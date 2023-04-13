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Ekonomist Mustafa Sönmez’den seçim sonrası için kritik uyarı: Seçim sonrası ağır bir bunalıma girebiliriz

Ekonomist Mustafa Sönmez, iktidara kimin geleceğinden bağımsız olarak seçim sonrası ekonominin iyi yönetilememesi durumunda Türkiye ekonomisinin ağır bir bunalıma girebileceğini belirtti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 13:00
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Ekonomist Mustafa Sönmez’den seçim sonrası için kritik uyarı: Seçim sonrası ağır bir bunalıma girebiliriz

Ekonomist Mustafa Sönmez’den seçim sonrası için kritik uyarı: Seçim sonrası ağır bir bunalıma girebiliriz
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GerçekGündem’den Sema Kızılarslan’a konuşan ekonomist Mustafa Sönmez, ‘‘İktidara kim gelirse gelsin, 15 Mayıs sonrasında doların üstündeki basıncı azaltmak zorunda’’ dedi.

Sönmez’in anlattıklarından öne çıkanlar şöyle:
‘‘15 Mayıs'a kadar yaşanmakta olan durum, aslında bir geçici durum. İktidarın sadece 15 Mayıs'a kadar bir türbülans, bir kriz hali olmaması için futbol terimiyle top çevirdiği haftalardan geçiyoruz. Yine de 15 Mayıs'a kadar herkesin yüreği ağzında. Çünkü her an kontrolden çıkması muhtemel bir döviz kuru var. Döviz kurunu hükümet yükselmesin diye çeşitli yollar, yöntemlerle bir-iki yıldır bastırıyor. Ama dövizi bastırırken faizi de bastırıyor. İkisini birden bastırmak aslında işin tabiatına aykırı.’’

“İYİ YÖNETİLMEZSE EKONOMİ BUNALIMA GİREBİLİR”
Hükümet böyle yaparak zaman kazanmaya ve kendisini bir an önce seçim eşiğinden atmaya çabalıyor. Ama bu mesele bir anda Türkiye ekonomisini çok kırılgan bir yere de getirdi. Eğer bu doğru yönetilemezse Türkiye ekonomisi seçim ertesinde çok ağır bir bunalıma girebilir. Döviz kuru birden çok ciddi şekilde yükselebilir. Bir patlama olabilir. Onun için dua edelim ki 15 Mayıs'a kadar ciddi bir alt üst oluş yaşanmasın.

Çünkü döviz kurunun bir anda yukarı gitmesi yeni enflasyon demek. İthalat ciddi ölçüde pahalılaşıyor. Zaten dünyada enerji fiyatları yükselmeye başladı. Bir de bu döviz kuruyla yapılan ithalat maliyetleri artarsa, yeni bir enflasyon dalgası söz konusu olur. Onun için 15 Mayıs'a kadar bunun bir şekilde kontrol altında olması herkesin bir açıdan isteği ama istek yetmiyor. Böyle bir durumdan faydalanmak isteyenler de çıkabilir.

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