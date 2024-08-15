Ekonomiyi savunmak isterken çığır açtı 'Hollanda'da evinde buzdolabı olmayanlar var'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomiyi savunmak isterken çığır açtı 'Hollanda'da evinde buzdolabı olmayanlar var'

Sokak röportajında konuşan bir vatandaşın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Vatandaş, "Hollanda'da evinde buzdolabı olmayanlar var biz daha ne isteyelim" dedi.

Sokak röportajları, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Ekonomik kriz, fahiş fiyatlar, hayat pahalılığı vatandaşların sokak röportajlarında en çok dile getirdiği konular.

Bu kez sokak röportajı veren vatandaş ekonomiden oldukça memnun olduğunu söyledi. Ancak vatandaşın ekonomiyi savunmaya çalışırken söylediği sözler adeta duyanlarda şok etkisi yarattı.

Ülkemizin Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha iyi bir durumda olduğunu iddia eden AKP'li vatandaş, "Hollanda'da evinde buzdolabı olmayanlar var biz daha ne isteyelim" dedi.

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