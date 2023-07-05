Emekli ve memurun enflasyon zammı belli oldu. Refah payı bakalım ne kadar çıkacak

TÜİK açıkladı. Emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon farkı ortaya çıktı. Şimdi bu rakamın üzerine refah payı eklenmesiyle emekli ve memurun alacağı maaşlar ortaya çıkacak.

Emekli ve memurun enflasyon zammı belli oldu. Refah payı bakalım ne kadar çıkacak

Türkiye İstatistik Kurumu TÜFE yani, Tüketici fiyat endeksini açıkladı. Böylece altı aylık enflasyon rakamları ortaya çıktı. Buna göre emekliler ilk 5 aylık enflasyon farkı rakamı yüzde 15,26 olarak kayıtlara geçmişti. Enflasyonun aralık ayına göre yüzde 19,77 artış göstermesiyle birlikte Emeklilerin altı aylık alacakları enflasyon farkı belli oldu. Buna göre, haziran enflasyonuyla birlikte emeklinin enflasyon rakamı toplam yüzde.19,77'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." şeklinde konuşmuştu.

Memur maaşının 22 bin liraya yükseltilecek olmasının ardından diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Maaşlar 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.Bakalım şimdi altı aylık enflasyon rakamı yüzde 19,77'nin üzerine ne kadar refah payı eklenecek?

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