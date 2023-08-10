Doların ve altının seyrini belirleyen kritik veri açıklandı. ABD'de enflasyon belli oldu

Altın ve döviz piyasasının yakından takip ettiği ABD Temmuz ayı enflasyonu açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki yıla göre yüzde 3,2 arttı. Aylık enflasyon ise yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

ARTIŞ BEKLENTİLERLE PARALEL OLDU

Temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış kaydederken, yıllık TÜFE yüzde 3,2 oldu. Yıllık enflasyonun yüzde 3,3 olması bekleniyordu.

Enerji ve gıda kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı.

Yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 4,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 4,8 olması bekleniyordu.

ABD ENFLASYON VERİSİNE ALTIN FİYATLARININ TEPKİSİ

Verinin ardından altının onsu kazanımlarını artırırken, dolar endeksi düşüşe geçti.

Tüm bu gelişmelerle ons altın fiyatı ABD enflasyon verisi öncesinde düşüşünü durdurdu. 1918 dolar seviyelerinde bulunan altının onsu enflasyon verisi sonrası 1.957 dolar seviyelerinden değerlendi. Yurt içinde gram altın fiyatı veri öncesinde 1.670 lira seviyesinde işlem görüyordu. Şu sıralar 1.676 liradan satışa sunuldu. Çeyrek altın 2.821, Cumhuriyet altını 11.559 liradan alıcı ile buluştu.

VERİ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz artış sürecine ara verirken enflasyon verisini yakından takip ediyor. Enflasyondaki yavaşlama sıkı para politikasının daha erken biteceğine işaret ediyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi Fed'in sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik sinyal veriyor.