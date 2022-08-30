Dolar euro savaşında son yumruk geldi. Depara kalkan euro dolara geçti

Dolar ile euro arasındaki savaşta son yumruk eurodan geldi. FED'in faiz artıracağı yönünde gelişmeler dolar harekete geçirmişti.Dün 12 kuruşluk farkla öne geçen dolar, euronun son hamlesiyle geride kaldı. Dolar 18 lira 18 kuruştan işlem görüyor.
20 yıllık hükümdarlığını kısa bir süre dolara bırakan euro dün akşam saatlerinden itibaren başlattığı atakla öne geçti. Euro dolar paritesi yine 1'in üzerine çıktı. Euro bugün 18 lira 26 kuruştan işlem görüyor
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