu karşıladık" dedi.

Künkcü, "Tüketiciyi de düşünerek simide makul seviyede bir artış yapılmasını uygun gördük. Birçok ilde bizden çok önce simit fiyatı 10 lira olmuştu. Biz de artan maliyetler nedeniyle simidin fiyatını 3 lira arttırdık” diye konuştu.

Başkan Künkcü, ekmek için zam talebi olmadığını, yılbaşında ekmeğe zam konusunun gündeme gelebileceğini ifade etti.

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