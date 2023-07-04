Ekonomist Cüneyt Akman uyardı: Yükselen kur enflasyonu ateşleyecek, emekçi daha da yoksullaşacak

Ekonominin başına geçen Şimşek bir aylık görev süresini geride bırakırken döviz kuru fırladı, TL’deki değer kaybı hızlandı, çalışanların maaşları eridi, zamlarla halkın alım gücü hızla düştü. Ekonomist Dr. Cüneyt Akman, Şimşek’in politikaları için “Yükselen kur enflasyonu ateşleyecek, emekçi daha da yoksullaşacak” yorumunu yaptı.

Akman'ın Birgün'de yer alan değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Rasyonelden ne anlıyoruz. Rasyonel, akla uygun demek. Ama akıl tarafsız bir şey değil. Herkesin aklı kendi çıkarı doğrultusuna çalışır. Bu akıl da iktidarın ve iktidarı destekleyenlere çalışıyor. Nureddin Nebati'nin de programı ekonomik olarak rasyonel değildi ama siyaset açısından rasyoneldi. İktidara seçim kazandırma amacındaydı. Bu program işlevini yerine getirdi. Bu program uzun süre sürdürülebilecek bir şey değildi. Öyle de oldu.

Hükümet, Mehmet Şimşek’ten acilen sıcak para çekmesini istiyor. Sıcak para çekmesi için faizleri arttırması gerekiyor ama yeterli değil. Çünkü sıcak paracının aynı zamanda faizden kazandığını dövizden kaybetmemesi gerekiyor. Bu maksatla ilk olarak düşük sayılabilecek bir faiz artışı yaptı ki döviz kuru artsın. O nedenle bu artırım öncesi ben en fazla 650-800 aralığında düşük bir faiz artışı yapacağını yazmıştım öyle de oldu. Mantıklı bir hamleydi. Önümüzdeki dönemde ise tersine hızlı faiz artımına gitmesi mantıklı. Zamana yaymaya kalkarsa ki ilk demeci o yönde 2 sorun çıkar: 1. Devlet tahvili fiyatlarının daha uzun süre düşeceğini düşünen sıcak paracılar getirecekleri kadar para getirmez 2. Yerel seçim yaklaştıkça sıkı para politikasını sürdürmesi -ki henüz başlamadı bile- Erdoğan'ın engellemeleri ile imkansız hale gelir. Öte yandan Şimşek’in sıcak parayı hızlı bir şekilde getirmesi lazım. Getiremezse Erdoğan’ın Şimşek’i daha da çabuk görevden alması kaçınılmaz olur.

Fakat Şimşek'in yaptığı bu ilk hamle enflasyonu düşürme hedefini daha da zorlaştıracak çünkü yükselen döviz kuru enflasyon ateşini harlatacak. Bir avantajı bu politikaya yaz aylarında balaması. Yaz hem enflasyonun doğal olarak zayıflayacağı hem de döviz miktarının nispeten bollaşabileceği bir dönem. Yine de önümüzdeki kısa sürede enflasyonu ciddi olarak düşürmesi zor. Sonrasında ise yeniden seçim ekonomisi başlayacak ve enflasyon birçok etki ile hızlıca yükselecek. Burada kaybeden yine emeğiyle geçinenler olacak. Rasyonel politika diye açıkladıkları politika halkın politikası değil. Emekçiler için Nebati’nin politikaları da Şimşek’in politikaları da çok fark etmiyor. Çünkü emekçi bu süreçte daha da yoksullaşıyor. Nebati dönemi kaşıkla verilip kepçeyle alınıyordu. Şimşek dönemi ise kaşık biraz daha küçülecek kepçeyle alınmaya devam edilecek."