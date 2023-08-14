İşte Türkiye'nin altın zengini olan kentler

Altına olan ilgi hız kesmeden artmaya devam ediyor. Altın mevduatları da her geçen gün çoğalıyor. İşte Türkiye’nin altın zengini olan kentler…

İşte Türkiye'nin altın zengini olan kentler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türkiye'de bankalarda, yılın altı aylık döneminde biriken altın mevduatı, yüzde 55,3 arttı. 699 milyar 980 milyon lira seviyesine yükseldi.

LİDER KENT İSTANBUL

Altın mevduatında lider il İstanbul. Megakent, 224 milyar 309 milyon lira ile Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 32'sini elinde tutuyor. Bu da toplam mevduatın yaklaşık 3'te 1'ine işaret ediyor.

TRT Haber'in aktardığına göre, altın mevduatında ikinci sırada 77 milyar 252 milyon lira ile Ankara geliyor. Ankara'yı 42 milyar 927 milyon lira ile İzmir, 24 milyar lirayla Bursa, 22 milyar 282 milyon lira ile de Antalya izliyor.

EN AZ ALTIN 301 MİLYON LİRA İLE ARDAHAN'DA

Altın mevduatının en düşük olduğu iller ise 301 milyon lira Ardahan, 370 milyon lira ile Bayburt, 375 milyon lira ile Kilis oldu.

İlgili Haberler
Elinde 1 gramdan az altını olanlar ne yapacak?
Elinde altını olanların ne yapması gerektiği belli oldu. Bakanlık üretimini durdurunca donakalmışlardı
Doların ve altının seyrini belirleyen kritik veri açıklandı. ABD'de enflasyon belli oldu
Ekonomist Selçuk Geçer altın ve dolar yatırımı olanlara seslendi: Ekimde kıyamet kopacak
Öne Çıkanlar
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Son Haberler
Bitlis’te trafik kazası: 8 yaralı Güncel
Bitlis’te trafik kazası: 8 yaralı
Burak Özçivit'ten ünlü model Angelina Michelle'e sert tepki Magazin
Burak Özçivit'ten ünlü model Angelina Michelle'e sert tepki
Beşiktaş Zaynutdinov'da mutlu sona çok yakın Spor
Beşiktaş Zaynutdinov'da mutlu sona çok yakın
Kılıçdaroğlu'nun anketçisi Mehmet Ali Kulat AKP'ye kaçtı Siyaset
Kılıçdaroğlu'nun anketçisi Mehmet Ali Kulat AKP'ye kaçtı
Erzurum'da çıkan yangında 3 ev, ahır ve kiler zarar gördü Yaşam
Erzurum'da çıkan yangında 3 ev, ahır ve kiler zarar gördü
Boşandığı kadının motosikletine çarparak öldürdü Güncel
Boşandığı kadının motosikletine çarparak öldürdü
Ece Erken çocuğunun babası olan ilk eşine öfke kustu. ''Önce nafakanı öde'' Magazin
Ece Erken çocuğunun babası olan ilk eşine öfke kustu. ''Önce nafakanı öde''