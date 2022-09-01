Selçuk Geçer doların adım adım gittiği yeri açıkladı

Milli Gazete'de yer alan bilgilere göre, yapmış olduğu tahminler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Piyasa Uzmanı Selçuk Geçer, konuk olduğu programda kendisine sorulan soruları cevapladı.

Para Politikaları sonucu 1994 yılında yaşanan krizin tekrar yaşanabileceğini söyleyen Piyasa Uzmanı Selçuk Geçer, dolar kurunun yıl sonunda 30 lirayı görebileceğini söyledi.

"DOLAR 30 LİRAYI GEÇECEK"

Dolar kuruna ilişkin Selçuk Geçer şunları söyledi:

"Son iki üç yıldır pek sakin geçmiyor ama yine de sonbahara göre sakin sayılır. Kış ayları sert geçer, kur hareketleri açısından bakıldığında da sertleşmeye başlar. Ben sadece enflasyonun etkisinin kura uygulanmasıyla 30 liranın kıyısına geleceğimizi hatta geçebileceğimizi düşünüyorum dolar kurunda. Parite etkisi daha şiddetli olursa bu biraz daha yukarı olabilir. Para politikaları ile yönetilmeyeceğini hala anlamış değiller. Sadece algı ve sözle yönetilemez. Önce 30 ardından kademeli olarak 70 TL olacak."