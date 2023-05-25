Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'nın oğlu için cemaati 35 dakika beklettiler

"Bunu ilk defa anlatıyorum" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Camiye gittik, imam 'beyefendi geldi mi haber verin' dedi. Beyefendi kim? Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu. 35 dakika cemaati beklettiler. ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'nın oğlu için cemaati 35 dakika beklettiler

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sayıı gün kala Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanıyken yaşadığı nbir olayı anlattı.

Beylikdüzü Belediye Başkanıyken bir toplantı için Konya'da bulunduğunu belirten İmamoğlu, "Beraber camiye gittik, dizim rahatsız ameliyat geçirmiştim. Caminin girişinde oturduk, oturarak kılacağım dedim. Ezan okundu. Vaiz işini bitirdi, o ara Kuran'dan sureler okunmaya başladı. Yarım saat... Millet homurdanmaya başladı. Neden başlamıyor namaz diye... İmam 'beyefendi geldi mi haber verin' dedi. Beyefendi kim? Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu. 35 dakika cemaati beklettiler." dedi.

Şahitleri olduğunu vurgulayan imamoğlu "Bunu ilk defa anlatıyorum. CHP’li bir belediye başkanı cami yaptı diye camiye imam vermeyen müftüyü yaşadım ben. Samimi dindarlığı yerle bir ettiler." ifadelerini kullandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DELİKANLIYSA GERİ DÖNÜP TEFTİŞ BAŞLATSIN

İmamoğlu camide Atatürk'e hakaret ettiğin söyleyen imamı anlatan vatandaşı da hatırlatarak "Diyanet İşleri Başkanı delikanlıysa geri dönüp teftiş başlatsın. Başlatamaz... Bu seçimde cami çıkışı miting yapan cumhurbaşkanının yanına bu milletin Diyanet İşleri Başkanı olarak dikilirsen sen bugün o soruşturmayı adil bir şekilde yapamazsın." diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Sokak röportajında kendisini kuşatan AKP’lileri sözleriyle yere serdi. Herkes helal olsun abla diyerek paylaşıyor Güncel
Sokak röportajında kendisini kuşatan AKP’lileri sözleriyle yere serdi. Herkes helal olsun abla diyerek paylaşıyor
Cinayete teşebbüs gibi. Tartıştığı kuryeye kamyonetiyle çarptı Güncel
Cinayete teşebbüs gibi. Tartıştığı kuryeye kamyonetiyle çarptı
Arjantin'de en büyük banknotun değeri 4 dolar ediyor Ekonomi
Arjantin'de en büyük banknotun değeri 4 dolar ediyor
Burası ‘Uçacak’ denilen Türkiye. Artık hepimiz aç ve yoksuluz Ekonomi
Burası ‘Uçacak’ denilen Türkiye. Artık hepimiz aç ve yoksuluz
Uzmanı açıkladı. İşlenmiş gıdalar 5 tehlikeli hastalığa zemin hazırlıyor Sağlık
Uzmanı açıkladı. İşlenmiş gıdalar 5 tehlikeli hastalığa zemin hazırlıyor
Yeni Google’da reklamların nasıl olacağı belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Yeni Google’da reklamların nasıl olacağı belli oldu