Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) bugün Beştepe’de toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Beştepe'de toplanıyor. EKK toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.

Bir önceki toplantının gündeminde Orta Vadeli Program ve reformlar vardı.Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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