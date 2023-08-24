Ekonomide söylediği hiçbir şey tutmayan Şakkadanak Necmettin altın fiyatlarındaki düşüşün nedenini açıkladı

'Şakkadanak' ifadeleriyle tanınan ve hükümete yakınlığı ile bilinen ekonomist Necmettin Batırel, altın fiyatlarındaki düşüşün nedenini açıkladı. Gram altın için rekor tahminde bulundu.

Ekonomide söylediği hiçbir şey tutmayan Şakkadanak Necmettin altın fiyatlarındaki düşüşün nedenini açıkladı

Editör: Osmancan EROK

Gram altın sahibi olanlar ve gram altın almak isteyenler altın fiyatlarının düşüşü hakkında "devamı gelecek mi" sorularına cevap aramaya başlamıştı. Konuya ilişkin açıklamayı, Özgür Demirtaş ile girdiği tartışma sonrası ‘Şakkadanak Necmettin’ olarak hatırlanan ekonomist Necmettin Batırel yaptı.

"Nazar mı değdi?" diyerek, altın cephesinde neler olduğuna mercek tutan Batırel, altın fiyatlarındaki düşüşün nedenini tek bir cevapla özeltedi. Batırel, "FED’in resesyondan başarılı bir şekilde kaçınırken enflasyonu daha yüksek faiz oranlarıyla kontrol altına alacağı beklentisi oluştu. Risk iştahı azaldı dolar değer kazandı, Devlet tahvillerindeki getiriler (sert satışlarla) 4.30 ile 16 yılın zirvesine çıktı. Güvenli liman tahvilden çıkışların yoğunlaşması altını aşağı çekti. Ons Mart ayından bu yana ilk defa 1900 dolar desteğini kırdı." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA KARAMSARLIĞA YER YOK

Gram altında resmi rakamla, piyasa arasındaki makasa işaret eden Batırel, Altın yatırımcısı ne yapsın? sorusuna "karamsarlığıa gerek yok" diyerek cevap verdi.

"Gram altının resmi olarak 1650 liraya düştüğünü. Ama bankalarda 1633 liradan alınıp 1686 liradan, Kapalıçarşı’da ise 1700 TL alış 1707 TL satıldığını" belirten Batırel, bankadan alanların dahi yüksek kazanç elde edeceğini söyledi.

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