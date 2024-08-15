İktidara yakın şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eşi: Hapse girmek istemiyorum

Sokak Hayvanları Yasası uzun süredir gündemdeyken, Selin İmer de bu konuda tepkisini dile getirdi.

Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer, kamuoyunda "ötanazi yasası" olarak bilinen Sokak Hayvanları Yasası hakkında sosyal medyada düşüncelerini paylaştı.

İmer, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilara Y.'ye atıfta bulunarak, "Hapse girmek istemiyorum" dedi ve bu sözleri büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada yaptığı açıklamada, yasaya olan öfkesini ifade eden İmer, "Kendi türümden utanıyorum" diyerek kendini sansürlediğini belirtti.

Selin İmer, 30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren 17 maddelik "160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında görüşlerini paylaşırken, "Hiçbir vicdan sahibinin kabul edemeyeceği bir yasa olduğunu düşünüyorum" dedi.

İmer'in bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve birçok kişi "Kocana rağmen helal olsun" yorumlarında bulundu.

Selin İmer'in bu çıkışı, hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı.