Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'nın oğlu için cemaati 35 dakika beklettiler

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sayıı gün kala Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanıyken yaşadığı nbir olayı anlattı.

Beylikdüzü Belediye Başkanıyken bir toplantı için Konya'da bulunduğunu belirten İmamoğlu, "Beraber camiye gittik, dizim rahatsız ameliyat geçirmiştim. Caminin girişinde oturduk, oturarak kılacağım dedim. Ezan okundu. Vaiz işini bitirdi, o ara Kuran'dan sureler okunmaya başladı. Yarım saat... Millet homurdanmaya başladı. Neden başlamıyor namaz diye... İmam 'beyefendi geldi mi haber verin' dedi. Beyefendi kim? Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu. 35 dakika cemaati beklettiler." dedi.

Şahitleri olduğunu vurgulayan imamoğlu "Bunu ilk defa anlatıyorum. CHP’li bir belediye başkanı cami yaptı diye camiye imam vermeyen müftüyü yaşadım ben. Samimi dindarlığı yerle bir ettiler." ifadelerini kullandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DELİKANLIYSA GERİ DÖNÜP TEFTİŞ BAŞLATSIN

İmamoğlu camide Atatürk'e hakaret ettiğin söyleyen imamı anlatan vatandaşı da hatırlatarak "Diyanet İşleri Başkanı delikanlıysa geri dönüp teftiş başlatsın. Başlatamaz... Bu seçimde cami çıkışı miting yapan cumhurbaşkanının yanına bu milletin Diyanet İşleri Başkanı olarak dikilirsen sen bugün o soruşturmayı adil bir şekilde yapamazsın." diye konuştu.