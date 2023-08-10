Ekonomist Selçuk Geçer altın ve dolar yatırımı olanlara seslendi: Ekimde kıyamet kopacak

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, elinde dolar ve altın olanlara seslenerek "satmayın" uyarısını yineledi. Doların kaç TL'ye çıkacağını açıkladı.

Ekonomist Selçuk Geçer altın ve dolar yatırımı olanlara seslendi: Ekimde kıyamet kopacak

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve altın sahiplerine dikkat çeken uyarılarda bulundu. Geçer, dolar ve altını olanların satma bu hatasını asla yapmaması gerektiğinin altını çizdi.

Doların son zamanlarda rekor seviyeye ulaşması nedeniyle dolar alıp satmak isteyenler ne yapacağını bilemez hale geldi.

Ekonomist Selçuk Geçer, dolara yatırım yapmak isteyenlere tarih ve rakam vererek zirveyi duyurdu.

Selçuk Geçer, doların geleceği noktayı açıkladı. Aynı zamanda dolar satmak isteyenlere uyarı yaptı. Geçer, doların ilk olarak 30 TL’ye ardından 40 TL’ye çıkacağını söyledi.

Geçer, Eylül-Ekim ayları arasında doların 38 TL seviyesine ulaşacağını belirtti. Geçer, doların şu anda 38-40 TL seviyesinde olması gerektiğini ve bu seviyeler için Eylül-Ekim aylarının geç olduğunu ifade etti.

10 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU

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