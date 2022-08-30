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Dolar euro savaşında son yumruk geldi. Depara kalkan euro dolara geçti

Bir dolar bir euro öne geçti son yumruk eurodan geldi. Geçen hafta yükselmeye başlayan dolar en büyük rakibi euroyu sollamıştı. Hatta 20 yılın ardından dolar/euro paritesi 0,99'a düşmüştü. Dolardan 12 kuruş geride kalan euro atağa kaldı ve doları geçti

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:40
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:45
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Depara kalkan euro doları yakaladı ve geçti. Parite savaşında son yumruk eurodan geldi

Dolar euro savaşında son yumruk geldi. Depara kalkan euro dolara geçti
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Dolar ile euro arasındaki savaşta son yumruk eurodan geldi. FED'in faiz artıracağı yönünde gelişmeler dolar harekete geçirmişti.Dün 12 kuruşluk farkla öne geçen dolar, euronun son hamlesiyle geride kaldı. Dolar 18 lira 18 kuruştan işlem görüyor. 

20 yıllık hükümdarlığını kısa bir süre dolara bırakan euro dün akşam saatlerinden itibaren başlattığı atakla öne geçti. Euro dolar paritesi yine 1'in üzerine çıktı. Euro bugün 18 lira 26 kuruştan işlem görüyor

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Azer
30.08.2022 12:58
Merkez Bankası dolar satıp Euro'mu satın alıyor?  
 
Yalçın Türk
30.08.2022 12:52
gurbetçilerimizin getirdiği eurolar çabuk suyunu çekti.. daha doğrusu çoktan suriye, iran, ırak gibi arap ülkelerine gitmiştir..  
 
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