Erdoğan: Türk ekonomisi rayında yürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu.

DEİK'in geçmişinden ve Türkiye'nin ticaretindeki rolünden bahseden Erdoğan, "Türk özel sektörünün şimal yıldızı DEİK ile sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. 2023-2027 çalışma dönemi için seçilen yönetim kurulunu tebrik ediyorum. DEİK, 1985 yılından bu yana dış ticaret ve uluslararası hizmetlerde büyük rol üstleniyor. Görev alan iş dünyamızın temsilcilerini anıyorum. İnsanımızın evine ekmek götürmesini sağlayan DEİK üyelerine şükran sunuyorum" dedi.

"TÜRK EKONOMİSİ RAYINDA YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ"

Enflasyon mesajı da veren Erdoğan, aralarında gazeteci ve ekonomistlerin de olduğu bir kesimin yerel seçimler öncesinde 'döviz kuru üzerinden korku saldıklarını' belirtti ve "31 Mart öncesinde bir furya başlatmıştı. Döviz kuru üzerinden korku saldılar. İnsanları dolar ve euro satın almaları için ahlaksızca kışkırttılar. Karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Türk ekonomisi rayında yürümeye devam etti. Enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz" dedi.

"HİÇBİR ALANDA HEDEFLERİMİZDEN KOPMADIK"

Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini de anlatan Erdoğan, "Kovid salgınının tetiklediği ekonomik sıkıntılar, bölgemizdeki çatışmalarla daha da çetrefilleşti. Türkiye, tüm bu sınamalara ilave olarak deprem yaşadı. Depremin toplam maliyeti 104 milyar dolardır. Hiçbir ekonomi böyle bir badireyi kolayca atlatamaz. Üst üste 3 seçim geçirdik. Ülke ekonomisini durağan hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Hiçbir alanda hamdolsun hedeflerimizden kopmadık. İhracatımız 255 milyar doları aşarak cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı" şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarından da bahseden Erdoğan, "Netanyahu yönetiminin Gazze'deki katliamlarını durdurana kadar İsrail üzerine baskıyı sürdüreceğiz" dedi.