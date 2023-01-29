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Ekrem İmamoğlu, 'Karne Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin Esenler’de düzenlediği ‘Karne Şenliği’nde çocuklarla bir araya geldi. İmamoğlu, “Bu etkinliğe katılıp ben de onların mutluluğunu yaşamak, hissetmek istedim. Bütün çocuklarımız, bütün dünya çocukları mutlu olsun” dedi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 16:16
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Ekrem İmamoğlu, 'Karne Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi

Ekrem İmamoğlu, 'Karne Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi
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Bütün çocuklarımız, bütün dünya çocukları mutlu olsun” dedi.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, yarıyıl tatiline giren çocuklar için bugün Esenler’de ‘Karne Şenliği’ düzenledi. Şenliğe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu, çocukların oyunlarına eşlik etti, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“BÜTÜN DÜNYA ÇOCUKLARI MUTLU OLSUN”

Ekrem İmamoğlu, “Bu etkinliğe katılıp ben de onların mutluluğunu yaşamak, hissetmek istedim. Bütün çocuklarımız, bütün dünya çocukları mutlu olsun” diye konuştu.

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