Oyuncu Tuğba Büyüküstün, çocuklarını alarak Türkiye'den ayrılıp, Paris'e yerleşti

Ekranların aranılan yüzlerinden olan ve ünü Türkiye sınırını aşan Tuğba Büyüküstün, aldığı radikal bir kararla magazin gündemine bomba gibi düştü. Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Maya ve Toprak'ı da alarak İstanbul'u bir süreliğine terk etti.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İKİZLERİ İLE PARİS'E YERLEŞTİ

Paris hakkında Elle dergisine konuşan Tuba Büyüküstün konuşmasında "Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık. Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum" dedi.