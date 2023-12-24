Ekranların sevilen dizisi final yapıyor! Hayranları üzülecek

Kaynak: Haber Merkezi
Ekranların sevilen dizisi final yapıyor! Hayranları üzülecek
Yaz aylarında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve herkesçe sevilen Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin fişi çekildi.

TRT 1'in haziran ayında yayın hayatına başlayan ve perşembe günü izleyeciyle buluşan dizisi 'Kendi Düşen Ağlamaz' için final kararı alındı.

Dizinin final tarihi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kendi Düşen Ağlamaz, 27. bölümüyle final yapacak.

NGM Medya imzalı Kendi Düşen Ağlamaz dizisi, TRT1'in geçen yazdan kalan en uzun soluklu dizisi olmuştu.

Dizinin başrollerini Hakan Yılmaz, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Selen Soyder, Yonca Şahinbaş, Şoray Uzun, Berat Yenilmez, Sait Genay, Hivda Zizan Alp ve Sema Çeyrekbaşı gibi isimler paylaşıyordu.

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