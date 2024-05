Ekonomist Murat Muratoğlu'ndan korkunç rant açıklaması. Etin kilosunu 90 liraya ithal edip 500 liraya satıyorlar

Türkiye'deki yanlış ekonomi programları tarımı ve hayvancılığı bitirdi. Emekli ve asgari ücretliler kırmızı ete adeta hasret kaldı. Kurban Bayramında bile kurban kesenler etini dağıtmak yerine derin dondurucularında muhafaza ediyor. İhtiyacı olduğu kadarını kullanıyor gerisini yine dondurucusunda saklıyor.

Dar gelirli "Hayvancılığımız gelişse de biz de et yesek" diye hayal kurarken, ünlü ekonomist Murat Muratoğlu vatandaşlara kara haberi verdi.

Ekonomist Murat Muratoğlu, katıldığı canlı yayında et ithalatında çok büyük rant olduğunu dile getirdi.

Murat Muratoğlu "Et ithal ediyoruz de mi? Etin biz kilosunu 3 dolara ithal ediyoruz.3 dolar. 3 kere 3= 9. Yani 90 liraya ithal ediyoruz. Kaça satıyoruz 500 TL. Acayip bir kar marjı var ortada. Öyle böyle bir kar marjı yok. Bu yüzden et ithalatını durduramazlar. Çok büyük rant var. Çok büyük para kazanıyorlar" dedi.

Muratoğlu "90 liraya et bul bakayım bana sen. Sen bulamazsın. Bu yüzden Türkiye'de sığırcılık gelişmez. Çünkü birilerinin karına biraz da engel olur. Hikaye şey değil sadece öyle. Aaa et yok Türkiye'de sığırı bitirdiler. Çok yiyoruz ulan. Türkiye'de kim et yiyor? Yani dünyanın en çok et ithal eden ikinci ülkesiyiz. Dünyanın en az et yiyen ülkelerinden biriyiz. Bazı Afrika ülkelerinden dahi daha az et yiyoruz" diye konuştu.